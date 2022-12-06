"Мужики дерутся - так бывает": Ксения Бородина попыталась оправдать Лепса, устроившего драку у питерского бара

Вчера стало известно, что Григорий Лепс после неудачного концерта поехал в питерский бар, где принял "на грудь" и подрался. В результе потасовки посетителю заведения сломали нос, а Лепс стал фигурантом уголовного дела. Впрочем, некоторые считают, что ничего страшного не произошло. Мужчинам свойственно драться (
и пить до синевы).
Ксения Бородина считает, что в данной ситуации из мухи раздули слона. «Подрался бы обычный мужик у подъезда, и слова бы не сказали. Тут подрался Лепс, и все давай в него кидать камни», — объясняет телеведущая. Она уверена, что причиной этой потасовки стала банальная усталость Лепса, который, как человек творческий, не знает полумер. Если работать - так до изнеможения. "Он уже и голос сорвал, сам же злится на себя, эти нервы и драки. Просто я считаю, что задача каждого директора, продюсера — уметь остановить артиста! Не выжимать все соки и, пока есть популярность, все хватать на ходу, за все концерты браться, а уметь остановить", — объясняет Бородина.
Певец Данко также считает, что ничего постыдного в этом инциденте с дракой нет.
- Смотрите, какой живчик! - восхитился он, посмотрев видео потасовки. - Могу только позавидовать его здоровью в 60 лет. Прыть, как у юного мальчика: побежал, кулаками замахал... Крутой! Ну а кроме того, мужики подрались - это нормально. Ничего такого в этом нет. Никто никого не убил, глаза никому не выколол.
Впрочем, Уголовный кодекс поблажек за творческую натуру не дает - против Григория Лепса возбуждено уголовное дело по по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений). Сам артист эту информацию пока никак не комментировал.
Источник:
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сначала мордоворотов в бой послал, а потом добивать помчался.
приходил вчера
я был пьяный в пень
гульбанил до утра
много водки пил
мало заедал
пять епал разбил
знатно погулял...
пусть я старый дед
но еще живой
помахаться рад
я когда бухой)