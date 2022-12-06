"Мужики дерутся - так бывает": Ксения Бородина попыталась оправдать Лепса, устроившего драку у питерского бара

Певец Данко также считает, что ничего постыдного в этом инциденте с дракой нет.

- Смотрите, какой живчик! - восхитился он, посмотрев видео потасовки. - Могу только позавидовать его здоровью в 60 лет. Прыть, как у юного мальчика: побежал, кулаками замахал... Крутой! Ну а кроме того, мужики подрались - это нормально. Ничего такого в этом нет. Никто никого не убил, глаза никому не выколол.





Впрочем, Уголовный кодекс поблажек за творческую натуру не дает - против Григория Лепса возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Сам артист эту информацию пока никак не комментировал.