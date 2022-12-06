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"Мужики дерутся - так бывает": Ксения Бородина попыталась оправдать Лепса, устроившего драку у питерского бара

"Мужики дерутся - так бывает": Ксения Бородина попыталась оправдать Лепса, устроившего драку у питерского бара

Автор:
06 декабря 2022 09:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Санкт-Петербург   артисты   бородина   видео   драка   лепс   оправдала   уголовное дело   шоу бизнес   
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Вчера стало известно, что Григорий Лепс после неудачного концерта поехал в питерский бар, где принял "на грудь" и подрался. В результе потасовки посетителю заведения сломали нос, а Лепс стал фигурантом уголовного дела. Впрочем, некоторые считают, что ничего страшного не произошло. Мужчинам свойственно драться (и пить до синевы).

Ксения Бородина считает, что в данной ситуации из мухи раздули слона. «Подрался бы обычный мужик у подъезда, и слова бы не сказали. Тут подрался Лепс, и все давай в него кидать камни», — объясняет телеведущая. Она уверена, что причиной этой потасовки стала банальная усталость Лепса, который, как человек творческий, не знает полумер. Если работать - так до изнеможения. "Он уже и голос сорвал, сам же злится на себя, эти нервы и драки. Просто я считаю, что задача каждого директора, продюсера — уметь остановить артиста! Не выжимать все соки и, пока есть популярность, все хватать на ходу, за все концерты браться, а уметь остановить", — объясняет Бородина.


Певец Данко также считает, что ничего постыдного в этом инциденте с дракой нет.

- Смотрите, какой живчик! - восхитился он, посмотрев видео потасовки. - Могу только позавидовать его здоровью в 60 лет. Прыть, как у юного мальчика: побежал, кулаками замахал... Крутой! Ну а кроме того, мужики подрались - это нормально. Ничего такого в этом нет. Никто никого не убил, глаза никому не выколол.


Впрочем, Уголовный кодекс поблажек за творческую натуру не дает - против Григория Лепса возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Сам артист эту информацию пока никак не комментировал.

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Метки: Санкт-Петербург   артисты   бородина   видео   драка   лепс   оправдала   уголовное дело   шоу бизнес   
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5  комментариев
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7k
Кружок Полчаса назад
ага ... живчик.
сначала мордоворотов в бой послал, а потом добивать помчался.
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76
Иван Золотов 12 минут назад
мужики дерутся, а крысы толпой одного лупят
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Выступил на сцене - обосрался - напился - подрался - в тюрьму. Вот так и проходил жизнь великого артиста.
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62k
SWALLOW 38 минут назад
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