"Ты лжец!": концерт Макса Барских в Баку отменили после его слов в поддержку Армении

Макс Барский сообщил, что он сам отменил концерт в Азербайджане, однако организаторы мероприятия вывели лжеца на чистую воду. Оказалось, что ранее артист опубликовал в своих соцсетях слова в поддержку Армении, но при этом планировал выступать в Азербайджане. Учитывая накаленную обстановку между странами, этот жест певца азербайджанскими поклонниками был воспринят как предательство.



