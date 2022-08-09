FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6574 поста • 741 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Они в ловушке. Должны миллионы долларов": музыкант объяснил, почему "Би-2" будут стараться давать концерты, даже если их запрещают

"Они в ловушке. Должны миллионы долларов": музыкант объяснил, почему "Би-2" будут стараться давать концерты, даже если их запрещают

Автор:
09 августа 2022 08:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: БИ-2   билеты   гастрольный тур   концерты   нежелательные артисты   политика   сво   финансы   шоу бизнес   
4972
2

После недавнего скандала на стадионе, когда группу освистали, в Сети появилась информация о том, что музыканты из "Би-2" попытаются уехать из России. Правда, вскоре её опровергли. А коллеги артистов объяснили, почему те будут всеми правдами и неправдами стараться собирать залы.

Ситуацию объяснил экс-лидер группы "Тараканы!". «У таких групп, как «Би-2», «Сплин» и прочих арендных монстров, давным-давно были заряжены концерты, которые много раз переносились из-за пандемии. И вот сейчас, когда вроде бы как со стороны санитарных властей больше нет никаких ограничений и можно выступать, эти группы хотели бы закрыть долги перед промоутерами, залами, публикой, билетными операторами. Потому что я уверен, все те предоплаты и авансы, за переносившееся туры, давным-давно проедены. Они сейчас должники. Очень многие из-за пандемического и экономического аспектов, находятся в ловушке. Они должны миллионы долларов», — пояснил Дмитрий Спирин.


На самом деле в похожей финансовой ловушке сейчас находятся многие артисты. Но кто-то до сих пор собирает залы, а кому-то, как видим, этого уже сделать не дадут. Смогут ли "Би-2" отработать долги, запланировав тур по Средней Азии, пока не ясно. Конечно, группу знают на постсоветском пространстве, но много ли там их поклонников, готовых заплатить круглую сумму за концерт?


Известно, что с конца сентября по начало октября концерты пройдут в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. О количестве проданых билетов пока не сообщается.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: БИ-2   билеты   гастрольный тур   концерты   нежелательные артисты   политика   сво   финансы   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Мистер Фикс 2 часа назад
"Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст"
Снова актуально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
930
Eric Cartman 13 минут назад
Сняли бы порно где Лева Шуру шпилит, завернувшись в слёзно-обоссанном флажке, а потом наоборот. Потом бы на порнхаб залили и донаты стригли годами с целевой публики. Делов-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Марсианин 37 минут назад
А всего-то нужно было вовремя заткнуться и промолчать...
Дебилы, блд...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
эмосурикат прямоползающий 42 минуты назад
они были заявлены на фестиваль чернозем, но почему-то отказались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
speaktr-st 44 минуты назад
Ну ничего.
Им дадут деньги, но чтобы в туре по Азии они на каждом концерте какашечкой прошлись по РФ.
Неужели же вы думаете, что Украина - это всё? Казахстан на очереди с их уже открыто выступающими националистами. Потом взорвут киргизов, узбеков. Потом и таджиков, хотя те наиболее лояльны из всех.
Украин будет много, только с Белорусью не прокатило, а с теми прокатит на ура.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vad 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
881
Alex 47 минут назад
Думать было надо, когда срали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
10k
Бендер Родригес Час назад
Вот чисто гипотетически, представим ситуацию, что у вас достаточно раскрученная группа, но вы всегда придерживались нейтралитета в политических вопросах и никогда не высказывали мнения о той или иной ситуации в мире или стране. Выступали, собирали стадионы и всë было хорошо, до одного дня... Когда на очередной площадке вам не было сказано, что выступать будете под определенной символикой, на что вы резонно заявляете, что никогда не высказывали своих взглядов и стараетесь не касаться политики. И на этой почве разругавшись с площадкой вы отменяете концерт. А владельцы площадки объявляют вас диссидентами. И понеслось. ЗЫ Представляю, какое количество минусов нахватаю... Но пофиг, главное, что бы те, кто минусит - привели хотя бы одну ссылку, где БИ2 явно против и осуждают спец.операцию. Иначе это похоже на ситуацию когда всех, кто не с нами назначают врагами и диссидентами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
diman02 Час назад
Вот абсолютно их не жалко .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergius SPb Час назад
А кому легко-то?
За метлой надо следить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Alex Час назад
Да насрать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
144
HalloFreeSpace 2 часа назад
А чего тогда выеживаются , изначально кто им не давал работать ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Barachek_Obachek 2 часа назад
По бывшему СНГ вряд ли отобьют, а вот на корпоративах в России - вполне реально. Как и других певунов, барыги будут их завозить тайком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Copycat 3 часа назад
не надо было кусать за руку которая тебя кормит

я понимаю что человек может иметь какие угодно убеждения, но когда он медийнкая личность и например поет песни то лучше ему свои эти мысли попридержать, по тому что он просто может потерять свою аудиторию которая его кормит если аудитории не понравится что он вещает

это я к тому что человек если он что то думает он не сможет себя переделать и выкинуть мысли из головы, как то переделать свой мозг, по этому надо соображать - если ты зависим от мнения своей публики то обходи как то острые углы, типа твои убеждения отдельно от твоего творчества
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

107166



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Мои акварельные работы. Часть 3
Мои акварельные работы. Часть 3
Набирающие популярность в сообществах
«Эй, Василий, а тебе сколько лет?» В Краснодарском крае появился «блогер», который унижает и и издевается над людьми
«Эй, Василий, а тебе сколько лет?» В Краснодарском крае появился «блогер», который...
Американские сталинисты вышли с флагами ДНР и буквой «Z»
Американские сталинисты вышли с флагами ДНР и буквой «Z»
Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду
Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Ну, во-первых, это красиво… ...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#люди#сарказм#Россия#Ynews#Разное#фильм#коты
#фото#позитив#картинки#СССР#сатира#забавно#интересное#подборка#роль#кошки
#прикол#факты#история#кино#фотографии#улыбнуло#искусство#в мире#комментарии#новости
Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду Учёные успешно телепортировали голограмму человека из США в Канаду "Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО "Я здесь не для этого": Киркоров дважды увернулся от ответа на вопрос о СВО "Кеды шнурует в полёте": Филипп Киркоров заявил, что едет с концертами в Крым, чтобы выступить перед раненными в СВО "Кеды шнурует в полёте": Филипп Киркоров заявил, что едет с концертами в Крым, чтобы выступить... Нерукопожатные-2: в Сети всплыл обновлённый список неугодных артистов Нерукопожатные-2: в Сети всплыл обновлённый список неугодных артистов "Они не стыдятся быть россиянами": журналист обнародовал "белый" список артистов "Они не стыдятся быть россиянами": журналист обнародовал "белый" список артистов "Будут очень маленькие сборы": комик Незлобин отменил концерты по Европе в поддержку Украины "Будут очень маленькие сборы": комик Незлобин отменил концерты по Европе в поддержку Украины

На что жалуетесь?

Вернуться