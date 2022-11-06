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"Мы не заслужили таких народных артистов": Виктория Боня предложила лишить высокого звания обматерившего её Киркорова

"Мы не заслужили таких народных артистов": Виктория Боня предложила лишить высокого звания обматерившего её Киркорова

Автор:
06 ноября 2022 18:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Киркоров   Наргиз   видео   виктория боня   звание   народный артист   оскорбление   шоу бизнес   
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Телеведущая считает, что такие артисты, позволяющие себе хамские высказывания, не могут носить высокого звания. Хамишь, ведёшь себя по-свински - получай всеобщее презрение.

У Филиппа Киркорова в последнее время, видимо, идет черная полоса. Артист находится на взводе, и за короткое время успел оскорбить сразу трёх человек: журналистку, певицу Наргиз и Викторию Боню. Впрочем, последняя отчасти виновата сама: Киркоров явно не ожидал нравоучений от "пустого места" и ответил на них весьма жёстко.


Боня заступилась за Наргиз, которую Киркоров назвал уродиной - и понеслось...

Филипп Бедросович не стал терпеть нравоучений от "нуля".


Виктория Боня оскорбление переварила и заявила, что Киркорова пора лишить звания народного артиста России. Она предложила создать петицию или напрямую обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы Бедросовича лишили этого звания. «Мы не заслужили таких народный артистов», — уверена Боня.


Что касается петиции и обращения к президенту - это телеведущая, конечно, загнула. Но вот наказать административно Киркорова она смогла бы. Адвокат Андрей Алёшкин уверен, что налицо признаки общественного нарушения - это ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении". Попавшие под эту статью граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. И это, не считая ущерба за моральный вред. Сумму компенсации Боня вправе назвать сама (адвокат рассказывает, что истцы требуют и сотен тысяч рублей, и даже миллионов). Правда, суд в любом случае определяет размер выплаты за моральный ущерб в каждом случае индивидуально.


Интересно, сколько стоит заплатить бездарности за публичное признание его бездарности?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Киркоров   Наргиз   видео   виктория боня   звание   народный артист   оскорбление   шоу бизнес   
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54  комментария
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25k
albedo 2 часа назад
У Киркорова отличное КЛАССИЧЕСКОЕ музыкальное образование.
1. Музыкальная школа по классу фортепьяно и гитары
2. Гнесинка, где специальность Актер музыкального театра".

Киркоров обладает великолепным, классически профессионально поставленным голосом, лауреат многих конкурсов времен еще СССР.

И кто такая Боня?!
Чтобы рассуждать об артистах?
Бухгалтер!!!!!
Может еще вахтерш и гардеробщиц поспрошаем?
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10k
Некто Минуту назад
назвать убище убищем это оскорбление7
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1k
Денис Ануфриев 3 минуты назад
о,два го...вна!
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32k
ACU900 4 минуты назад
Привели двоих преступников на казнь. Выполнили все инструкции. Потом палач спрашивает одного:

- Какое твоё последнее желание?

- Музыку я люблю, хочу ещё раз послушать Киркорова.

- Хорошо, сынок! Ну, а у тебя какое последнее желание? - спрашивает другого.

- Умоляю, казните меня первым!
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10k
MakDag 9 минут назад
Путин соберет СовБез России, и там будут решать этот вопрос.
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32k
Fat Lynx 19 минут назад
В общем-то на Боню мы тоже еще не нагрешили... За что нам она?
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4k
TOROID 22 минуты назад
Вот наша Боня.
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64
Йож ДонеццкиЙ Полчаса назад
Это не та шаболда из борделя Дом-2?? ТАк ей вообще надо запретить жить в России!
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12k
Kostick Полчаса назад
однако, она же действительно очень альтернативно красивая, та бритая-забитая бабусяка...
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8k
Александр Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
sssss3 Полчаса назад
дорогие шлюхи бони возомнили о себе "ябогиня"....
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95
Alex Kodi 49 минут назад
Киря-филя, конечно тот еще хам! Но я рок музыкант и с ним в данном случае согласен )))
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1k
cfhfwby 50 минут назад
Если я написал бы про то, что сказал Бедросович, то меня админы забанили, а читатели прошелестели бы заметку по диагонали, да и никто бы из них не обратил на это особого внимания, хотя, я бы написал истинную правду про этих дам с сверх-пониженной социальной ответственностью, а когда написал и сказал известный артист эту же правду, то шавки сразу развизжались, можно напомнить о себе и пропиариться, они даже не возмущаются над определением своей сущности, т.е. согласны, но вот пропиариться- это сам бог велел. А пишущие тут несколько сявок из бонеподобных, что Киркоров решил таким образом напомнить о себе... Ну. вы загнули и и и.
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7k
Кружок 51 минуту назад
два говна
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1k
Сид 53 минуты назад
Мы и боню не заслужили
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10k
Сергей Попов 55 минут назад
Да пусть срутся! Если честно, плевать на обоих (троих), но, возможно, будет интересное продолжение.
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12k
VM Varga 58 минут назад
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67
Sergel Fman Час назад
Одна шлюха с другой рога мочат
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11k
Sergey Час назад
Терпеть не могу Киркорова, но кто вообще такая Боня? Прости... прости меня, Господи. Хорошо бы забыть и убрать с экранов обоих.
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13k
sonic24a Час назад
А га га! Кто кто предложил?
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387k
Алексей Час назад
шлюхендрия никак не уймется
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