"Они в ловушке. Должны миллионы долларов": музыкант объяснил, почему "Би-2" будут стараться давать концерты, даже если их запрещают

Ситуацию объяснил экс-лидер группы "Тараканы!". «У таких групп, как «Би-2», «Сплин» и прочих арендных монстров, давным-давно были заряжены концерты, которые много раз переносились из-за пандемии. И вот сейчас, когда вроде бы как со стороны санитарных властей больше нет никаких ограничений и можно выступать, эти группы хотели бы закрыть долги перед промоутерами, залами, публикой, билетными операторами. Потому что я уверен, все те предоплаты и авансы, за переносившееся туры, давным-давно проедены. Они сейчас должники. Очень многие из-за пандемического и экономического аспектов, находятся в ловушке. Они должны миллионы долларов», — пояснил Дмитрий Спирин.

На самом деле в похожей финансовой ловушке сейчас находятся многие артисты. Но кто-то до сих пор собирает залы, а кому-то, как видим, этого уже сделать не дадут. Смогут ли "Би-2" отработать долги, запланировав тур по Средней Азии, пока не ясно. Конечно, группу знают на постсоветском пространстве, но много ли там их поклонников, готовых заплатить круглую сумму за концерт?