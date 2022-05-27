"Проститутки!": Иосиф Пригожин проехался по артистам, льющим помои на Россию

Иосиф Пригожин оказался нетерпим к артистам, которые долгие годы кормились за счет российских слушателей, и впредь продолжали бы это делать, но без уважения к стране. Наргиз Закирова, Макс Барских - только парочка исполнителей, согласных давать концерты в РФ, но при этом не упускающих возможность вылить на страну-кормилицу ушат помоев.

«Человек, будучи гражданином США, живущий в Узбекистане, зарабатывающий деньги в России, газует против России в поддержку недружественных стран. Разве это по-человечески?» — удивляется Пригожин поведению Наргиз.