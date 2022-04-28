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Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью»

Только победа: звонкий голос Чичериной разбил купол обманчивой тишины над «Азовсталью»

Автор:
28 апреля 2022 12:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Россия   Юлия Чичерина   выступление   донбасс   интересное   певица   шоу бизнес   
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Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина выступила перед бойцами ВС РФ, выбрав для проведения символичное место – ангар со следами прилётов.

После концерта с певицей пообщался военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Несмотря на разгар весны, вокруг царит тишина – обманчивая, гнетущая, тяжёлая. С «Азовцами», засевшими в подвалах, долгое время велись переговоры. Националисты запросили тишины, но их не устраивали то сроки сдачи, то условия, то что-то ещё.


В итоге концерт Чичериной организовали прямо на передовой, в огромном  заводском ангаре, на котором уже множество отметин – словно шрамов или едва затянувшихся ран. Несколько недель назад здесь погиб авианаводчик. Тогда у нацистов ещё имелись снаряды и мины. Сейчас здесь всё относительно тихо и безопасно. Зрительный зал получился оригинальный, хоть и странный: амфитеатр соорудили на скорую руку из ящиков от снарядов.


На концерт пришли все, кто мог, с ближних позиций. До самой «Азовстали» или, как теперь называют завод, «замка Саурона», всего ничего – каких-то пара километров.

Артистка приятно удивила тем, что исполнила не только песни «донбасского цикла», навеянного женским видением ситуации, но и спела старые хиты. В том числе «Русское поле», уже ставшее классикой.


Артистка объездила практически всё освобождённое побережье Азовского моря, вплоть до Крыма. Юля даёт концерты в Луганске, Донецке, в воинских частях, перед ополченцами. Даже если на выступление приходит совсем мало зрителей.

На вопрос военкора, как люди встречают наших, и чего ждут, Чичерина ответила:

«Наших побед и каких-то подтверждений, что мы не уйдем и их не бросим на растерзание укропам. Взрослые люди расколдовываются быстрее. В Мелитополе я зажигала Вечный огонь и там какую-то укропскую рекламу заменили на портреты их ветеранов. А Мелитополь в СССР был на третьем месте по числу Героев Советского Союза. И когда твои деды смотрят на тебя, что-то должно на сакральном уровне изменится».


Несмотря на объявленный Россией «режим тишины», «азовцы» продолжают возиться, словно крысы: стрелять, перемещаться по окраинам. По имеющимся разведданным, выходить они не собираются, хотя продуктов в запасе осталось максимум на 10 дней.

Но жизнь продолжается: цветут тюльпаны, звучит звонкий голос Чичериной, прославляющий мир, жизнь, свободу. И Юлия делает для этого всё, что в её силах, выступая в поддержку Донбасса и его жителей. В отличие от других «звёзд», наглядно продемонстрировавших своё истинное лицо и отношение к фундаментальным основам мира.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Россия   Юлия Чичерина   выступление   донбасс   интересное   певица   шоу бизнес   
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33  комментария
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24k
Андрей Иванов 2 часа назад
О. я знаю, как бандер выкурить с Азовстали. Притащить мощные колонки, развернуть их вниз над подземельями и круглосуточно транслировать русские и советские песни
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5k
Бу 2 минуты назад
Молодец
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57k
Александр 10 минут назад
Юля -одна из немногих, кто достойна звания истинно народной артистки.
В лучших традициях фронтовых артистических бригад.
МОЛОДЕЦ !!!
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21k
Mike Miller 17 минут назад
Слёзы текут....
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766
Герасим 44 минуты назад
Как же противно читать и смотреть на всю эту - Мышиную возню... Почему никто и никогда не хочет спросить простого работягу: Дружище! А, как ты живёшь? Как выживаешь? Нам интересны " звезды" И "звездульки" Правду то все боятся говорить... Сами тянем страну в пропасть...
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3k
sers 51 минуту назад
Слов нет. Человечище!!!
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45k
Олег 55 минут назад
не чета макаревичам, шевчукам, бг и би2...Боевая, бесстрашная девушка!
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13k
Александр Час назад
Молодец Юля.
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34k
Нанук Паналык 2 часа назад
Куры,певички и прост итутки...
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