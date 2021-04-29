30 главных музеев Москвы

Москва, как любой мегаполис, да ещё и столица государства, стремится удивлять и гостей, и жителей. По этой причине здесь сосредоточены самые интересные музеи, выставки, развлекательные центры и мемориальные комплексы. Богатая история соседствует с современными достижениями разных сфер. Бок о бок могут находиться архитектурные памятники прошлых веков и передовые здания, например, Москвариум
Музеи Московского Кремля
Год основания – 1806, но в нынешнем виде существуют с 1991. В общий комплекс входят несколько зданий, у каждого своя экспозиция и специализация. Оружейная палата выполняет также функцию сокровищницы. В ней хранятся подарки царской семье, монаршая символика и прочие ценности. Алмазный фонд – выставка предметов ювелирного искусства. Здесь же находятся православные соборы: Успенский, Архангельский, Благовещенский, а также Церковь Ризоположения. Особые реликвии – иконостасы и могилы царей. В Патриарших палатах проходят выставки, как и в Колокольне «Ивана Великого». Верхние этажи отведены под музей архитектуры самого кремля.
Адрес: г. Москва, Кремль
Сайт:kreml.ru
Государственный исторический музей
Основан в 1872 году, спустя три года переехал в нынешнее здание. Экспозиция музея показывает историю от древнейших времён до современности. Фонды музей настолько велики, что выставить одновременно можно менее процента от общего их количества. Здесь вобраны: иконы, драгоценности, монеты, керамика, копии интерьеров знаковых мест, карты, документы и многое другое.
Адрес: г. Москва, Красная площадь, 1
Сайт: shm.ru
Третьяковская галерея
Открыта в 1856 году. Художественный музей, получивший имя в честь своего основателя. На территории галереи работает постоянная экспозиция, включающая в себя образцы отечественной живописи разных школ и периодов. Особенно ценными и известными считаются полотна Репина, Крамского, Шишкина, Васнецова и других. Помимо картин в собрание входят и иконы. Также здесь проводятся временные выставки.
Адрес: г. Москва, Лаврушинский переулок, 10
Сайт: tretyakovgallery.ru
Музей Победы
Открыт в 1995 году. Включает несколько тематических залов. В Зале Славы увековечены герои страны. В Зале Полководцев – кавалеры ордена «Победа». Зал Памяти и Скорби предназначен для почитания миллионов граждан, погибших во время ВОВ. Здесь также собрана коллекция предметов, рассказывающих о войне. В музее ведётся «Книга памяти». Рядом в парке выставлена военная техника.
Адрес: г. Москва, Площадь Победы, 3
Сайт: victorymuseum.ru
Дарвиновский музей
Год основания – 1907. В самом конце прошлого века музей получил новое здание. Является самым крупным в Европе музеем естественных наук. Экспонаты рассказывают об эволюции и связанных с ней процессах. Выставка довольно современна: в залах есть компьютеры, помогающие разбираться с полученным материалом самостоятельно. Музей рекомендован для посещения с детьми.
Адрес: г. Москва, ул. Вавилова, 57
Сайт: darwinmuseum.ru
Палеонтологический музей
Основан в 1937 году, а спустя тридцать лет стал именоваться в честь доктора Орлова. Музей состоит из шести залов и обширной прилегающей территории. Экскурсия рассказывает об истории палеонтологии и об исследованиях в пределах Москвы. Экспонаты выставки – скелеты и окаменелости, найденные по всему миру и принадлежащие к разным эпохам. Во внутреннем дворе проходят тематические мероприятия и практические занятия.
Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная, 123
Сайт: paleo.ru
Музей Москвы
Создан в 1896 году. В 2009 году получил новое здание – Провиантские склады. Фонды музея разнообразны и обширны. В них хранятся самые разные предметы искусства: от археологических находок до художественных коллекций. Поэтому и название музей получил столь всеобъемлющее. Территория музея используется также для проведения лекций, детских мероприятий, летних фестивалей и прочего.
Адрес: г. Москва, Зубовский бульвар, 2
Сайт: mosmuseum.ru
Пушкинский музей
Основан в 1912 году. Является одним из самых больших музеев зарубежного искусства в России. Первоначально основой коллекции стали картины из домов московских купцов. Впоследствии фонды неоднократно пополнялись. Залы разделены по эпохам, стилям и географической принадлежности. Живопись, скульптура, графика, нумизматика, декоративное искусство, археология – далеко неполный перечень того, что здесь можно увидеть.
Адрес: г. Москва, ул. Волхонка, 12
Сайт: pushkinmuseum.art
Музей-панорама Бородинская битва
Открыт в 1962 году. Помимо самой панорамы, работы Рубо, экспозиция включает в себя собрание книг, графики, коллекцию нумизматики, живописи и оружия. Всё это напрямую связано с событиями битвы или того временного периода. В музее имеется постоянная выставка, иногда она дополняется или претерпевает изменения, так выставить все фонды разом невозможно.
Адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, 38, стр. 1
Сайт: 1812panorama.ru
Мемориальный музей космонавтики
Основан в 1981 году. Экспозиция состоит из личных и памятных вещей космонавтов, образцов космической техники, архивов и документов, других предметов, связанных с космосом. Гости могут почувствовать себя в роли обитателей станции «Мир», благодаря воссозданной обстановке. Важными экспонатами являются образцы скафандров, чучела Белки и Стрелки, луноход, лунный грунт и прочее.
Адрес: г. Москва, проспект Мира, 111
Сайт: kosmo-museum.ru
Москвариум
Открыт в 2015 году. Построен на территории ВДНХ. На территории, превышающей двенадцать тысяч квадратных метров, находятся аквариумы разных размеров с пресной и солёной водой. В них обитают больше двенадцати тысяч морских животных. Посетители могут не только самостоятельно погулять среди этих красот, но и поприсутствовать на одной из специальных программ Москвариума.
Адрес: г. Москва, проспект Мира, 119, стр. 23
Сайт: moskvarium.ru
Мультимедиа Арт Музей
Открыт в 1996 году. Помимо музея фотографии здесь располагает и выставочный комплекс, принимающий у себя всевозможные временные коллекции. Под покровительством руководителей проекта выпускаются сборники об истории фотографии разных периодов. Здесь проводятся тематические мероприятия и конкурсы. Есть, как регулярные программы, так и точечные начинания, призванные популяризовать искусство фотографии.
Адрес: г. Москва, ул. Остоженка, 16
Сайт: mamm-mdf.ru
Центральный музей Вооруженных Сил
Основан в 1919 году. Спустя почти сорок лет музей получил новое здание, а уже в 2000-х здесь прошла смена оборудования и технических средств. Музей имеет обширные фонды, поэтому экспозиция периодически обновляется. В двадцати четырёх залах расположены: вооружения, знамёна, обмундирование, реликвии, трофеи и прочее. Экспонаты представлены по периодам и объединены в группы.
Адрес: г. Москва, ул. Советской Армии, 2, стр.1
Сайт: cmaf.ru
Музей холодной войны (Бункер Сталина на Таганке)
Открылся в 2006 году. Находится в бункере. Он планировался к использованию в случае ядерного удара и был оснащён для командования войсками на расстоянии. В бункере сохранены многие атрибуты того времени. Также здесь работает кинозал. Зал с экспонатами и копия командного пункта расположены рядом. Описание внутреннего жизнеустройства – часть экскурсии.
Адрес: г. Москва, 5-й Котельнический переулок, 11
Сайт: bunker42.com
Музей Востока
Основан в 1918 году. Коллекция музея – одна из самых больших в мире, посвящённая странам востока, их традициям и искусству. Выставки разбиты по залам и посвящены каждая отдельной территории. Здесь собраны национальные костюмы, предметы обихода, украшения, необычные виды ремёсел и прочее. Помимо постоянных экспозиции, организуются и временные. Также тут читают лекции.
Адрес: г. Москва, Никитский бульвар, 12 А
Сайт: orientmuseum.ru
Музей «Мосфильма»
Создан в 1995 году. Его открытие было вызвано практическими соображениями и необходимостью где-то хранить знаковый реквизит и декорации. Основу экспозиции как раз и составляют такие раритеты. Тоже самое относится и к костюмам: некоторые из них посетители музея узнают сразу, так как видели в культовых фильмах студии. Коллекция постоянно пополняется, и одно вещи приходят на смену другим.
Адрес: г. Москва, ул. Мосфильмовская, 1
Сайт: mosfilm.ru
Измайловский Кремль
Открыт в 2001 году. Из себя он представляет воссозданную усадьбу, дополненную некоторыми архитектурными элементами. Несколько музеев, действующих на территории Кремля довольно необычны: Музей водки, Музей хлеба, Музей невоспитанных детей и другие. Также тут работают мастерские, предлагающие ознакомится с примерами народного творчества и различных производств. Некоторые залы можно снять для мероприятий.
Адрес: г. Москва, Измайловское Шоссе, 73 Ж
Сайт: kremlin-izmailovo.com
Московский планетарий
Открыт в 1929 году. Самый старый планетарий страны, один из самых больших в мире. Внутри здания расположены несколько залов, распределённые по уровням. Есть специальные программы для детей и кинотеатр с объёмным изображением. Работает обсерватория, а доступ к телескопу впечатляющих размеров могут получить все желающие. Также в экскурсию входит рассказ и об истории самого планетария.
Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
Сайт: planetarium-moscow.ru
Центр современного искусства Винзавод
Открылся для посетителей в 2007 году. Является центром современного искусства, находится на территории бывшего завода. На территории комплекса есть несколько выставочных залов – они же экс-цеха по большей части. Под эгидой центра выходит ежемесячная газета. Мероприятия Винзавода обычно шумные и ярки и привлекают много внимания. Галереи работают на постоянной основе, но экспозиции меняются.
Адрес: г. Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8, стр. 6
Сайт: winzavod.ru
Государственный литературный музей
Основан в 1934 году. Стал объединением двух схожих по тематике музеев. В основе фондов и экспозиции лежит идея изучения истории литературы. Все раритеты, связанные с данным направлением деятельности музея, тут же отправляются на изучение. Среди важных экспонатов – архивы отечественных писателей, документы, подписанные книги, редкие фотографии, рукописные тексты, черновики и прочее.
Адрес: г. Москва, Трубниковский переулок, 17, стр. 1
Сайт: goslitmuz.ru
Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
Открыт в 1981 году. Входит в число крупнейших музеев мира данной тематики. Виды экспонатов различны: костюмы, украшения, мебель, игрушки, фарфор, самовары и многое другое. Они выполнены в традиционных стилях. Какие-то коллекции уникальны и больше нигде не встречаются, другие же – лицо эпохи и были характерны для своего времени. Музей также является центром целого ряда специальных программ.
Адрес: г. Москва, ул. Делегатская, 3
Сайт: vmdpni.ru
Музей советских игровых автоматов
Открылся в 2007 году. Частный проект. Музей постоянно переезжал, но на последнем месте задержался. Имеет несколько филиалов в других городах. Во время экскурсии посетители получают советские монеты для игры на автоматах. Все образцы, а их здесь порядка восьмидесяти, находятся в рабочем состоянии. Собирать их приходится по деталям: из трёх нерабочих получает один функционирующий.
Адрес: г. Москва, Проспект Мира, 119, Павильон 57
Сайт: 15kop.ru
Музей оптических иллюзий
Стал принимать посетителей в 2014 году. Находится на Арбате. Площадь в тысячу квадратных метров стала единым холстом для художников из многих городов России. Они правдоподобно и с фантазией изобразили оживающие картины, а также произведения, меняющиеся в зависимости от ракурса и точки зрения. Особенно хорошо приходить сюда к компании и с фотоаппаратом.
Адрес: г. Москва, Малый Николопесковский пер., 4
Сайт: bigcreative.fun
Музей ретро-автомобилей на Рогожском валу
Теперь носит название «Московский транспорт». Экспозиция музей – более трёхсот единиц автотехники, как отечественного, так и зарубежного производства. Здесь представлены: пассажирские автомобили, специальная техника, мотоциклы, грузовые машины, гоночные болиды и так далее. Все они отреставрированы и приведены в надлежащий вид, многие на ходу. Экскурсия включает рассказ об эволюции транспортных средств.
Адрес: г. Москва, ул. Рогожский вал, 9/2
Сайт: mtmuseum.ru
Политехнический музей
Год основания – 1872. Является одним из самых старых музеев мира данного направления. Его начальными фондами стали образцы с Политехнической выставки. Музейная перепись насчитывает более двухсот тысяч экспонатов разной ценности и направленности. Особое место в экспозиции занимают: коллекция транспортных средств, модели вычислительной техники и экспонаты под общим названием «Радиоэлектроника и связь».
Адрес: г. Москва, Новая площадь, 3/4
Сайт: polymus.ru
Биологический музей имени К. А. Тимирязева
Основан в 1922 году, нынешнее здание занимает с 1934. Естественнонаучный музей, ставящей своей главной задачей просвещение публики и вовлечение в исследовательскую среду. В залах составлены экспозиции, согласно выбранным направления: «Физиология растений», «Развитие жизни на Земле» и прочие. То есть, от узких тем к широким, и наоборот. По выходным здесь проводятся интерактивные мероприятия.
Адрес: г. Москва, ул. Малая Грузинская, 15
Сайт: gbmt.ru
Музей «Покровский собор»
Впервые упоминается в 1554 году. Является филиалом исторического музея. Управление осуществляется совместно с РПЦ. Охраняется ЮНЕСКО. В архитектурном плане – не только памятник, но и символ, ассоциирующийся с Москвой. Внутреннее убранство имеет не меньшее историческое и культурное значение, чем архитектурный ансамбль. Экскурсовод расскажет подробно о соборе, но его можно осмотреть и самостоятельно.
Адрес: г. Москва, Красная площадь
Сайт: shm.ru
Музей современной истории России
Основан 1917 году, первое название – Музей революции. На хранении в фондах находится больше миллиона экспонатов. В одном из залов открыта дискуссионная площадка: ведутся споры, читаются лекции, обсуждаются важные темы прошлого и настоящего. Согласно принятой концепции развития, музей должен нести в массы историческое наследие страны. Этому и должны поспособствовать проходящие в его стенах выставки.
Адрес: г. Москва, ул. Тверская, 21
Сайт: sovrhistory.ru
Театральный музей имени А. А. Бахрушина
Открыт в 1894 году. Всё началось с увлечение купцом Бахрушиным театром. Из поездок он привозил различные раритеты, и впоследствии частная коллекция стала музеем. В фондах много подвидов раритетов. Особо интересные гостям – афиши, порой красочные и изобретательные, сценические костюмы, экспонаты из кукольных театров, граммофонные пластинки, фотографии сцен спектаклей.
Адрес: г. Москва, ул. Бахрушина, 31/12
Сайт: gctm.ru
Музей занимательных наук Экспериментаниум
Отрыт для посетителей с 2011 года. Частный проект. Первый музей науки такого рода в Москве. Большая часть выставки является интерактивной. Её цель – в доступной форме показать, как работают законы физики, объяснить многие природные явления, рассказать об удивительных приборах, которые делают науку больше похожей на волшебство.
Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект, 80, кор. 11
Сайт: experimentanium.ru
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