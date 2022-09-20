"А не пошла бы...": Диана Арбенина высмеяла правила, которые подготовила для музыкантов организатор мероприятия

У каждого артиста есть прайс-лист и райдер, без которого он даже и не станет думать о выступлении. Оказывается, теперь организаторы концертов похожие требования выдвигают и для музыкантов. Диану Арбенину они удивили и раздосадовали.
Диана Арбенина, выступая на частной вечеринке, решила зачитать гостям "правила поведения" для артистов, которые заботливо подготовила организатор мероприятия Ксения Афанасьева.
Перечень указивок был довольно объемным. По словам Арбениной, артистам было запрещено общаться с гостями, курить, проводить много времени в туалете. Кроме этого, отдельно оговаривался штраф за порчу имущества - 50 тысяч рублей.
"Во-первых, мне нельзя находиться в банкетных зонах в присутствии гостей. Во-вторых, должна оперативно посещать туалетную зону, курительные и другие места скопления гостей. Дальше — за порчу имущества с меня возьмут 50 тысяч рублей. Думаю, что бы сломать?" - делилась с собравшимися на вечеринке Диана Арбенина.
Артистка призналась, что у нее неважное настроение, и читая эти правила вслух, она надеется его хотя бы немного улучшить.
Зрители предложили лидеру "Ночных снайперов" порвать лист сперечнем требований и отдать клочки организаторше Ксении.
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В подтверждении того, что эти правила действительно существовали, листочек с требованиями был опубликован в одной из соцсетей певицей Каей, так же присутствовавшей на мероприятии.
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АНТИФИШКИ
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<<< У каждого артиста есть прайс-лист и райдер, без которого он даже и не станет думать о выступлении >>>
почему такой же херни не может быть у организаторов мероприятий?
Или "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку"? А с каких пор лицедеи стали небожителями?
Другое дело, что во всём нужно иметь меру.
Сейчас пошла волна репрессий от хозяев шоу бизнеса/, кинематографа, во исполнение воли истинных владельцев всех этих "креативных гуру", занимающих немалые посты в РФ по пропаганде.
Идёт война. Война на уничтожение России. Слуги и шакалы Запада начали отрабатывать влитое в них бабло на ниве искусства.
И эти шакалы живут среди нас. Говорят на нашем языке. Водят своих детей в НАШИ школы.. и ненавидят нас.
Поймите, и просто включите мозги - поисковики "кто ест-кто"..
Диана - истинно РУССКАЯ женщина, борющаяся с врагами РОДИНЫ..!!!
https://pravdoiskatel77.livejournal.com/10792128.htmlhttps://pravdoiskatel77.livejournal.com/10792128.html
Так что с какими врагами и чьей Родины она борется - это большой вопрос. Но как бы там ни было, к правилам, которые предъявляют люди, платящие ей деньги, это никаким боком не относится. Тут как раз все просто - или выполняй, или не работай.
Надо было ещё запретить петь на сцене, а только в гримёрке и про себя.
из числа стандартных звездулек.
А я думал, хрень несет под музыку, как земфира, как покровский...
Обсуждаем то мы не ее творчество.
У нее свои поклонники есть.
Так зачем же всё в одну кучу мешать?