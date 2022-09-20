"А не пошла бы...": Диана Арбенина высмеяла правила, которые подготовила для музыкантов организатор мероприятия

Перечень указивок был довольно объемным. По словам Арбениной, артистам было запрещено общаться с гостями, курить, проводить много времени в туалете. Кроме этого, отдельно оговаривался штраф за порчу имущества - 50 тысяч рублей.

"Во-первых, мне нельзя находиться в банкетных зонах в присутствии гостей. Во-вторых, должна оперативно посещать туалетную зону, курительные и другие места скопления гостей. Дальше — за порчу имущества с меня возьмут 50 тысяч рублей. Думаю, что бы сломать?" - делилась с собравшимися на вечеринке Диана Арбенина.

Артистка призналась, что у нее неважное настроение, и читая эти правила вслух, она надеется его хотя бы немного улучшить.

Зрители предложили лидеру "Ночных снайперов" порвать лист сперечнем требований и отдать клочки организаторше Ксении.