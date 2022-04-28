"Где там клевета?": СК возбудил уголовное дело против игрока "Что? Где? Когда?" о реабилитации нацизма

Ровшан Аскеров в своем посте в соцсети оскорбительно отозвался о маршале Жукове.
Ровшан Аскеров - знаток клуба "Что? Где? Когда?"- в одном из своих постов в запрещенной в РФ соцсети назвал маршала Жукова "мародёром со стажем", "убийцей в погонах" и "воришкой", вывозившим из Германии трофейное имущество для своего личного пользования.
Председатель СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку относительно высказываний Аскерова. В пресс-службе ведомства это решение считают обоснованным, т.к. «следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность». 27 апреля ТАСС опубликовал информацию о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.
Сам же Аскеров свои высказывания (кстати, спешно подтёртые) не считает оскорбительными и противоречащими истине.
Комментарий Аскерова
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Заметим, что с конца марта Аскеров покинул Россию и теперь проживает в Баку. Похоже, смена места жительства и "воздух свободы" так серьезно ударили в голову, что теперь знаток, не смущаясь, поливает грязью Россию и её героев. И Жуков не один, кому досталось от господина Аскерова.
Все эти новоэмигрантские уловки, в принципе, понятны, ведь как иначе доказать, что ты свой? Но ведь должна же оставаться хотя бы толика такта и уважения к стране, в которой ты стал известен, неплохо зарабатывал и безбедно жил все эти годы?
Аскеров работал обозревателем в газете "Спорт-Экспресс", был корреспондентом на НТВ, с 2009 года является пиар-директором журнала "Баку". В 2001 году как игрок "Что? Где? Когда?" получил Хрустальную сову.
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АНТИФИШКИ
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Херои хреновы. Теперь превозносить будет арзербайджанских маршалов и космонавтов (если таковые вообще есть).