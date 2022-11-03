"Еще одно ***!": Киркоров обматерил Викторию Боню, попытавшуюся заступиться за оскорбленную Наргиз

Вчера светские хроники Сети бурлили негодованием. Филипп Киркоров со сцены оскорбил Наргиз Закирову. Причем, публично, во время концерта в Ташкенте - городе, где сейчас живет Закирова. Сладкоголосый болгарин обиделся на насмешки узбекской певицы и не стал сдерживаться.

Музыкант ответил Наргиз, заявив, что люди, не умеющие любить, не смогут спеть о любви. Он рассказал, почему, Наргиз не удалось сделать карьеру: "У нее ничего не получится, как бы она ни старалась, ни стриглась, дреды ни накладывала, — заявил он. — Ничего у нее не выйдет, жалко девчушку. Хотя чего там жалеть. Она удивляется, почему не стала звездой, а ты на рожу-то свою смотрела в зеркало? Ты себя-то видела, уродина?".