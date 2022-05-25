Певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию на 50 лет. К тому времени ей стукнет 101 год

Наргиз Закирова - певица с необычным внешним видом, участница шоу «Голос» и довольно эпатажная дама. При этом обеспеченная, после «Голоса» она стала нарасхват и её заработок неплохо увеличился.

Уже в 15 лет она выступила на фестивале «Юрмала-86» с песней «Помни меня» и завоевала приз зрительских симпатий.