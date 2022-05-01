"Навоевался?": Макс Барских обозвал российских коллег "трусливыми ублюдками", но уже готовится выступить с концертами в Европе

Макс Барских несколько недель назад записался добровольцем в ВСУ, попозировал в военной форме, дал несколько интервью крупным зарубежным изданиям. А потом его имя заметили на афишах в Европе - концерты артиста должны пройти уже летом. А как же служба, Макс?
Украинский артист с начала спецоперации громко заявил о своей политической позиции и, разумеется, тут же лишился возможности выступать в России. Впрочем, сделал вид, что его это не расстроило и, как патриот, пошел в военкомат Украины.
Воевать артиста не послали - в качестве резервиста он помогает закупать продовольствие, готовить к отправке на передовую обмундирование и прочие вещи. Что не мешает певцу регулярно позировать в военной форме.
Время от времени Барских продолжает давать интервью крупным западным изданиям. К примеру, в диалоге с журналистом Rolling Stone артист оскорбил российских коллег, поддержавших действия РФ на Украине, назвав их "трусливыми ублюдками". Ну, не знаем, насколько Юлия Чичерина, Александр Розенбаум и другие артисты, выезжающие с концертами в горячую зону спецоперации, трусливы - сам-то Барских, похоже, предпочитает выступать в более спокойных местах.
Так, после вступления в ряды ВСУ поклонники Барских неожиданно обнаружили его имя на афише Billboard MusicCon в Лас-Вегасе. Выяснилось, что "вояка" был намерен выступить в США со своим новым хитом "Весна будет" (в США его так и не выпустили), а ближе к лету устроить даже небольшой тур по Европе. Между прочим, билеты на его концерты в Германии и Чехии уже доступны онлайн.
Комментарии поклонников Барских были весьма красноречивыми:
- «Что там, в Вегасе, продвинутого? Фотосессия в камуфляже прошла, пора ехать на курорт, отдохнуть от съемок?»,
- «Спасибо за это видео, сидеть в подвале стало намного легче».
Ранее Барских вывез всех членов своей семьи за границу, сообщив, что не спал двое суток за рулём. Теперь, похоже, осталось, вывезти себя самого и операция по освобождению Украины может считаться законченной. Впереди концерты, надо готовиться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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И ниже уже сказали о ротации.
Тема высосана из пальца.
Барских деньги за отмененные концерты в России не вернул, сообщив, что отправляет их на нужды ВСУ - вот это его уровень, а ехать петь на передовую - кишка тонка. Лучше в Европу.