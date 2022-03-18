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Нерукопожатные: Катя Гордон показала список неугодных для выступлений в России артистов

Нерукопожатные: Катя Гордон показала список неугодных для выступлений в России артистов (3 фото)

Автор:
18 марта 2022 10:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: артисты   галкин   гордон   политика   пугачева   уехали из страны   шоу бизнес   
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С начала спецоперации на Украине многие артисты решили отдохнуть от напряженной ситуации и улизнули за границу. Кто-то отметился перед отъездом с критикой действий РФ и, похоже, с концертами и авторскими программами им теперь будет сложно.

Правозащитница Екатерина Гордон в своем Телеграм-канале показала список артистов, неугодных для выступлений и концертов в России.


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Как видим, в перечне не только украинские звезды, которые не скрывали своей позиции относительно России и действий страны, но и вполне российские селебрити. Чем же заслужили эти товарищи такое неодобрение?


Большинство из них прямо осудило спецоперацию, проводимую РФ на Украине. Кто-то выражался более расплывчато, заявив, что ему стыдно быть русским. А кто-то молча решил переждать смутные времена в спокойных странах (тем более, что некоторые звезды имеют двойное гражданство). И хотя Пугачева с Галкиным, а также Ксения Собчак утверждают, что просто уехали на каникулы, многие им не верят.


Также поспешили разорвать контакты с Россией некоторые телеведущие. Так поступила Лилия Гильдеева, которая долгие годы вела новостную передачу на НТВ. Журналистка не стала объяснять причину, по которой решила покинуть коллектив, но призналась, что сначала уехала, а потом объявила о своем увольнении. Боялась, что ее не отпустят. Место, которое она выбрала для жизни, предпочла не раскрывать.


Журналистка Жанна Агалакова более двадцати лет проработала на Первом канале. В разные годы она была журналистом “Новостей”, программы “Время” и “Ночное время”, затем специальным корреспондентом, освещая события, происходящие в Европе и США. С недавнего времени Агалакова прекратила свою деятельность, подав заявление об увольнении.


Ну, с журналистами все понятно: "улетели и не обещали вернуться". А вот если говорить об артистах, то правозащитница Гордон уверена, что запрещать выступать этим людям из-за их позиции - "просто дно". "Патриотизм и любовь к Родине никак не связана с гонениями на тех, кто обладает мнением противоречащим позиции власти. Пока не нарушен закон - права на подобные запреты у власти быть не может", - считает она.

А как думаете вы, уважаемые фишкяне?


Источник:

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Метки: артисты   галкин   гордон   политика   пугачева   уехали из страны   шоу бизнес   
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357
Виктор Глущенко 2 часа назад
правозащитница Гордон уверена, что запрещать выступать этим людям из-за их позиции - "просто дно". "

Да никто и не запрещает - пусть выступают где хотят , но не в РОССИИ .
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9k
arhshed 4 минуты назад
Вот только в оригинале кроме списка еще шел текст дальше. Где было предупреждение, что организатор мероприятия обязан не допустить демонстрации запрещенной символики, распространения фейков и экстремистских заявлений. Ну и напоминание о статьях УК и ГК, которые грозят в случае, если исполнитель не удержится и зиганет.
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68k
Максим 5 минут назад
Собчак и Ургант у себя опубликовали песню украинского певца где он призывает разрывать рот нашим солдатам. Так что по мне все кто вот так вот выехал это банальные предатели.
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15k
Роберт Шекли Полчаса назад
<<Патриотизм и любовь к Родине никак не связана с гонениями на тех, кто обладает мнением противоречащим позиции власти>>

Расскажи про это нашим спортсменам, артистам, музыкантам, а также всем жителям Крыма, которых на Западе клеймят только за то, что они просто имеют гражданство России или проживают здесь
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62k
Андрей 37 минут назад
Эта гордон, как и её укроиньский однофамилец, как всегда передёргивает: никто им не запрещает выступления - просто нормальные люди брезгуют предателями.
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8k
Ф Ив 39 минут назад
«Не трогайте артистов, проституток и кучеров. Они служат любой власти», А.В. Колчак.
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36k
Антон 48 минут назад
И не надо запрещать! Пускай в сельских ДК тружеников села развлекают, но только за еду.
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1k
roman-delisov 53 минуты назад
Лично меня не интересует мнения и действия скоморохов.
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15k
seller-k Час назад
Этим бы всем звездунам рот закрыть, да мозги включить. Раз уж они люди публичные (хотя это всех касается), то должны знать, что:
Ссылка www.youtube.com
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39k
Сергей Час назад
Из всей этой шоблы один Алкин заслуживает снисхождения, поспи со старухой ещё не то выдашь.
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22k
Влад Час назад
Все эти залы и стадионы вполне имеют право не заключать контрактов без объяснения причин. Ну вот считают они что им это будет не выгодно и все тут. И даже не потому что на концерт данного артиста зал не наберется, а потом в этот зал другие люди могут не пойти. Репутационные потери могут быть и здесь.
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−19
BaronHarkonnen Час назад
ну все нормальные уехали и это норм. жаль только тех россиян кто не имеет возможности уехать, но хотят. остальные пусть живут в мордоре отдельно от всего нормального мира.
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2k
cfhfwby 2 часа назад
У нас всегда любили за наши деньги делать то, что нам противно. Ведь это не каналы будут лизать зады этим "возвращенцам" после смуты, а мы, нас просто заставят снова пялиться на данных персонажей. Но есть маленькое но: когда нас упрекают в том, что мы сами достойны той власти, которую имеем, т.к. ее выбрали, активно или пассивно, роли не играет, так и тут, кто-то же ходит к ним на концерты и подписывается на их странички, т.е. кормит их здесь. А эти кто-то-это наши дети или внуки, а это уже наш пробел.
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375
Мне по барабану 2 часа назад
Нас такими публикациями подталкивают к определенному отношению к этим людям. Надо опять же четко разделять тех кто просто молча уехал (есть возможность почему бы и нет, я бы например тоже уезжал каждую зиму в теплые края жаль не могу)) и других, которые в силу осознания собственной крутизны и публичности несут свое частное, зачастую субъективное, мнение через СМИ при этом находясь где то там.
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−47
Thomsen 2 часа назад
Из всего списка знаю только БГ. Его позиция и не могла быть иной. Старик молодец.
Остальные - есть они в России, нет их - абсолютно похер. Лично меня чистота поющих трусов вообще не интересует. Вот Калео не приедет - да, жаль. На 60-летие Роллингов не получится поехать в Австрию или Швейцарию - ну да, грустно. А то, что какая-то лобода срыгнула отсюда - да насрать. Этот сегмент шоубиза никакой ценности не представляет.
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1k
Григорий Водениктов 2 часа назад
крысы едут нахер, я не топлю за путина, к нему вопросов гора до космоса, но вот те кто против операции, те за фашизм и фекальные шествия вдоль границ России.
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2k
ЗЛЮК 2 часа назад
А с кастой что?
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238
Вадим ЗЛЮК 2 часа назад
«каста» (casta) в испанском и португальском языках означает «происхождение по рождению», «порода», «сорт».
В испанском языке применяли к сословно-расовым группам в испанских колониях в Америке.
В португальском языке после открытия морского пути в Индию в 1498 году был применён для сословного деления в Индии.
Т.е. «каста» - термин, изначально применяемый для сегрегации и дискриминации отдельных групп населения, что в цивилизованном обществе неприемлемо.
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12k
Александр 2 часа назад
Они сами себе запретили выступать, когда уехали.
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Отобрать гражданство.
2. Визу не выдавать
3. В эфир не пускать
4. Гордон пинком туда же.

Свалили - вот там и живите.
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2k
Андрей 2 часа назад
кто мешает этой Гонд.... Гордон скупать все билеты на концерты обиженых ?
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