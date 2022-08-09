"Они в ловушке. Должны миллионы долларов": музыкант объяснил, почему "Би-2" будут стараться давать концерты, даже если их запрещают

После недавнего скандала на стадионе, когда группу освистали, в Сети появилась информация о том, что музыканты из "Би-2" попытаются уехать из России. Правда, вскоре её опровергли. А коллеги артистов объяснили, почему те будут всеми правдами и неправдами стараться собирать залы.
Ситуацию объяснил экс-лидер группы "Тараканы!". «У таких групп, как «Би-2», «Сплин» и прочих арендных монстров, давным-давно были заряжены концерты, которые много раз переносились из-за пандемии. И вот сейчас, когда вроде бы как со стороны санитарных властей больше нет никаких ограничений и можно выступать, эти группы хотели бы закрыть долги перед промоутерами, залами, публикой, билетными операторами. Потому что я уверен, все те предоплаты и авансы, за переносившееся туры, давным-давно проедены. Они сейчас должники. Очень многие из-за пандемического и экономического аспектов, находятся в ловушке. Они должны миллионы долларов», — пояснил Дмитрий Спирин.
На самом деле в похожей финансовой ловушке сейчас находятся многие артисты. Но кто-то до сих пор собирает залы, а кому-то, как видим, этого уже сделать не дадут. Смогут ли "Би-2" отработать долги, запланировав тур по Средней Азии, пока не ясно. Конечно, группу знают на постсоветском пространстве, но много ли там их поклонников, готовых заплатить круглую сумму за концерт?
Известно, что с конца сентября по начало октября концерты пройдут в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. О количестве проданых билетов пока не сообщается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Дебилы, блд...
Им дадут деньги, но чтобы в туре по Азии они на каждом концерте какашечкой прошлись по РФ.
Неужели же вы думаете, что Украина - это всё? Казахстан на очереди с их уже открыто выступающими националистами. Потом взорвут киргизов, узбеков. Потом и таджиков, хотя те наиболее лояльны из всех.
Украин будет много, только с Белорусью не прокатило, а с теми прокатит на ура.
https://tsargrad.tv/news/prognoz-ljovy-iz-bi-2-o-rossii-vyzval-ponimanie-i-togda-narod-vspomnit_536819https://tsargrad.tv/news/prognoz-ljovy-iz-bi-2-o-rossii-vyzval-ponimanie-i-togda-narod-vspomnit_536819
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Ну так и не высказывали бы. С чего вдруг решили свои принципы нарушить?
За метлой надо следить.
я понимаю что человек может иметь какие угодно убеждения, но когда он медийнкая личность и например поет песни то лучше ему свои эти мысли попридержать, по тому что он просто может потерять свою аудиторию которая его кормит если аудитории не понравится что он вещает
это я к тому что человек если он что то думает он не сможет себя переделать и выкинуть мысли из головы, как то переделать свой мозг, по этому надо соображать - если ты зависим от мнения своей публики то обходи как то острые углы, типа твои убеждения отдельно от твоего творчества
А.Б.Стругацкие "Трудно быть богом"
Вы либо за нацистов которые откровенно, а на самом деле даже не с 14 года в укравщине взращивался нацизм.
Я в свое время младшего сына срочно перевел из школы где на линейке закрыли полный русский класс, просто на школьной линейке родителей поставили перед фактом - русский математический класс закрываем по распоряжению нацика Ющенко в русскоязычном городе Харькове а вместо него б-ть. всех гоним в класс рогульский и бегом отвел сына в заводскую школу про которую - украинизировать забыли из за её подчиненности шариково-подшипниковому заводу...
Или вы против нацизма в его самом наверное ипанутом издании.
Да в данном случае или вы за прекращение убийства русских детей как в прямом смысле - смотри аллею ангелов, так и в переносном через украинизацию/нацификацию, а соответствено за СВО.
Или Вы за нацистов. А то, что СГА (сша) - поддерживают нациков, так они всегда это делали, а европка на самом как была нацистской так и осталась.
Бриты же - островная мерзость все благосостояние которой это кровь, наркота, и работорговля (причем в современном мире поменялась только видимость, а не суть).
Вот так все просто или ты с коричневой чумой которая ведет мир к смерти или ты с традицией которая ведет мир к жизни и развитию. И в данном случае наш Темнейший на стороне правды и жизни.