"Мы не заслужили таких народных артистов": Виктория Боня предложила лишить высокого звания обматерившего её Киркорова

Что касается петиции и обращения к президенту - это телеведущая, конечно, загнула. Но вот наказать административно Киркорова она смогла бы. Адвокат Андрей Алёшкин уверен, что налицо признаки общественного нарушения - это ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении". Попавшие под эту статью граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. И это, не считая ущерба за моральный вред. Сумму компенсации Боня вправе назвать сама (адвокат рассказывает, что истцы требуют и сотен тысяч рублей, и даже миллионов). Правда, суд в любом случае определяет размер выплаты за моральный ущерб в каждом случае индивидуально.





Интересно, сколько стоит заплатить бездарности за публичное признание его бездарности?