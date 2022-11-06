"Мы не заслужили таких народных артистов": Виктория Боня предложила лишить высокого звания обматерившего её Киркорова

Телеведущая считает, что такие артисты, позволяющие себе хамские высказывания, не могут носить высокого звания. Хамишь, ведёшь себя по-свински - получай всеобщее презрение.
У Филиппа Киркорова в последнее время, видимо, идет черная полоса. Артист находится на взводе, и за короткое время успел оскорбить сразу трёх человек: журналистку, певицу Наргиз и Викторию Боню. Впрочем, последняя отчасти виновата сама: Киркоров явно не ожидал нравоучений от "пустого места" и ответил на них весьма жёстко.
Боня заступилась за Наргиз, которую Киркоров назвал уродиной - и понеслось...
Филипп Бедросович не стал терпеть нравоучений от "нуля".
Виктория Боня оскорбление переварила и заявила, что Киркорова пора лишить звания народного артиста России. Она предложила создать петицию или напрямую обратиться к президенту Владимиру Путину, чтобы Бедросовича лишили этого звания. «Мы не заслужили таких народный артистов», — уверена Боня.
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Что касается петиции и обращения к президенту - это телеведущая, конечно, загнула. Но вот наказать административно Киркорова она смогла бы. Адвокат Андрей Алёшкин уверен, что налицо признаки общественного нарушения - это ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении". Попавшие под эту статью граждане могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. И это, не считая ущерба за моральный вред. Сумму компенсации Боня вправе назвать сама (адвокат рассказывает, что истцы требуют и сотен тысяч рублей, и даже миллионов). Правда, суд в любом случае определяет размер выплаты за моральный ущерб в каждом случае индивидуально.
Интересно, сколько стоит заплатить бездарности за публичное признание его бездарности?
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АНТИФИШКИ
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1. Музыкальная школа по классу фортепьяно и гитары
2. Гнесинка, где специальность Актер музыкального театра".
Киркоров обладает великолепным, классически профессионально поставленным голосом, лауреат многих конкурсов времен еще СССР.
И кто такая Боня?!
Чтобы рассуждать об артистах?
Бухгалтер!!!!!
Может еще вахтерш и гардеробщиц поспрошаем?
- Какое твоё последнее желание?
- Музыку я люблю, хочу ещё раз послушать Киркорова.
- Хорошо, сынок! Ну, а у тебя какое последнее желание? - спрашивает другого.
- Умоляю, казните меня первым!