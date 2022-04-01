«СССР - великая страна»: почему генерал вермахта уважал Союз и презирал Горбачёва и Ельцина

После заслуженного поражения Германии, Ремер провёл два года в британском плену, потом вернулся на родину. Он признал, что страна проиграла мощному сопернику - СССР и стал постепенно проникаться к нему уважением. А вот вклад союзников он ни во что не ставил и считал, что они «загребали жар чужими руками»: пока советские люди стояли насмерть, «союзники» всё обсуждали, стоит ли им открывать второй фронт. А когда вступили в войну, то бились с пожилыми и поличившими ранения немцами, все остальные были на Восточном фронте.

Британский плен не сильно повлиял на его взгляды, поэтому уже в 1949 году он стал одним из основателей Социалистической имперской партии - позже её запретили. В основном, из-за высказываний Ремера: неуёмный генерал (бывших генералов не бывает), говорил о слишком сильном возвеличивании Холокоста, в то время как основные потери в войне понесли СССР и Германия. Ругал США и Британию: считал, что они ведут мир к новому столкновению с СССР. И постепенно, его взгляды трансформировались - из ярого антикоммуниста, он превратился чуть не в поклонника Советского Союза.

По задумке Ремера, ФРГ нужно было тесно сотрудничать не с США, а именно с Союзом. Это позволило бы немцам вновь объединить страну и создать сильный блок с СССР. Ремер считал, что если взять ресурсы СССР, его технологии и огромный человеческий потенциал, добавить к этому немецкую науку и дисциплинированность, то возникнет самый мощный в мире союз. Уже без всяких войн и завоеваний - только добровольное и взаимовыгодное сотрудничество. На партийных собраниях (пока их не запретили), он любил цитировать Бисмарка - о том, что с Россией воевать не нужно. Кстати, вот эти высказывания «Железного канцлера»: