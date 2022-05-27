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"Проститутки!": Иосиф Пригожин проехался по артистам, льющим помои на Россию

"Проститутки!": Иосиф Пригожин проехался по артистам, льющим помои на Россию

Автор:
27 мая 2022 10:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Иосиф Пригожин   Макс Барских   Наргиз   артисты   видео   запрет на въезд   политика   шоу бизнес   
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Одной из артисток, попавшей под прицел Пригожина, стала Наргиз - этой певице из Узбекистана на 50 лет запретили въезд в Россию за распространяемые ею фейки об армии РФ и хулу. Досталось от продюсера и Максу Барских.

Иосиф Пригожин оказался нетерпим к артистам, которые долгие годы кормились за счет российских слушателей, и впредь продолжали бы это делать, но без уважения к стране. Наргиз Закирова, Макс Барских - только парочка исполнителей, согласных давать концерты в РФ, но при этом не упускающих возможность вылить на страну-кормилицу ушат помоев.


«Человек, будучи гражданином США, живущий в Узбекистане, зарабатывающий деньги в России, газует против России в поддержку недружественных стран. Разве это по-человечески?» — удивляется Пригожин поведению Наргиз.



Продюсер прошелся и по Максу Барских. «Когда он, будучи гражданином другого государства, выгребает отсюда деньги, кидает людей и восемь лет приезжает в эту страну — хавает, хавает, хавает, а потом плюет… Вот эти люди мне не понятны… Для меня эти люди всегда были и останутся проститутками! Для меня такие люди проститутки!» — отметил 53-летний Иосиф Игоревич.


Кстати, Барских, да и Наргих были бы не против кормиться в России и дальше, но бодливой корове бог рогов не дал. Впрочем, Наргиз недавно опубликовала ролик, в которой в шутку занялась торговлей овощами. Смотрится, кстати, вполне органично.


Уговаривает покупаетей с огоньком, голос зычный. Вполне может попробовать себя на новой стезе. Как считаете, друзья?


Источник:

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Метки: Иосиф Пригожин   Макс Барских   Наргиз   артисты   видео   запрет на въезд   политика   шоу бизнес   
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12  комментариев
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27k
Vazari 58 минут назад
Это тот самый Иоська, который в пандемию материальную господдержку выклянчивал?
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0454544232322 5 секунд назад
ДОСТИЖЕНИЕ РЕЖИМА П Y Й-ЛA ПЕРВОГО ЗА 22 ГОДА - СБОР СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СМСКАМИ. НУ ЕЩЁ ФАШИЗМ ВОЗРОДИЛ ФЮРА ...
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Комментарий удален. Причина: флуд
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2k
cfhfwby 17 минут назад
Меня всегда удивляло желание людей заниматься мазохизмом: ведь о том, что мы, для этой татуированной старой свиньи, все - нелюди, но ходили же на ее концерты и платили ей деньги. Послушал Барских- слушать это невозможно, даже под 250 грамм водки, понос страшный. Но ведь визжали наши престарелые "девушки" на его концертах и платили, платили бабло, которое он отдает ВСУшникам, убивающим наших парней.
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kreza 23 минуты назад
Хотел бы послушать его "песни", если бы ему повестку вручили!
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3k
ых Полчаса назад
Одна проститутка обругала других проституток - охренительная новость! Инет уже взорван?
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1k
Sergius SPb 36 минут назад
У него есть израильский паспорт в кармане? По крови положено.
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3k
Александр 55 минут назад
Соглашусь с ним
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2k
Radugananebe Час назад
Иосиф хоть и хитрожопый, но прав. Кусать дающую руку - не признак ума.
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