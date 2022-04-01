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«СССР - великая страна»: почему генерал вермахта уважал Союз и презирал Горбачёва и Ельцина

«СССР - великая страна»: почему генерал вермахта уважал Союз и презирал Горбачёва и Ельцина (4 фото)

Автор:
01 апреля 2022 15:43
Сообщество : Истории
Метки: Германия   СССР   США   Союз   вермахт   генерал   ремер   фрг   
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Сначала он воевал за Гитлера, а потом хотел создать мощный блок с СССР.

Отто-Эрнст Ремер - один из самых молодых генералов вермахта, он родился в 1912 году. Получил девять ранений в боях, верно служил своему фюреру, например, это он приказал арестовать мятежников после неудачного покушения на Гитлера в 1944 году. Почти до самого окончания войны он считал, что Германия ещё может победить или заключить выгодный мир. Естественно, тогда он СССР не воспринимал. Но со временем, научился уважать и страну, и советских людей.

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После заслуженного поражения Германии, Ремер провёл два года в британском плену, потом вернулся на родину. Он признал, что страна проиграла мощному сопернику - СССР и стал постепенно проникаться к нему уважением. А вот вклад союзников он ни во что не ставил и считал, что они «загребали жар чужими руками»: пока советские люди стояли насмерть, «союзники» всё обсуждали, стоит ли им открывать второй фронт. А когда вступили в войну, то бились с пожилыми и поличившими ранения немцами, все остальные были на Восточном фронте.

Британский плен не сильно повлиял на его взгляды, поэтому уже в 1949 году он стал одним из основателей Социалистической имперской партии - позже её запретили. В основном, из-за высказываний Ремера: неуёмный генерал (бывших генералов не бывает), говорил о слишком сильном возвеличивании Холокоста, в то время как основные потери в войне понесли СССР и Германия. Ругал США и Британию: считал, что они ведут мир к новому столкновению с СССР. И постепенно, его взгляды трансформировались - из ярого антикоммуниста, он превратился чуть не в поклонника Советского Союза.

По задумке Ремера, ФРГ нужно было тесно сотрудничать не с США, а именно с Союзом. Это позволило бы немцам вновь объединить страну и создать сильный блок с СССР. Ремер считал, что если взять ресурсы СССР, его технологии и огромный человеческий потенциал, добавить к этому немецкую науку и дисциплинированность, то возникнет самый мощный в мире союз. Уже без всяких войн и завоеваний - только добровольное и взаимовыгодное сотрудничество. На партийных собраниях (пока их не запретили), он любил цитировать Бисмарка - о том, что с Россией воевать не нужно. Кстати, вот эти высказывания «Железного канцлера»:

«Россия опасна мизерностью своих потребностей».

«Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских».

«Превентивная война против России — самоубийство из-за страха смерти».

«Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами себя».

«Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению основной силы России, которая зиждется на миллионах русских».

«Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».

После запрета партии, Ремера стали преследовать за политические взгляды - считали его чуть ли не агентом Кремля. Что очень забавно, учитывая его прошлое. Тогда он отправился военным советником в Египет, параллельно занимался поставками оружия в Сирию. На родину смог вернуться только через несколько лет.

Звучит странно, но он действительно переживал, когда СССР развалился. Ремер называл Горбачёва и Ельцина «врагами нации и предателями». Говорил, что теперь стало ещё опаснее, потому что с мировой арены ушел мощный игрок, а значит Штаты могут делать всё, что захотят. Он предсказывал, что НАТО двинется на Восток и ничем хорошим это не закончится, а в случае конфликта, под удар попадёт именно Германия, а США спокойно отсидятся за океаном.

Эти высказывания сильно не понравились руководству Германии, Ремера даже хотели арестовать. Тогда в 1994 году он снова отправился в вынужденную эмиграцию и осел в Испании - она отказалась выдавать его обратно. Там мятежный генерал и закончил свои дни.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Германия   СССР   США   Союз   вермахт   генерал   ремер   фрг   
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Александр Зотов 37 минут назад
Ремер считал, что если взять ресурсы СССР, его технологии и огромный человеческий потенциал, добавить к этому немецкую науку и дисциплинированность, то возникнет самый мощный в мире союз
-----
ну про это (союз Германии и России), собстна со времён Бисмарка практически, только ленивый не говорил.
Не зря же бытует мнение, что в две мировых войны поэтому и сталкивали потенциальных геополитических союзников, дабы они взаимным истреблением истощили друг друга
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TNs 5 минут назад
Если уже цитируем генералов вермахта и ставим в пример их мнение, то точно в России все в порядке?
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