Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью»

Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила перед бойцами ВС РФ, выбрав для проведения символичное место – ангар со следами прилётов.
После концерта с певицей пообщался военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.
Несмотря на разгар весны, вокруг царит тишина – обманчивая, гнетущая, тяжёлая. С «Азовцами», засевшими в подвалах, долгое время велись переговоры. Националисты запросили тишины, но их не устраивали то сроки сдачи, то условия, то что-то ещё.
В итоге концерт Чичериной организовали прямо на передовой, в огромном заводском ангаре, на котором уже множество отметин – словно шрамов или едва затянувшихся ран. Несколько недель назад здесь погиб авианаводчик. Тогда у нацистов ещё имелись снаряды и мины. Сейчас здесь всё относительно тихо и безопасно. Зрительный зал получился оригинальный, хоть и странный: амфитеатр соорудили на скорую руку из ящиков от снарядов.
На концерт пришли все, кто мог, с ближних позиций. До самой «Азовстали» или, как теперь называют завод, «замка Саурона», всего ничего – каких-то пара километров.
Артистка приятно удивила тем, что исполнила не только песни «донбасского цикла», навеянного женским видением ситуации, но и спела старые хиты. В том числе «Русское поле», уже ставшее классикой.
Артистка объездила практически всё освобождённое побережье Азовского моря, вплоть до Крыма. Юля даёт концерты в Луганске, Донецке, в воинских частях, перед ополченцами. Даже если на выступление приходит совсем мало зрителей.
На вопрос военкора, как люди встречают наших, и чего ждут, Чичерина ответила:
«Наших побед и каких-то подтверждений, что мы не уйдем и их не бросим на растерзание укропам. Взрослые люди расколдовываются быстрее. В Мелитополе я зажигала Вечный огонь и там какую-то укропскую рекламу заменили на портреты их ветеранов. А Мелитополь в СССР был на третьем месте по числу Героев Советского Союза. И когда твои деды смотрят на тебя, что-то должно на сакральном уровне изменится».
Несмотря на объявленный Россией «режим тишины», «азовцы» продолжают возиться, словно крысы: стрелять, перемещаться по окраинам. По имеющимся разведданным, выходить они не собираются, хотя продуктов в запасе осталось максимум на 10 дней.
Но жизнь продолжается: цветут тюльпаны, звучит звонкий голос Чичериной, прославляющий мир, жизнь, свободу. И Юлия делает для этого всё, что в её силах, выступая в поддержку Донбасса и его жителей. В отличие от других «звёзд», наглядно продемонстрировавших своё истинное лицо и отношение к фундаментальным основам мира.
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АНТИФИШКИ
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В лучших традициях фронтовых артистических бригад.
МОЛОДЕЦ !!!
Работягам можно тоже спрашивать других работяг, как они живут.