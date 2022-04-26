"Крысиные бега": журналист Гаспарян опубликовал опрос о разочаровавших артистах и создал список понауехавших





На первом месте с большим отрывом лидирует Чулпан Хаматова, эмигрировавшая в Латвию и заявившая о том, что готова распрощаться со званием "народная артистка" прямо сейчас. Ксения Собчак и Максим Галкин делят почетное второе место. Немного отстает от них Иван Ургант, который также спешно уехал в Израиль, как только началась спецоперация.

Впрочем, этим опросом Гаспарян, похоже, только начал сбор общественного мнения. Недавно журналист опубликовал итоги второго голосования в номинации "Предатель месяца".