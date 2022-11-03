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"Еще одно ***!": Киркоров обматерил Викторию Боню, попытавшуюся заступиться за оскорбленную Наргиз

"Еще одно ***!": Киркоров обматерил Викторию Боню, попытавшуюся заступиться за оскорбленную Наргиз

Автор:
03 ноября 2022 11:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   Киркоров   Наргиз   видео   заступилась   конфликт   послал   шоу бизнес   
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Боня решила вставить свои пять копеек в конфликт Киркорова и Наргиз - и тут же огребла. Бедросыч не стал сдерживаться.

Вчера светские хроники Сети бурлили негодованием. Филипп Киркоров со сцены оскорбил Наргиз Закирову. Причем, публично, во время концерта в Ташкенте - городе, где сейчас живет Закирова. Сладкоголосый болгарин обиделся на насмешки узбекской певицы и не стал сдерживаться.


Музыкант ответил Наргиз, заявив, что люди, не умеющие любить, не смогут спеть о любви. Он рассказал, почему, Наргиз не удалось сделать карьеру: "У нее ничего не получится, как бы она ни старалась, ни стриглась, дреды ни накладывала, — заявил он. — Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя чего там жалеть. Она удивляется, почему не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?".



Этот пассаж возмутил многих селебрити. Вот и Виктория Боня подтянулась, заявив свое "фе" Киркорову.


Филя миндальничать не стал и обматерил телеведущую.


Похоже, неделя хамства у Бедросовича в самом разгаре. Сначала журналистка, потом - Наргиз, сейчас вот - ноль без палочки Виктория Боня. Кто будет следующим оскорбленным?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Боня   Киркоров   Наргиз   видео   заступилась   конфликт   послал   шоу бизнес   
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65  комментариев
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2k
Gleb_Skameikin Час назад
сорян, а в чем Бедросыч не прав?
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10k
Маламут Уральский 2 минуты назад
Напомните пожалуйста кто такая Боня и зачем на это обращать внимание?
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571
Светлана 2 минуты назад
Отвечать на оскорбления оскорблениями - уподобляться лающим собакам, вставать на тот же уровень что и оскорбляющий. Достоинства бы ему больше, спокойной уверенности и таблеток хороших, а то всё на взводе, до инсульта недолго.
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36k
turyst 3 минуты назад
Вот Боня, а не это вот ваше всё:

Ссылка youtu.be


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9k
Сол Гудман 3 минуты назад
Румын прав, однозначно
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18k
Robin Hood 3 минуты назад
Мдя ... Бедросыч тот еще педераст, но увы-с этой шлюхистой Наргизой (прости хоспади) и этой ... какой то мать ее бонЭй он прав на все 100
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5k
Бу 6 минут назад
при всех спорных моментах(уважение к женщинам, этика и пр) Бедросыч прав!
И про страхолюдину Наргхыз.
И про содержанку Боню.
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29k
Dobry vojak Svejk Z 7 минут назад
Насрать на всех троих, но тут филя был прав - и уродине и бревну от Папы Карло правду срубил ))
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51k
Олег 13 минут назад
сожрите друг друга!
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259
Андерсен 13 минут назад
Мне вся эта компания до лампочки, если честно, но в этот раз Филя правильно всё сказал обеим. Заработал Филя свой лайк
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3k
Дмитрий Круглов 14 минут назад
Если их сравнивать между собой, то Филя конечно выглядит более выигрышно, хотя я терпеть его не могу. Вся эта тусовка уже давно не имеет отношение к слову "культура" или "искусство". Поэтому, не показывает их всех больше пожалуйста!
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4k
Александр Николаевич 16 минут назад
Сие «чудо в перьях» – не мое от слова «совсем», ну ни на грамм, но с его репликами, пожалуй, солидарен. Впрочем, всё это весьма "смахивает" на PR-традиции отечественного шоу бизнеса.
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11
Владимир Быстров 17 минут назад
Он прав.
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1k
cfhfwby 20 минут назад
Автор (ша), по-моему не равнодушна к свиньям. А Наргиз-свинья, причем, татуированная. Она здесь сделала имя, здесь заработала себе на пропитание, а потом здесь же наложила кучу дерьма и про страну, и про ее народ. Огребла по-полной, теперь вот стала мелко гадить на любых представителей нашей страны, сидя в своей коммуналке на горшке.
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6k
Станислав 24 минуты назад
Филипыч красава, мочит от души. Это "селебрити" все пытается тыкать нам "А как бы было в сша!". Ну так и пи..дуйте туда, светские бл..ди.
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28k
Григорий 24 минуты назад
В Америке общество поверило Эмбер на слово и лишило Деппа работы на годы.
В Америке шлюхи Вайнштейна получали Оскары, а после его посадили в тюрьму.
В Америке общество посадило Рона Джереми за порно, в коем добровольно снималось.
В Америке оправдали Кевина Спейси, но не сняли штраф в 30 лямов по подложным обвинениям, и никогда уже не воскресят карьеру.
Вика нашла уж такой авторитет для нас, что мы апплодируем.
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5k
Дмитрий 24 минуты назад
По -х...! Сколько это в метрах? Ни кто не знает? Не?
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75
Maxim Russo 24 минуты назад
Филя - не мой герой, но тут я с ним на одной стороне! Жги!
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7k
Енот Потаскун 24 минуты назад
Чет много румына в последнее время стало.
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7
Allesio Енот Потаскун 15 минут назад
Он армян!
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460
sniperok Полчаса назад
[мат]ь , прям зауважал бедросыча
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29k
Ashabad Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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