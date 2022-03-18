Нерукопожатные: Катя Гордон показала список неугодных для выступлений в России артистов

Как видим, в перечне не только украинские звезды, которые не скрывали своей позиции относительно России и действий страны, но и вполне российские селебрити. Чем же заслужили эти товарищи такое неодобрение?

Большинство из них прямо осудило спецоперацию, проводимую РФ на Украине. Кто-то выражался более расплывчато, заявив, что ему стыдно быть русским. А кто-то молча решил переждать смутные времена в спокойных странах (тем более, что некоторые звезды имеют двойное гражданство). И хотя Пугачева с Галкиным, а также Ксения Собчак утверждают, что просто уехали на каникулы, многие им не верят.

Также поспешили разорвать контакты с Россией некоторые телеведущие. Так поступила Лилия Гильдеева, которая долгие годы вела новостную передачу на НТВ. Журналистка не стала объяснять причину, по которой решила покинуть коллектив, но призналась, что сначала уехала, а потом объявила о своем увольнении. Боялась, что ее не отпустят. Место, которое она выбрала для жизни, предпочла не раскрывать.

Журналистка Жанна Агалакова более двадцати лет проработала на Первом канале. В разные годы она была журналистом “Новостей”, программы “Время” и “Ночное время”, затем специальным корреспондентом, освещая события, происходящие в Европе и США. С недавнего времени Агалакова прекратила свою деятельность, подав заявление об увольнении.