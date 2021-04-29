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30 главных музеев Москвы

30 главных музеев Москвы (1 фото)

Автор:
29 апреля 2021 10:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Москва   досуг   интересно   музей   отдых   фото   
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Москва, как любой мегаполис, да ещё и столица государства, стремится удивлять и гостей, и жителей. По этой причине здесь сосредоточены самые интересные музеи, выставки, развлекательные центры и мемориальные комплексы. Богатая история соседствует с современными достижениями разных сфер. Бок о бок могут находиться архитектурные памятники прошлых веков и передовые здания, например, Москвариум

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Метки: Москва   досуг   интересно   музей   отдых   фото   
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