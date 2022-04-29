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"Мы одни тут против тьмы": Шнуров выпустил новый клип "Иноагент"

"Мы одни тут против тьмы": Шнуров выпустил новый клип "Иноагент"

Автор:
29 апреля 2022 12:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Музыка   Шнуров   видео   клип   ленинград   песня   политика   шоу бизнес   
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После некоторого перерыва Сергей Шнуров обрадовал поклонников и выдал в эфир песню с говорящим названием.

28 апреля клип "Иноагента" появился на Ютуб-канале, и всего лишь за вечер набрал около 400 тысяч просмотров.


Текст песни приводить бессмысленно - в нем, как обычно, много обсценной и упрощенной лексики. А вот что касается смысла, почитатели Шнура сомневаются в искренности исполнителя.


А как вам, друзья, понравилась песня?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #иноагент   Музыка   Шнуров   видео   клип   ленинград   песня   политика   шоу бизнес   
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2  комментария
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2k
emporio_ss 2 часа назад
в лучших традициях Шнура, клип за 500$ который отображает идею хорошей песни +++++++++
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13k
Александр 2 часа назад
Хрень какая-то
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