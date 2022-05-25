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Певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию на 50 лет. К тому времени ей стукнет 101 год

Певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию на 50 лет. К тому времени ей стукнет 101 год

Автор:
25 мая 2022 19:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Наргиз Закирова   США   домодедово   запрет   критика   певица   чучело   юрмала   
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Гражданке США пришлось возвращаться в родной Узбекистан из аэропорта Домодедово. Такой вот космополитизм.

Наргиз Закирова - певица с необычным внешним видом, участница шоу «Голос» и довольно эпатажная дама. При этом обеспеченная, после «Голоса» она стала нарасхват и её заработок неплохо увеличился.

Уже в 15 лет она выступила на фестивале «Юрмала-86» с песней «Помни меня» и завоевала приз зрительских симпатий.

А это уже её современная внешность и манера исполнения. Оцените разницу:

Кроме того, она гражданка США, там живут трое её детей. Когда её спросили, почему она не привозит их сюда, Закирова ответила, что «Не чувствует себя в России защищённой». А её дети «Полные американцы. А старшая дочь и вовсе убеждена, что здесь медведи ходят по улицам».

За это она получила прозвище «Чучело». А общественность и журналисты так и не поняли - почему же мадам, которая постоянно гастролирует по России и выступает на корпоративах за большие деньги, так и не объяснила детям, что поёт не медведям в лесу.

После февральских событий, Закирова мощно прошлась в своих соцсетях по России и её действиям. Как водится у некоторых «звёзд»: раскритиковала и осудила. И продолжала это делать без остановки. В конце концов так всем надоела, что когда она в очередной раз прилетела в Москву из родного Узбекистана, ей прямо в Домодедово вручили документ о запрете на въезд до 2072 года. Ночь она провела в аэропорту, а утром улетела обратно, даже чемодан распаковать не успела.

Как сообщил её адвокат:

«У меня есть решение о запрете въезда на 50 лет. Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение. Наргиз была к этому готова. Она предполагала, что подобные меры будут приняты. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции».

Когда Наргиз перевалит за сотню - наверное, сможет вернуться. А пока будет планировать выступления на знойной родине или в США. Хотя это вряд ли, заработки и поклонники были у неё в России, а не за рубежом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Наргиз Закирова   США   домодедово   запрет   критика   певица   чучело   юрмала   
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32  комментария
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5k
Shtoppi Полчаса назад
И поделом. Добро пожаловать отсюда, чмо!
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6k
Duckk 10 секунд назад
Ипать, какая баба страшная...
А кто это? И нахер она тут?
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22
Боцман Минуту назад
на этих зажравшихся скоморохов действует только одно....забвение....всех этих американских и израильских граждан нужно тупо вырезать из всех новостей и бдительно следить чтобы они не вернулись из стран куда они съехали обратно
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23k
MrGod Минуту назад
Дядя если б её внешний вид увидел со стыда бы умер.
Пусть баранам на пастбищах поёт теперь.
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2k
Дмитрий Карстен 2 минуты назад
Да и черт с ней! Я даже не знаю кто это!
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49
Витаминка 2 минуты назад
Кто это чучело и почему про оно вообще пишут?
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182
sergizs 2 минуты назад
Вот на первых двух фото ,если на то что справа одеть доППУ ,то чистый АбдулЯджон с соседней маххали .
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 9 минут назад
Ну и нефиг тут делать... Одна дочь знает про медведей...не стоит переубеждать остальных


....пойду, кстати, своего мишку покормлю....
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68k
Доктор Джонс 9 минут назад
Какая некрасивая баба-мужик... А, понятно...
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8k
Шамсуддин 11 минут назад
стукнет ЛИ ?
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557
Гиви 11 минут назад
Как же они все зае.б.а.ли.
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7k
Владимир 12 минут назад
Скоро и на адвоката денег не будет.... Мразота
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12k
Святослав 14 минут назад

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36
Андрей 16 минут назад
Так, петь перестали, теперь только [мат] могут

"К тому времени ей стукнет 101 год" если дождёмся - милости просим
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7k
B3avi5 20 минут назад
прикол еслиб не вот эта новость я бы никогда об ней ..об оно .. ну или хз кто.. не узнал бы
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6k
maclay 55 минут назад
Там, гадюшник, с бывшей "Яллой" - особистам ковыряться и ковыряться !
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17k
Александр Сучков 56 минут назад
В ауле будет весело, там нет медведей, но будут её бездарные дети из америкосовских коледжей)))
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17k
Александр Сучков 57 минут назад
какя же страхолюдина стала, а так хорошо всё начиналось. как и у Галкина
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1k
Трям Час назад
Какая жаль! А так хотелось...
Кстати, а кто это? Впервые слышу.
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9k
MakDag Час назад
Да ладно, что вы наехали на девушку с куриными извилинами... а , у куриц же их нет...
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164k
☭Cheкаво☭ZV☭ Час назад
...
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