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"Алла содержала всю Россию": Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление о Пугачёвой

"Алла содержала всю Россию": Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление о Пугачёвой

Автор:
05 декабря 2022 09:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Захарова   артисты   вайкуле   видео   заявление   пугачева   содержалки   шоу бизнес   
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Сама же Вайкуле, по её словам, "содержала весь СССР". Содержалки, одним словом.

Алла Пугачёва, получившая израильский паспорт, обижена на россиян, не оценивших её заслуг перед отечеством. Лайма Вайкуле считает, что обида эта справедливая. В интервью телеканалу «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) певица пояснила, кем они с Пугачёвой являлись для СССР и России. По словам латвийской исполнительницы, артистки буквально содержали эти страны, зарабатывая тонны денег для бюджета государств.


«Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. И получала 17 рублей на стадионе из 45 тыс. зрителей. Посчитайте, сколько денег это принесло государству. Не говорю уже про Аллу. Она содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет», — подчеркнула Вайкуле.




Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова не смогла пройти мимо этих слов и прокомментировала высказывание артистки в личном Telegram-канале.


«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», - написала Захарова.


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Метки: Захарова   артисты   вайкуле   видео   заявление   пугачева   содержалки   шоу бизнес   
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61  комментарий
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1k
Шурман 2 часа назад
Мндя , содержали они . А их содержал народ который покупал пластинки и платил бабки за их концерты . Короче одна старая алкашка из Израиля вещает , вторая Юрмальская млять на которой не где метки ставить .
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20k
Сталкер 2 минуты назад
Про * балтйской сучке, которую, если б её "вовремя" не вытащили из варьете (считай – публичного дома), вообще никто не знал бы, кроме клиентов, и которая стала широко известной исключительно благодаря Советскому Союзу, лучше своё хайло вообще не разевать.
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12k
ALFIE 3 минуты назад
вот что значит - офигевшие...берегов не знали отродясь, опять же, благодаре СССР и потом РФ... они уже другого не знают и не понимают, и вот "прорвало", ляпнули о том, в каком мире единорогов они живут... ну браво чо
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1k
roman-delisov 5 минут назад
Ну, пусть теперь содержит Израиль.
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478
alex72 5 минут назад
так и хочется сказать этим шмарам
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1k
Алексей 6 минут назад
Forwarded from Дорогая Хурма

Мало кто знает, но НАТО начало расширение из-за Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой, чтобы они под себя и Европу не подмяли.

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23k
Добрый Алабай 8 минут назад
Вывод один - нельзя делать из клоунов, скоморохов и лицедеев кумиров и "совесть страны". Пусть развлекают, но не лезут в политику и не учат нас жизни. А то сплошные "примадонны", "короли", "принцы" и прочая шелупонь. И каждый из них, не имея ни образования, ни кругозора, считают своё мнение истиной в последней инстанции. А будут ли они знать своё место, зависит только от нас самих.
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6k
sumrаknn 12 минут назад
когда эта ТП вылезла из просто П - кто ее лечил и содержал за свой счет? кто ее учил петь за свой счет? кто ее обучал? кто за свой счет вывел на сцену? кто давал вермя на тв за свой счет? кто ей сделал имя и рекламу за свой счет? Это ты, ТП обязана всем своим существованием этой стране, портовая б.
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16k
Поручик 13 минут назад
В таком возрасте "клининг" - это уже не "уборка помещений", а "состояние мозга"

Клинит мозги у старушек...
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13
Color Cristal 23 минуты назад
Тааак... А кто помогал тем, кто помогал артисткам помогать стране??? В смысле, кто платил зарплаты зрителям, которые давали возможность артисткам содержать (!) целую страну ??!!
А, да... Это деменция у тетенек. Извиняюсь. Расходимся.
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627
Nik Nik 24 минуты назад
А что же ты, прошмандовка, свою, тухлую, латвию сейчас не содержишь...?...))
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13k
Antique computer Полчаса назад
Россия подала иск к Израилю в связи с потерей единственного кормильца.
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10k
Dmitry Полчаса назад
Мадам перекручивает факты. Не вполне корректно сравнивать период СССР, развал 90-х и нынешние реалии. Так можно сказать что красный недостаточно кислый, так-как тихий (это такой-же пример искаженной логики как описанный выше). А если посчитать детально, то выяснится что мадам продолжала бы сидеть дома, варить борщ и никто не знал бы о такой певице, если бы когда-то власти СССР не вложили бы в нее бюджетные деньги (или кто-то считает что организация концертов, эфир на ТВ и запись пластинок ничего не стоили?).
Звезды той эпохи конечно внесли значимый вклад в культуру, но говорить о том что "...содержала всю Россию" - притягивание фактов за уши (или просто БРЕД).
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12k
Eltiftel Полчаса назад
официально заявляю: отъезд семьи пугалкиных никак не отразился на моей зарплате!
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8k
Миха Полчаса назад
Вы только представьте, сколько на самом деле зарабатывала А.Б., если она умудрялась содержать страну (как основная статья), а на сдачу и карманам поскрести - и на замки хватало, которые сейчас как в Эрмитаж народ погулять ходит?
Афигеть, какие средства то в обороте были!
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15k
эмосурикат прямоползающий 38 минут назад
скандалы интриги расследования
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
91k
8k
ron 44 минуты назад
Ссссука, наконец-то выяснилось, кто нас содержал! )))
Особенно Вайкуле, которая спела "Ах, вернисаж", да еще с кем-то в паре... Больше ее подвигов не припоминаю )
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
16k
Сергей 45 минут назад
Представьте себе, если в веке так 10м, на княжьем пиру скоморох заявил, что казна Руси в основном пополняется за счёт его выступлений. Вот и я не могу. Да его сразу укоротили на голову или юродивым признали.
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2k
svp 68 54 минуты назад
Пела бы и пела бы по кабакам по четвертаку за песню , что же лезла на большую эстраду за 17 рублей за концерт, если это не устраивало ? Содержательница уева
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