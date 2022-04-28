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"Где там клевета?": СК возбудил уголовное дело против игрока "Что? Где? Когда?" о реабилитации нацизма

"Где там клевета?": СК возбудил уголовное дело против игрока "Что? Где? Когда?" о реабилитации нацизма

Автор:
28 апреля 2022 08:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Аскеров   СК РФ   ЧтоГдеКогда   жуков   политика   реабилитация нацизма   уголовное дело   чгк   шоу бизнес   
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Ровшан Аскеров в своем посте в соцсети оскорбительно отозвался о маршале Жукове.

Ровшан Аскеров - знаток клуба "Что? Где? Когда?"- в одном из своих постов в запрещенной в РФ соцсети назвал маршала Жукова "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой", вывозившим из Германии трофейное имущество для своего личного пользования.


Председатель СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку относительно высказываний Аскерова. В пресс-службе ведомства это решение считают обоснованным, т.к. «следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность». 27 апреля ТАСС опубликовал информацию о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.


Сам же Аскеров свои высказывания (кстати, спешно подтёртые) не считает оскорбительными и противоречащими истине.

Заметим, что с конца марта Аскеров покинул Россию и теперь проживает в Баку. Похоже, смена места жительства и "воздух свободы" так серьезно ударили в голову, что теперь знаток, не смущаясь, поливает грязью Россию и её героев. И Жуков не один, кому досталось от господина Аскерова.



Все эти новоэмигрантские уловки, в принципе, понятны, ведь как иначе доказать, что ты свой? Но ведь должна же оставаться хотя бы толика такта и уважения к стране, в которой ты стал известен, неплохо зарабатывал и безбедно жил все эти годы?



Аскеров работал обозревателем в газете "Спорт-Экспресс", был корреспондентом на НТВ, с 2009 года является пиар-директором журнала "Баку". В 2001 году как игрок "Что? Где? Когда?" получил Хрустальную сову.


Источник:

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Метки: Аскеров   СК РФ   ЧтоГдеКогда   жуков   политика   реабилитация нацизма   уголовное дело   чгк   шоу бизнес   
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11  комментариев
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5k
Roman 44 минуты назад
Коротко: истеричка из телевизора, ещё вчера бросавшаяся на Козлова, тяфкает на Маршала Победы.
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5k
ron 7 минут назад
Замарать Жукова невозможно, а всякие ровшаныаскеровы приходят и уходят, как пыль. Я бы его и не вспомнил, если бы не эта статья. Этот человек - мерзавец, и, надеюсь, прежде, чем ответить за свои слова, он сто раз обосрётся от страха, что возмездие его настигнет.
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4k
Том Сойер 14 минут назад
Аскеров,
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2k
Михаил 17 минут назад
Да пусть тявкает. Это даже лучше, маски со всех сняты. Тут главное список таких вести и не забывать. Когда поспокойней будет, вся эта шушера попробует назад пролезть, переобувшись. И вот тут главное не пустить обратно, пусть там и тявкают дальше.
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45k
dima423 21 минуту назад
о эта великая википедия!! - на самом деле помойка в которой не пойми кто может оставить свое личное мнение и видение ситуации, и редактируются эти мнения так же субъективно)
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163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 36 минут назад
в ЧГК, одна либерасня, западопоклонники...там и сидит по сути 5 колонна...чего этот адвокат только стоит..который всех нацистов защищает..Порошенко например...
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836
Tabas_co 39 минут назад
Ну, из-за бугра чего ж не вякнуть. Глядишь, по голове погладят.
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1k
Ksenia2 40 минут назад
Вот всегда хочется спросить: что ж ты, тварь такая, пока жил в России, всё это не говорил? Про Гагарина, например, или про Жукова. А как только усвистал и осел в другой стране, так сразу смелым стал?
Херои хреновы. Теперь превозносить будет арзербайджанских маршалов и космонавтов (если таковые вообще есть).
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2k
rezus_44 47 минут назад
Ещё одна мразь ... они как гавно по весне всплывают
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530k
АРОН 50 минут назад
Вот ведь ссука!
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