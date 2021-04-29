30 главных музеев Москвы

Музеи Московского Кремля

Год основания – 1806, но в нынешнем виде существуют с 1991. В общий комплекс входят несколько зданий, у каждого своя экспозиция и специализация. Оружейная палата выполняет также функцию сокровищницы. В ней хранятся подарки царской семье, монаршая символика и прочие ценности. Алмазный фонд – выставка предметов ювелирного искусства. Здесь же находятся православные соборы: Успенский, Архангельский, Благовещенский, а также Церковь Ризоположения. Особые реликвии – иконостасы и могилы царей. В Патриарших палатах проходят выставки, как и в Колокольне «Ивана Великого». Верхние этажи отведены под музей архитектуры самого кремля.

Адрес: г. Москва, Кремль

Сайт: kreml.ru

Государственный исторический музей

Основан в 1872 году, спустя три года переехал в нынешнее здание. Экспозиция музея показывает историю от древнейших времён до современности. Фонды музей настолько велики, что выставить одновременно можно менее процента от общего их количества. Здесь вобраны: иконы, драгоценности, монеты, керамика, копии интерьеров знаковых мест, карты, документы и многое другое.

Адрес: г. Москва, Красная площадь, 1

Сайт: shm.ru

Третьяковская галерея

Открыта в 1856 году. Художественный музей, получивший имя в честь своего основателя. На территории галереи работает постоянная экспозиция, включающая в себя образцы отечественной живописи разных школ и периодов. Особенно ценными и известными считаются полотна Репина, Крамского, Шишкина, Васнецова и других. Помимо картин в собрание входят и иконы. Также здесь проводятся временные выставки.

Адрес: г. Москва, Лаврушинский переулок, 10

Сайт: tretyakovgallery.ru

Музей Победы

Открыт в 1995 году. Включает несколько тематических залов. В Зале Славы увековечены герои страны. В Зале Полководцев – кавалеры ордена «Победа». Зал Памяти и Скорби предназначен для почитания миллионов граждан, погибших во время ВОВ. Здесь также собрана коллекция предметов, рассказывающих о войне. В музее ведётся «Книга памяти». Рядом в парке выставлена военная техника.

Адрес: г. Москва, Площадь Победы, 3

Сайт: victorymuseum.ru

Дарвиновский музей

Год основания – 1907. В самом конце прошлого века музей получил новое здание. Является самым крупным в Европе музеем естественных наук. Экспонаты рассказывают об эволюции и связанных с ней процессах. Выставка довольно современна: в залах есть компьютеры, помогающие разбираться с полученным материалом самостоятельно. Музей рекомендован для посещения с детьми.

Адрес: г. Москва, ул. Вавилова, 57

Сайт: darwinmuseum.ru

Палеонтологический музей

Основан в 1937 году, а спустя тридцать лет стал именоваться в честь доктора Орлова. Музей состоит из шести залов и обширной прилегающей территории. Экскурсия рассказывает об истории палеонтологии и об исследованиях в пределах Москвы. Экспонаты выставки – скелеты и окаменелости, найденные по всему миру и принадлежащие к разным эпохам. Во внутреннем дворе проходят тематические мероприятия и практические занятия.

Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, 123

Сайт: paleo.ru

Музей Москвы

Создан в 1896 году. В 2009 году получил новое здание – Провиантские склады. Фонды музея разнообразны и обширны. В них хранятся самые разные предметы искусства: от археологических находок до художественных коллекций. Поэтому и название музей получил столь всеобъемлющее. Территория музея используется также для проведения лекций, детских мероприятий, летних фестивалей и прочего.

Адрес: г. Москва, Зубовский бульвар, 2

Сайт: mosmuseum.ru

Пушкинский музей

Основан в 1912 году. Является одним из самых больших музеев зарубежного искусства в России. Первоначально основой коллекции стали картины из домов московских купцов. Впоследствии фонды неоднократно пополнялись. Залы разделены по эпохам, стилям и географической принадлежности. Живопись, скульптура, графика, нумизматика, декоративное искусство, археология – далеко неполный перечень того, что здесь можно увидеть.

Адрес: г. Москва, ул. Волхонка, 12

Сайт: pushkinmuseum.art

Музей-панорама Бородинская битва

Открыт в 1962 году. Помимо самой панорамы, работы Рубо, экспозиция включает в себя собрание книг, графики, коллекцию нумизматики, живописи и оружия. Всё это напрямую связано с событиями битвы или того временного периода. В музее имеется постоянная выставка, иногда она дополняется или претерпевает изменения, так выставить все фонды разом невозможно.

Адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, 38, стр. 1

Сайт: 1812panorama.ru

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Мемориальный музей космонавтики

Основан в 1981 году. Экспозиция состоит из личных и памятных вещей космонавтов, образцов космической техники, архивов и документов, других предметов, связанных с космосом. Гости могут почувствовать себя в роли обитателей станции «Мир», благодаря воссозданной обстановке. Важными экспонатами являются образцы скафандров, чучела Белки и Стрелки, луноход, лунный грунт и прочее.

Адрес: г. Москва, проспект Мира, 111

Сайт: kosmo-museum.ru

Москвариум

Открыт в 2015 году. Построен на территории ВДНХ. На территории, превышающей двенадцать тысяч квадратных метров, находятся аквариумы разных размеров с пресной и солёной водой. В них обитают больше двенадцати тысяч морских животных. Посетители могут не только самостоятельно погулять среди этих красот, но и поприсутствовать на одной из специальных программ Москвариума.

Адрес: г. Москва, проспект Мира, 119, стр. 23

Сайт: moskvarium.ru

Мультимедиа Арт Музей

Открыт в 1996 году. Помимо музея фотографии здесь располагает и выставочный комплекс, принимающий у себя всевозможные временные коллекции. Под покровительством руководителей проекта выпускаются сборники об истории фотографии разных периодов. Здесь проводятся тематические мероприятия и конкурсы. Есть, как регулярные программы, так и точечные начинания, призванные популяризовать искусство фотографии.

Адрес: г. Москва, ул. Остоженка, 16

Сайт: mamm-mdf.ru

Центральный музей Вооруженных Сил

Основан в 1919 году. Спустя почти сорок лет музей получил новое здание, а уже в 2000-х здесь прошла смена оборудования и технических средств. Музей имеет обширные фонды, поэтому экспозиция периодически обновляется. В двадцати четырёх залах расположены: вооружения, знамёна, обмундирование, реликвии, трофеи и прочее. Экспонаты представлены по периодам и объединены в группы.

Адрес: г. Москва, ул. Советской Армии, 2, стр.1

Сайт: cmaf.ru

Музей холодной войны (Бункер Сталина на Таганке)

Открылся в 2006 году. Находится в бункере. Он планировался к использованию в случае ядерного удара и был оснащён для командования войсками на расстоянии. В бункере сохранены многие атрибуты того времени. Также здесь работает кинозал. Зал с экспонатами и копия командного пункта расположены рядом. Описание внутреннего жизнеустройства – часть экскурсии.

Адрес: г. Москва, 5-й Котельнический переулок, 11

Сайт: bunker42.com

Музей Востока

Основан в 1918 году. Коллекция музея – одна из самых больших в мире, посвящённая странам востока, их традициям и искусству. Выставки разбиты по залам и посвящены каждая отдельной территории. Здесь собраны национальные костюмы, предметы обихода, украшения, необычные виды ремёсел и прочее. Помимо постоянных экспозиции, организуются и временные. Также тут читают лекции.

Адрес: г. Москва, Никитский бульвар, 12 А

Сайт: orientmuseum.ru

Музей «Мосфильма»

Создан в 1995 году. Его открытие было вызвано практическими соображениями и необходимостью где-то хранить знаковый реквизит и декорации. Основу экспозиции как раз и составляют такие раритеты. Тоже самое относится и к костюмам: некоторые из них посетители музея узнают сразу, так как видели в культовых фильмах студии. Коллекция постоянно пополняется, и одно вещи приходят на смену другим.

Адрес: г. Москва, ул. Мосфильмовская, 1

Сайт: mosfilm.ru

Измайловский Кремль

Открыт в 2001 году. Из себя он представляет воссозданную усадьбу, дополненную некоторыми архитектурными элементами. Несколько музеев, действующих на территории Кремля довольно необычны: Музей водки, Музей хлеба, Музей невоспитанных детей и другие. Также тут работают мастерские, предлагающие ознакомится с примерами народного творчества и различных производств. Некоторые залы можно снять для мероприятий.

Адрес: г. Москва, Измайловское Шоссе, 73 Ж

Сайт: kremlin-izmailovo.com

Московский планетарий

Открыт в 1929 году. Самый старый планетарий страны, один из самых больших в мире. Внутри здания расположены несколько залов, распределённые по уровням. Есть специальные программы для детей и кинотеатр с объёмным изображением. Работает обсерватория, а доступ к телескопу впечатляющих размеров могут получить все желающие. Также в экскурсию входит рассказ и об истории самого планетария.

Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1

Сайт: planetarium-moscow.ru

Центр современного искусства Винзавод

Открылся для посетителей в 2007 году. Является центром современного искусства, находится на территории бывшего завода. На территории комплекса есть несколько выставочных залов – они же экс-цеха по большей части. Под эгидой центра выходит ежемесячная газета. Мероприятия Винзавода обычно шумные и ярки и привлекают много внимания. Галереи работают на постоянной основе, но экспозиции меняются.

Адрес: г. Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8, стр. 6

Сайт: winzavod.ru

Государственный литературный музей

Основан в 1934 году. Стал объединением двух схожих по тематике музеев. В основе фондов и экспозиции лежит идея изучения истории литературы. Все раритеты, связанные с данным направлением деятельности музея, тут же отправляются на изучение. Среди важных экспонатов – архивы отечественных писателей, документы, подписанные книги, редкие фотографии, рукописные тексты, черновики и прочее.

Адрес: г. Москва, Трубниковский переулок, 17, стр. 1

Сайт: goslitmuz.ru

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Открыт в 1981 году. Входит в число крупнейших музеев мира данной тематики. Виды экспонатов различны: костюмы, украшения, мебель, игрушки, фарфор, самовары и многое другое. Они выполнены в традиционных стилях. Какие-то коллекции уникальны и больше нигде не встречаются, другие же – лицо эпохи и были характерны для своего времени. Музей также является центром целого ряда специальных программ.

Адрес: г. Москва, ул. Делегатская, 3

Сайт: vmdpni.ru

Музей советских игровых автоматов

Открылся в 2007 году. Частный проект. Музей постоянно переезжал, но на последнем месте задержался. Имеет несколько филиалов в других городах. Во время экскурсии посетители получают советские монеты для игры на автоматах. Все образцы, а их здесь порядка восьмидесяти, находятся в рабочем состоянии. Собирать их приходится по деталям: из трёх нерабочих получает один функционирующий.

Адрес: г. Москва, Проспект Мира, 119, Павильон 57

Сайт: 15kop.ru

Музей оптических иллюзий

Стал принимать посетителей в 2014 году. Находится на Арбате. Площадь в тысячу квадратных метров стала единым холстом для художников из многих городов России. Они правдоподобно и с фантазией изобразили оживающие картины, а также произведения, меняющиеся в зависимости от ракурса и точки зрения. Особенно хорошо приходить сюда к компании и с фотоаппаратом.

Адрес: г. Москва, Малый Николопесковский пер., 4

Сайт: bigcreative.fun

Музей ретро-автомобилей на Рогожском валу

Теперь носит название «Московский транспорт». Экспозиция музей – более трёхсот единиц автотехники, как отечественного, так и зарубежного производства. Здесь представлены: пассажирские автомобили, специальная техника, мотоциклы, грузовые машины, гоночные болиды и так далее. Все они отреставрированы и приведены в надлежащий вид, многие на ходу. Экскурсия включает рассказ об эволюции транспортных средств.

Адрес: г. Москва, ул. Рогожский вал, 9/2

Сайт: mtmuseum.ru

Политехнический музей

Год основания – 1872. Является одним из самых старых музеев мира данного направления. Его начальными фондами стали образцы с Политехнической выставки. Музейная перепись насчитывает более двухсот тысяч экспонатов разной ценности и направленности. Особое место в экспозиции занимают: коллекция транспортных средств, модели вычислительной техники и экспонаты под общим названием «Радиоэлектроника и связь».

Адрес: г. Москва, Новая площадь, 3/4

Сайт: polymus.ru

Биологический музей имени К. А. Тимирязева

Основан в 1922 году, нынешнее здание занимает с 1934. Естественнонаучный музей, ставящей своей главной задачей просвещение публики и вовлечение в исследовательскую среду. В залах составлены экспозиции, согласно выбранным направления: «Физиология растений», «Развитие жизни на Земле» и прочие. То есть, от узких тем к широким, и наоборот. По выходным здесь проводятся интерактивные мероприятия.

Адрес: г. Москва, ул. Малая Грузинская, 15

Сайт: gbmt.ru

Музей «Покровский собор»

Впервые упоминается в 1554 году. Является филиалом исторического музея. Управление осуществляется совместно с РПЦ. Охраняется ЮНЕСКО. В архитектурном плане – не только памятник, но и символ, ассоциирующийся с Москвой. Внутреннее убранство имеет не меньшее историческое и культурное значение, чем архитектурный ансамбль. Экскурсовод расскажет подробно о соборе, но его можно осмотреть и самостоятельно.

Адрес: г. Москва, Красная площадь

Сайт: shm.ru

Музей современной истории России

Основан 1917 году, первое название – Музей революции. На хранении в фондах находится больше миллиона экспонатов. В одном из залов открыта дискуссионная площадка: ведутся споры, читаются лекции, обсуждаются важные темы прошлого и настоящего. Согласно принятой концепции развития, музей должен нести в массы историческое наследие страны. Этому и должны поспособствовать проходящие в его стенах выставки.

Адрес: г. Москва, ул. Тверская, 21

Сайт: sovrhistory.ru

Театральный музей имени А. А. Бахрушина

Открыт в 1894 году. Всё началось с увлечение купцом Бахрушиным театром. Из поездок он привозил различные раритеты, и впоследствии частная коллекция стала музеем. В фондах много подвидов раритетов. Особо интересные гостям – афиши, порой красочные и изобретательные, сценические костюмы, экспонаты из кукольных театров, граммофонные пластинки, фотографии сцен спектаклей.

Адрес: г. Москва, ул. Бахрушина, 31/12

Сайт: gctm.ru

Музей занимательных наук Экспериментаниум

Отрыт для посетителей с 2011 года. Частный проект. Первый музей науки такого рода в Москве. Большая часть выставки является интерактивной. Её цель – в доступной форме показать, как работают законы физики, объяснить многие природные явления, рассказать об удивительных приборах, которые делают науку больше похожей на волшебство.

Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, 80, кор. 11