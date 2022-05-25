Певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию на 50 лет. К тому времени ей стукнет 101 год

Гражданке США пришлось возвращаться в родной Узбекистан из аэропорта Домодедово. Такой вот космополитизм.
Наргиз Закирова - певица с необычным внешним видом, участница шоу «Голос» и довольно эпатажная дама. При этом обеспеченная, после «Голоса» она стала нарасхват и её заработок неплохо увеличился.
Уже в 15 лет она выступила на фестивале «Юрмала-86» с песней «Помни меня» и завоевала приз зрительских симпатий.
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А это уже её современная внешность и манера исполнения. Оцените разницу:
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Кроме того, она гражданка США, там живут трое её детей. Когда её спросили, почему она не привозит их сюда, Закирова ответила, что «Не чувствует себя в России защищённой». А её дети «Полные американцы. А старшая дочь и вовсе убеждена, что здесь медведи ходят по улицам».
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За это она получила прозвище «Чучело». А общественность и журналисты так и не поняли - почему же мадам, которая постоянно гастролирует по России и выступает на корпоративах за большие деньги, так и не объяснила детям, что поёт не медведям в лесу.
После февральских событий, Закирова мощно прошлась в своих соцсетях по России и её действиям. Как водится у некоторых «звёзд»: раскритиковала и осудила. И продолжала это делать без остановки. В конце концов так всем надоела, что когда она в очередной раз прилетела в Москву из родного Узбекистана, ей прямо в Домодедово вручили документ о запрете на въезд до 2072 года. Ночь она провела в аэропорту, а утром улетела обратно, даже чемодан распаковать не успела.
«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции».
Когда Наргиз перевалит за сотню - наверное, сможет вернуться. А пока будет планировать выступления на знойной родине или в США. Хотя это вряд ли, заработки и поклонники были у неё в России, а не за рубежом.
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АНТИФИШКИ
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А кто это? И нахер она тут?
Пусть баранам на пастбищах поёт теперь.
....пойду, кстати, своего мишку покормлю....
"К тому времени ей стукнет 101 год" если дождёмся - милости просим
Кстати, а кто это? Впервые слышу.
Короче- даже нех"й смотреть, съ"бала - невелика потеря.