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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5753 поста • 723 подписчика подписаться
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"Крысиные бега": журналист Гаспарян опубликовал опрос о разочаровавших артистах и создал список понауехавших

"Крысиные бега": журналист Гаспарян опубликовал опрос о разочаровавших артистах и создал список понауехавших

Автор:
26 апреля 2022 11:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Хаматова   беглецы   гаспарян   голосование   опрос   политика   понауехавшие   русофобы   ургант   шоу бизнес   
4989
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В перечне "беглецов, русофобов и предателей" известные шоумены, артисты театра и просто знаменитые люди, которые внезапно подались в иноземье, чтобы пересидеть лихие времена.

Журналист Гаспарян в своем Телеграм-канале создал опрос на тему "самых разочаровавших в последнее время звезд", а после опубликовал результат голосования.

«Номинация "Крысиные бега" рейтинга беглецов, русофобов и предателей выглядит так», — подписал пост Гаспарян.


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На первом месте с большим отрывом лидирует Чулпан Хаматова, эмигрировавшая в Латвию и заявившая о том, что готова распрощаться со званием "народная артистка" прямо сейчас. Ксения Собчак и Максим Галкин делят почетное второе место. Немного отстает от них Иван Ургант, который также спешно уехал в Израиль, как только началась спецоперация.

Впрочем, этим опросом Гаспарян, похоже, только начал сбор общественного мнения. Недавно журналист опубликовал итоги второго голосования в номинации "Предатель месяца".


Перед опросом журналист дал краткие характеристики самым отличившимся на его взгляд медийным персонам.


В этой категории лидирует Александр Невзоров. Похоже, это не последнее голосование, и списки понауехавших, русофобов и предателей будут пополняться и дальше.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Хаматова   беглецы   гаспарян   голосование   опрос   политика   понауехавшие   русофобы   ургант   шоу бизнес   
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32  комментария
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11k
котегRUS 2 часа назад
Голосование на одном из форумов..
Номинация «Шушара года»
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1k
TruckerOrphan Минуту назад
Комсомолец, однако!
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−18
00934323234534534322 3 минуты назад
УССО ЗЛОВОННАЯ СКРЕПОСТНАЯ ВАТА ! ВАС ВЫЕ-БАЛИ В АфГАНИСТАНЕ , В ЧЕЧНЕ , В ФИНСКОЙ ВОЙНЕ , В ЯПОНСКОЙ,

ЕСЛИ БЫ НЕ РЕСПУБЛИКИ И СОЮЗНИКИ ВАС ВЫЕ-БАЛИ БЫ ГЕРМАНЦЫ. ЩАС ВАС Е-БУТ УКРАИНЦЫ !

СДАВАЙСЯ ПУТЛЕРОВСКЯ НЕЧИСТЬ И ГНИЛЬ ! НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ ! ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ !
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14k
эмосурикат прямоползающий 6 минут назад
задолбали посты про этих "звезд"
уехали, да и забудьте про них, новые нарисуются, этого говна везде хватает
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38k
Aleksandr 6 минут назад
Не нужно о них писать!
Для певцов ртом и прочих либерастов-поучителей худшее наказание-забвение...
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7k
Trenzel2003 7 минут назад
Съе***ись, да и ЙУХ с вами! Только обратно не приезжайте!
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69
Дед Сан 10 минут назад
Гаспарян
Симоньян
Кеосаян
Андреасян
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388
HalloFreeSpace 24 минуты назад
да как-то и не жалко ... больше жаль тех же IT шников ...
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85k
Феофан Полчаса назад
Осторожно: нецензурная лексика.
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271
Алексей Павлиди Полчаса назад
Кто все эти люди? Ну, Невзоров питерский, с ним всё понятно ему как и лошади ничего не будет
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222
Валерий Полчаса назад
Странно, мы Венедиктова с его "Эхом Москвы" линчевать готовы и это правильно, а "Газпром", который его финансировал фактически из госбюджета, в стороне. Почему?
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5k
leugene 36 минут назад
Весь мир мечтает об оккупации Россией. Так что веник преследует частные интересы.
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8k
Игорь 37 минут назад
основные гниды - остались, уехали -не умные гниды
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3k
masic 38 минут назад
тьфу ты, господи...рософобы, предатели....Это люди не согласные в политикой проведения"спецоперации". Почитаешь такие посты, плеваться хочется.
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42k
Карандаш 48 минут назад
А почему эти мерзости разочаровали? Если посмотреть на их поведение(ранее) их высказывания, их участие в хохло тв, в качестве ведущих, заседаний в жюри, в концертах, то всё встаёт на свои места. Просто у некоторых это прослеживалось явно, кто то маскировался... Но всё было ожидаемо, даже вот ни на грамм не удивился списку.
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2k
emporio_ss 51 минуту назад
одни бегут а другие на этом деньги зарабатывают
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7k
Грут 54 минуты назад
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574
Иванов Петров Сидоров Час назад
Россия очистилась от шелухи. Настоящие артисты остались.
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194
Александр Потёмкин Час назад
"Понаухавшие..."! Хорошее определение!

А по посту - да Бог им судья, но если вернутся... Тот же Бог не "тимошка "...
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27k
lem02 2 часа назад
Гаспарян. Не слышал об этой мерзости. Теперь вот знаю. Надо же. И список составил и анкеты (доносы) заполнил. И даже галочки поставил.
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780
Шурман 2 часа назад
Честно НАС РАТЬ !!!!!!
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