Нерукопожатные: Катя Гордон показала список неугодных для выступлений в России артистов

С начала спецоперации на Украине многие артисты решили отдохнуть от напряженной ситуации и улизнули за границу. Кто-то отметился перед отъездом с критикой действий РФ и, похоже, с концертами и авторскими программами им теперь будет сложно.
Правозащитница Екатерина Гордон в своем Телеграм-канале показала список артистов, неугодных для выступлений и концертов в России.
Как видим, в перечне не только украинские звезды, которые не скрывали своей позиции относительно России и действий страны, но и вполне российские селебрити. Чем же заслужили эти товарищи такое неодобрение?
Большинство из них прямо осудило спецоперацию, проводимую РФ на Украине. Кто-то выражался более расплывчато, заявив, что ему стыдно быть русским. А кто-то молча решил переждать смутные времена в спокойных странах (тем более, что некоторые звезды имеют двойное гражданство). И хотя Пугачева с Галкиным, а также Ксения Собчак утверждают, что просто уехали на каникулы, многие им не верят.
Также поспешили разорвать контакты с Россией некоторые телеведущие. Так поступила Лилия Гильдеева, которая долгие годы вела новостную передачу на НТВ. Журналистка не стала объяснять причину, по которой решила покинуть коллектив, но призналась, что сначала уехала, а потом объявила о своем увольнении. Боялась, что ее не отпустят. Место, которое она выбрала для жизни, предпочла не раскрывать.
Журналистка Жанна Агалакова более двадцати лет проработала на Первом канале. В разные годы она была журналистом “Новостей”, программы “Время” и “Ночное время”, затем специальным корреспондентом, освещая события, происходящие в Европе и США. С недавнего времени Агалакова прекратила свою деятельность, подав заявление об увольнении.
Ну, с журналистами все понятно: "улетели и не обещали вернуться". А вот если говорить об артистах, то правозащитница Гордон уверена, что запрещать выступать этим людям из-за их позиции - "просто дно". "Патриотизм и любовь к Родине никак не связана с гонениями на тех, кто обладает мнением противоречащим позиции власти. Пока не нарушен закон - права на подобные запреты у власти быть не может", - считает она.
А как думаете вы, уважаемые фишкяне?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Да никто и не запрещает - пусть выступают где хотят , но не в РОССИИ .
Расскажи про это нашим спортсменам, артистам, музыкантам, а также всем жителям Крыма, которых на Западе клеймят только за то, что они просто имеют гражданство России или проживают здесь
во времена Колчака голос артистов не был таким громким как сейчас
Остальные - есть они в России, нет их - абсолютно похер. Лично меня чистота поющих трусов вообще не интересует. Вот Калео не приедет - да, жаль. На 60-летие Роллингов не получится поехать в Австрию или Швейцарию - ну да, грустно. А то, что какая-то лобода срыгнула отсюда - да насрать. Этот сегмент шоубиза никакой ценности не представляет.
В испанском языке применяли к сословно-расовым группам в испанских колониях в Америке.
В португальском языке после открытия морского пути в Индию в 1498 году был применён для сословного деления в Индии.
Т.е. «каста» - термин, изначально применяемый для сегрегации и дискриминации отдельных групп населения, что в цивилизованном обществе неприемлемо.
2. Визу не выдавать
3. В эфир не пускать
4. Гордон пинком туда же.
Свалили - вот там и живите.