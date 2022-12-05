"Алла содержала всю Россию": Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление о Пугачёвой

Сама же Вайкуле, по её словам, "содержала весь СССР". Содержалки, одним словом.
Алла Пугачёва, получившая израильский паспорт, обижена на россиян, не оценивших её заслуг перед отечеством. Лайма Вайкуле считает, что обида эта справедливая. В интервью телеканалу «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) певица пояснила, кем они с Пугачёвой являлись для СССР и России. По словам латвийской исполнительницы, артистки буквально содержали эти страны, зарабатывая тонны денег для бюджета государств.
«Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. И получала 17 рублей на стадионе из 45 тыс. зрителей. Посчитайте, сколько денег это принесло государству. Не говорю уже про Аллу. Она содержала всю Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет», — подчеркнула Вайкуле.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова не смогла пройти мимо этих слов и прокомментировала высказывание артистки в личном Telegram-канале.
«Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», - написала Захарова.
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Мало кто знает, но НАТО начало расширение из-за Лаймы Вайкуле и Аллы Пугачевой, чтобы они под себя и Европу не подмяли.
Клинит мозги у старушек...
А, да... Это деменция у тетенек. Извиняюсь. Расходимся.
Звезды той эпохи конечно внесли значимый вклад в культуру, но говорить о том что "...содержала всю Россию" - притягивание фактов за уши (или просто БРЕД).
Афигеть, какие средства то в обороте были!
Особенно Вайкуле, которая спела "Ах, вернисаж", да еще с кем-то в паре... Больше ее подвигов не припоминаю )
Другое дело, что говорить ей лучше по бумажке, а от себя лично получается плохо.