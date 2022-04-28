"Где там клевета?": СК возбудил уголовное дело против игрока "Что? Где? Когда?" о реабилитации нацизма

Ровшан Аскеров - знаток клуба "Что? Где? Когда?"- в одном из своих постов в запрещенной в РФ соцсети назвал маршала Жукова "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой", вывозившим из Германии трофейное имущество для своего личного пользования.

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку относительно высказываний Аскерова. В пресс-службе ведомства это решение считают обоснованным, т.к. «следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность». 27 апреля ТАСС опубликовал информацию о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.

Сам же Аскеров свои высказывания (кстати, спешно подтёртые) не считает оскорбительными и противоречащими истине.