Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью»

На концерт пришли все, кто мог, с ближних позиций. До самой «Азовстали» или, как теперь называют завод, «замка Саурона», всего ничего – каких-то пара километров.

Артистка приятно удивила тем, что исполнила не только песни «донбасского цикла», навеянного женским видением ситуации, но и спела старые хиты. В том числе «Русское поле», уже ставшее классикой.



