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"А не пошла бы...": Диана Арбенина высмеяла правила, которые подготовила для музыкантов организатор мероприятия

"А не пошла бы...": Диана Арбенина высмеяла правила, которые подготовила для музыкантов организатор мероприятия

Автор:
20 сентября 2022 10:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арбенина   артисты   видео   высмеяла   музыканты   организатор   правила   частная вечеринка   шоу бизнес   
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У каждого артиста есть прайс-лист и райдер, без которого он даже и не станет думать о выступлении. Оказывается, теперь организаторы концертов похожие требования выдвигают и для музыкантов. Диану Арбенину они удивили и раздосадовали.

Диана Арбенина, выступая на частной вечеринке, решила зачитать гостям "правила поведения" для артистов, которые заботливо подготовила организатор мероприятия Ксения Афанасьева.

Перечень указивок был довольно объемным. По словам Арбениной, артистам было запрещено общаться с гостями, курить, проводить много времени в туалете. Кроме этого, отдельно оговаривался штраф за порчу имущества - 50 тысяч рублей.


"Во-первых, мне нельзя находиться в банкетных зонах в присутствии гостей. Во-вторых, должна оперативно посещать туалетную зону, курительные и другие места скопления гостей. Дальше — за порчу имущества с меня возьмут 50 тысяч рублей. Думаю, что бы сломать?" - делилась с собравшимися на вечеринке Диана Арбенина.


Артистка призналась, что у нее неважное настроение, и читая эти правила вслух, она надеется его хотя бы немного улучшить.


Зрители предложили лидеру "Ночных снайперов" порвать лист сперечнем требований и отдать клочки организаторше Ксении.


В подтверждении того, что эти правила действительно существовали, листочек с требованиями был опубликован в одной из соцсетей певицей Каей, так же присутствовавшей на мероприятии.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Арбенина   артисты   видео   высмеяла   музыканты   организатор   правила   частная вечеринка   шоу бизнес   
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59  комментариев
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14k
K7OO 4 часа назад
О ужас, звезде мягко намекнули, что она не божество и вершитель судеб, а просто наемный работник, и потому должна подчиняться правилам, установленным для всех остальных. Это страшное кощунство.))
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1k
taxcop 49 секунд назад
Нам это ЗАЧЕМ???
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86k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Целочку из себя надо строить да, а не после того, как согласилась и взяла гроши
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36k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Если

<<< У каждого артиста есть прайс-лист и райдер, без которого он даже и не станет думать о выступлении >>>

почему такой же херни не может быть у организаторов мероприятий?
Или "Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку"? А с каких пор лицедеи стали небожителями?

Другое дело, что во всём нужно иметь меру.
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20k
What??? 2 часа назад
Дешевой лесби рото-певичке указали на то что онО не есть богема! КОШМАР!!!
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
ин.агентша пропагандирующая ЛГБТщину в России.
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29k
Volga_34 3 часа назад
Арбенина выступала на Донбассе. Этим всё сказано.
Сейчас пошла волна репрессий от хозяев шоу бизнеса/, кинематографа, во исполнение воли истинных владельцев всех этих "креативных гуру", занимающих немалые посты в РФ по пропаганде.
Идёт война. Война на уничтожение России. Слуги и шакалы Запада начали отрабатывать влитое в них бабло на ниве искусства.
И эти шакалы живут среди нас. Говорят на нашем языке. Водят своих детей в НАШИ школы.. и ненавидят нас.
Поймите, и просто включите мозги - поисковики "кто ест-кто"..
Диана - истинно РУССКАЯ женщина, борющаяся с врагами РОДИНЫ..!!!
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215
Янка из Цесиса Volga_34 3 часа назад
Стоп! Помощь или поддержка Донбассу - это святое! Без вариантов. Но это ни в коем случае и не индульгенция на тупую спесь. Есть некие правила, которые выдвигаются со стороны нанимателя. Что-то не устраивает? Не соглашайся. Точка! Но тут мы видим элементарную подлость. Она согласилась, но при этом прилюдно высмеяла своего нанимателя. Это подлость. Как ни крути.
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233
zzzz_987 K7OO Час назад
Скрипучее блеяние мужеподобной деревяшки... ФУБЛЯ
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646
Антошка 3 часа назад
Дня доброго! Я таки не понял, Ксения Афанасьева, та что организатор, это виновница торжества, её днюха? Кто она, если знаете, напишите.
Надо было ещё запретить петь на сцене, а только в гримёрке и про себя.
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914
Мария Коненкова 3 часа назад
Неужели настают времена, когда к артистам возвращается то отношение, которое было в старые времена? Ну там, женщины-актёрки по умолчанию дамочки сомнительной репутации, хоронить за оградой кладбища... Я так думаю, что больше всего её возмутило, что им запретили появляться в банкетном помещении с гостями - ну как же, не нажраться и не выпить на халяву. А тут здорово так, по делу: пришли, спели, быстро собрали свой мух.у.яр и отвалили на хрен, вам заплачено.
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3k
Natalia 4 часа назад
ну про общение с гостями и посещение туалета перебор. А остальное норм. Вот только если это не прописано в договоре, то с бумажками организатор может в туалет сходить
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139
Sata33 4 часа назад
Ну у всех свои правила .. )
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−69
Муса 4 часа назад
кто это? Что за старая кошелка?
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6k
rutt 4 часа назад
Ну тут косяк организатора явный, нужно думалку включать когда правила пишешь. Ну ладно панки бы какие выступали. Да и люди за билеты на неё отдали не мало. Я купил билет и тут в курилке или в зале встречу того, на чей концерт пришёл, что расстроюсь? С оборудованием смешно организаторских там только полы, занавес, крыша, стены. Что из этого может испортить Арбенина, высморкаться в занавес, написать на стене маркером "тут была Диана", проломить сцену в танце, что?
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179
Татьяна rutt 3 часа назад
Хотелось бы увидеть примеры таковых? Большинство всё же имеет тенденцию обратного характера. Исключительно в этом вся суть и соль данной темы.
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179
Татьяна rutt 2 часа назад
Судя по моему месту обитания - таки да, нас в значительной степени ограничили в возможности использования российского сегмента интернет-ресурсов. Но VPN пока что решает эту проблему. Умственное развитие Ксении ни чем не уступает её коллегам по всему известному миру. Аналогичное практикуется везде. Это факт. Тут вопрос исключительно в той канве, что существует спрос и существует предложение. Наниматель, в лице некой Ксении, поставил условия на основании которых должны были проводиться некие мероприятия. Работник, в лице Арбениной, должна была либо с ними согласиться, при этом выполнить их без каких-либо кривляний, либо отказаться. Ведь это же честный выбор и соответствующее право. Логично?
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1k
Колдурас 4 часа назад
Всё по существу,прописали скоморохам,чтобы не срали долго,и к людям не приставали,а то ишь ты,почувствовали себя богемкой!
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6k
Джордж. Вашингтон. 4 часа назад
Ну видимо это перечень того, чем "звезды" в основном на концертах и занимаются
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233
zzzz_987 4 часа назад
Диана , но не женственная она какая то...
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12k
Мистер Фикс 4 часа назад
Арбенина поет?
А я думал, хрень несет под музыку, как земфира, как покровский...
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17k
alexis 5 часов назад
Сейчас и повара с официантами начнут бухтеть, что им нельзя за стол с гостями.
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6k
GROMOZEKA 5 часов назад
Судя по ее возмущению, она собиралась гадить где попало и ломать всё вокруг, но правила ей это запретили?
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−15
Евгений Курлыкин 5 часов назад
Может там горшок выступал
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652
Санёк 5 часов назад
Скоморохам теперь надо напоминать их место, а то возомнили себя.. Эту Диану позвали за деньги спеть пару песенок, а не в гости.
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