"Навоевался?": Макс Барских обозвал российских коллег "трусливыми ублюдками", но уже готовится выступить с концертами в Европе

Время от времени Барских продолжает давать интервью крупным западным изданиям. К примеру, в диалоге с журналистом Rolling Stone артист оскорбил российских коллег, поддержавших действия РФ на Украине, назвав их "трусливыми ублюдками". Ну, не знаем, насколько Юлия Чичерина, Александр Розенбаум и другие артисты, выезжающие с концертами в горячую зону спецоперации, трусливы - сам-то Барских, похоже, предпочитает выступать в более спокойных местах.

Так, после вступления в ряды ВСУ поклонники Барских неожиданно обнаружили его имя на афише Billboard MusicCon в Лас-Вегасе. Выяснилось, что "вояка" был намерен выступить в США со своим новым хитом "Весна будет" (в США его так и не выпустили), а ближе к лету устроить даже небольшой тур по Европе. Между прочим, билеты на его концерты в Германии и Чехии уже доступны онлайн.