"Ты лжец!": концерт Макса Барских в Баку отменили после его слов в поддержку Армении

Артисту, который пытается заработать, но при этом оскорбляет принимающую сторону, снова не повезло. Похоже, перспективы у Барских не такие радужные, как он себе представлял.
Макс Барский сообщил, что он сам отменил концерт в Азербайджане, однако организаторы мероприятия вывели лжеца на чистую воду. Оказалось, что ранее артист опубликовал в своих соцсетях слова в поддержку Армении, но при этом планировал выступать в Азербайджане. Учитывая накаленную обстановку между странами, этот жест певца азербайджанскими поклонниками был воспринят как предательство.
Жители Баку стали требовать будущего выступления певца и добились своего. И когда Барских заявил, что сам отменил концерты, организаторы в своем аккаунте сообщили об истинном положении дел.
Впрочем, о том, что артист не чист на руку, было известно давно. После отмены его концертов в России, он отказался возвращать деньги за купленные билеты, сообщив, что все они пойдут на нужды украинских военных.
Источник:
АНТИФИШКИ
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