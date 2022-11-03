"Еще одно ***!": Киркоров обматерил Викторию Боню, попытавшуюся заступиться за оскорбленную Наргиз

Боня решила вставить свои пять копеек в конфликт Киркорова и Наргиз - и тут же огребла. Бедросыч не стал сдерживаться.
Вчера светские хроники Сети бурлили негодованием. Филипп Киркоров со сцены оскорбил Наргиз Закирову. Причем, публично, во время концерта в Ташкенте - городе, где сейчас живет Закирова. Сладкоголосый болгарин обиделся на насмешки узбекской певицы и не стал сдерживаться.
Музыкант ответил Наргиз, заявив, что люди, не умеющие любить, не смогут спеть о любви. Он рассказал, почему, Наргиз не удалось сделать карьеру: "У нее ничего не получится, как бы она ни старалась, ни стриглась, дреды ни накладывала, — заявил он. — Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя чего там жалеть. Она удивляется, почему не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?".
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Этот пассаж возмутил многих селебрити. Вот и Виктория Боня подтянулась, заявив свое "фе" Киркорову.
Филя миндальничать не стал и обматерил телеведущую.
Похоже, неделя хамства у Бедросовича в самом разгаре. Сначала журналистка, потом - Наргиз, сейчас вот - ноль без палочки Виктория Боня. Кто будет следующим оскорбленным?
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АНТИФИШКИ
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И про страхолюдину Наргхыз.
И про содержанку Боню.
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Вика нашла уж такой авторитет для нас, что мы апплодируем.