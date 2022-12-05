"Алла содержала всю Россию": Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление о Пугачёвой

Алла Пугачёва, получившая израильский паспорт, обижена на россиян, не оценивших её заслуг перед отечеством. Лайма Вайкуле считает, что обида эта справедливая. В интервью телеканалу «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) певица пояснила, кем они с Пугачёвой являлись для СССР и России. По словам латвийской исполнительницы, артистки буквально содержали эти страны, зарабатывая тонны денег для бюджета государств.

«Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. И получала 17 рублей на стадионе из 45 тыс. зрителей. Посчитайте, сколько денег это принесло государству. Не говорю уже про Аллу. Она содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет», — подчеркнула Вайкуле.