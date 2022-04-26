"Крысиные бега": журналист Гаспарян опубликовал опрос о разочаровавших артистах и создал список понауехавших

В перечне "беглецов, русофобов и предателей" известные шоумены, артисты театра и просто знаменитые люди, которые внезапно подались в иноземье, чтобы пересидеть лихие времена.
Журналист Гаспарян в своем Телеграм-канале создал опрос на тему "самых разочаровавших в последнее время звезд", а после опубликовал результат голосования.
«Номинация "Крысиные бега" рейтинга беглецов, русофобов и предателей выглядит так», — подписал пост Гаспарян.
На первом месте с большим отрывом лидирует Чулпан Хаматова, эмигрировавшая в Латвию и заявившая о том, что готова распрощаться со званием "народная артистка" прямо сейчас. Ксения Собчак и Максим Галкин делят почетное второе место. Немного отстает от них Иван Ургант, который также спешно уехал в Израиль, как только началась спецоперация.
Впрочем, этим опросом Гаспарян, похоже, только начал сбор общественного мнения. Недавно журналист опубликовал итоги второго голосования в номинации "Предатель месяца".
Перед опросом журналист дал краткие характеристики самым отличившимся на его взгляд медийным персонам.
В этой категории лидирует Александр Невзоров. Похоже, это не последнее голосование, и списки понауехавших, русофобов и предателей будут пополняться и дальше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Номинация «Шушара года»
ЕСЛИ БЫ НЕ РЕСПУБЛИКИ И СОЮЗНИКИ ВАС ВЫЕ-БАЛИ БЫ ГЕРМАНЦЫ. ЩАС ВАС Е-БУТ УКРАИНЦЫ !
СДАВАЙСЯ ПУТЛЕРОВСКЯ НЕЧИСТЬ И ГНИЛЬ ! НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ !
уехали, да и забудьте про них, новые нарисуются, этого говна везде хватает
Для певцов ртом и прочих либерастов-поучителей худшее наказание-забвение...
Симоньян
Кеосаян
Андреасян
А по посту - да Бог им судья, но если вернутся... Тот же Бог не "тимошка "...
А за "нацистскую нечисть", ты, педераст юродивый, у меня все зубы бы высрал при встрече.