"Проститутки!": Иосиф Пригожин проехался по артистам, льющим помои на Россию

Одной из артисток, попавшей под прицел Пригожина, стала Наргиз - этой певице из Узбекистана на 50 лет запретили въезд в Россию за распространяемые ею фейки об армии РФ и хулу. Досталось от продюсера и Максу Барских.
Иосиф Пригожин оказался нетерпим к артистам, которые долгие годы кормились за счет российских слушателей, и впредь продолжали бы это делать, но без уважения к стране. Наргиз Закирова, Макс Барских - только парочка исполнителей, согласных давать концерты в РФ, но при этом не упускающих возможность вылить на страну-кормилицу ушат помоев.
«Человек, будучи гражданином США, живущий в Узбекистане, зарабатывающий деньги в России, газует против России в поддержку недружественных стран. Разве это по-человечески?» — удивляется Пригожин поведению Наргиз.
Продюсер прошелся и по Максу Барских. «Когда он, будучи гражданином другого государства, выгребает отсюда деньги, кидает людей и восемь лет приезжает в эту страну — хавает, хавает, хавает, а потом плюет… Вот эти люди мне не понятны… Для меня эти люди всегда были и останутся проститутками! Для меня такие люди проститутки!» — отметил 53-летний Иосиф Игоревич.
Кстати, Барских, да и Наргих были бы не против кормиться в России и дальше, но бодливой корове бог рогов не дал. Впрочем, Наргиз недавно опубликовала ролик, в которой в шутку занялась торговлей овощами. Смотрится, кстати, вполне органично.
Уговаривает покупаетей с огоньком, голос зычный. Вполне может попробовать себя на новой стезе. Как считаете, друзья?
Источник:
АНТИФИШКИ
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