"Мы одни тут против тьмы": Шнуров выпустил новый клип "Иноагент"

После некоторого перерыва Сергей Шнуров обрадовал поклонников и выдал в эфир песню с говорящим названием.
28 апреля клип "Иноагента" появился на Ютуб-канале, и всего лишь за вечер набрал около 400 тысяч просмотров.
Текст песни приводить бессмысленно - в нем, как обычно, много обсценной и упрощенной лексики. А вот что касается смысла, почитатели Шнура сомневаются в искренности исполнителя.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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А как вам, друзья, понравилась песня?
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АНТИФИШКИ
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