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"Ты лжец!": концерт Макса Барских в Баку отменили после его слов в поддержку Армении

"Ты лжец!": концерт Макса Барских в Баку отменили после его слов в поддержку Армении

Автор:
16 сентября 2022 09:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Макс Барских   азербайджан   армения   концерты   лжец   отмена концерта   политика   шоу бизнес   
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Артисту, который пытается заработать, но при этом оскорбляет принимающую сторону, снова не повезло. Похоже, перспективы у Барских не такие радужные, как он себе представлял.

Макс Барский сообщил, что он сам отменил концерт в Азербайджане, однако организаторы мероприятия вывели лжеца на чистую воду. Оказалось, что ранее артист опубликовал в своих соцсетях слова в поддержку Армении, но при этом планировал выступать в Азербайджане. Учитывая накаленную обстановку между странами, этот жест певца азербайджанскими поклонниками был воспринят как предательство.


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Жители Баку стали требовать будущего выступления певца и добились своего. И когда Барских заявил, что сам отменил концерты, организаторы в своем аккаунте сообщили об истинном положении дел.


Впрочем, о том, что артист не чист на руку, было известно давно. После отмены его концертов в России, он отказался возвращать деньги за купленные билеты, сообщив, что все они пойдут на нужды украинских военных.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: artist   Макс Барских   азербайджан   армения   концерты   лжец   отмена концерта   политика   шоу бизнес   
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5  комментариев
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38k
Александр 39 минут назад
Тот редкий случай, когда ты говно везде и для всех
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3k
Вячеслав 50 секунд назад
Хохол обыкновенный, готов насрать тому кто его кормит и еще этим гордится. Что взять от нации где в героях ходят не войны или богатыри а предатели? Продастся для хохла это не стыдно это как спорт, кто первый продастся тот герой. Заметьте, речь идет не про украинцев а про хохлов сюлюков.
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53k
zloykoyot 11 минут назад
Охерительная причина для публичных заявлений - дружба с армянином. Хоть бы чего-нибудь поинтереснее придумал, долбойоп. Плесень пытается хайпануть на всём, но в результате получит от всех 3,14зды. А в шоу-бизнесе достаточно полгода времени и бывшая звезда становится нах не нужна.
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23k
Андрей 17 минут назад
Кто это вобще такой?
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14k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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