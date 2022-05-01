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"Навоевался?": Макс Барских обозвал российских коллег "трусливыми ублюдками", но уже готовится выступить с концертами в Европе

"Навоевался?": Макс Барских обозвал российских коллег "трусливыми ублюдками", но уже готовится выступить с концертами в Европе

Автор:
01 мая 2022 09:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Барских   афиша   европа   интервью   концерты   навоевался   политика   шоу бизнес   
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Макс Барских несколько недель назад записался добровольцем в ВСУ, попозировал в военной форме, дал несколько интервью крупным зарубежным изданиям. А потом его имя заметили на афишах в Европе - концерты артиста должны пройти уже летом. А как же служба, Макс?

Украинский артист с начала спецоперации громко заявил о своей политической позиции и, разумеется, тут же лишился возможности выступать в России. Впрочем, сделал вид, что его это не расстроило и, как патриот, пошел в военкомат Украины.


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Воевать артиста не послали - в качестве резервиста он помогает закупать продовольствие, готовить к отправке на передовую обмундирование и прочие вещи. Что не мешает певцу регулярно позировать в военной форме.


Время от времени Барских продолжает давать интервью крупным западным изданиям. К примеру, в диалоге с журналистом Rolling Stone артист оскорбил российских коллег, поддержавших действия РФ на Украине, назвав их "трусливыми ублюдками". Ну, не знаем, насколько Юлия Чичерина, Александр Розенбаум и другие артисты, выезжающие с концертами в горячую зону спецоперации, трусливы - сам-то Барских, похоже, предпочитает выступать в более спокойных местах.


Так, после вступления в ряды ВСУ поклонники Барских неожиданно обнаружили его имя на афише Billboard MusicCon в Лас-Вегасе. Выяснилось, что "вояка" был намерен выступить в США со своим новым хитом "Весна будет" (в США его так и не выпустили), а ближе к лету устроить даже небольшой тур по Европе. Между прочим, билеты на его концерты в Германии и Чехии уже доступны онлайн.


Комментарии поклонников Барских были весьма красноречивыми:

  • «Что там, в Вегасе, продвинутого? Фотосессия в камуфляже прошла, пора ехать на курорт, отдохнуть от съемок?»,
  • «Спасибо за это видео, сидеть в подвале стало намного легче».


    Ранее Барских вывез всех членов своей семьи за границу, сообщив, что не спал двое суток за рулём. Теперь, похоже, осталось, вывезти себя самого и операция по освобождению Украины может считаться законченной. Впереди концерты, надо готовиться.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Барских   афиша   европа   интервью   концерты   навоевался   политика   шоу бизнес   
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14  комментариев
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5k
ron 2 часа назад
Только на стройку! Хотя он в жизни ничего тяжелее х.у.я не держал, что этот п.и.дор умеет делать?
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2k
cfhfwby 19 минут назад
Послушал, понял, что НИЧЕГО не потерял ни я, ни мировая культура от выноса этого дерьма.
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2k
RomaXz 49 минут назад
Так к лету война, скорее всего, закончится, поэтому можно и о турах подумать.
И ниже уже сказали о ротации.
Тема высосана из пальца.
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4k
A Час назад
А разве пид@р@сов берут в армию?
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2k
kappaneed 2 часа назад
Ну, справедливости ради, сейчас не про этого чела, не особо знаком с его творчеством, тем не менее, в Украине существует такая схема, как ротация, если ты служишь в местах боевых действий, через 12 недель, ты можешь уволиться из армии, и дальше вопросов нет, можешь продлить контракт как доброволец, пойти в добровольческие батальоны, можешь уйти на "мирняк", касательно выступлений в Европе, там сейчас много благотворительных концертов, где идет сбор денег на гуманитарную помощь в Украину, это тоже немаловажная составляющая в условиях войны....
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69k
Viktor 2 часа назад
Да, воевать, это не рот открывать (гусары молчать)!
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2k
Radugananebe 3 часа назад
Ну, резервистом не заработаешь. А кушать хочется))
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