Тайный визит во Львов: в кофейне на Украине заметили Анджелину Джоли

Её визит не анонсировался, впрочем, знающие люди утверждают, что Джоли могла прилететь на Украину под эгидой ООН. Обычно после таких визитов в семье актрисы появляется новый приёмный ребенок. В соцсетях спорят о цели приезда и выдвигают разные предположения.
Голливудскую актрису заметили в одной из львовских кофеен. Джоли в сопровождении мужчины сделала заказ и была совершенно спокойна: улыбалась и приветствовала снимавших ее посетителей. Автор ролика, появившегося в Сети, удивляется: пришла выпить "кавы", а тут - Анджелина собственной персоной.
Позже появилось и второе видео из Львова, где Джоли в сопровождении людей спешит под звуки воздушной тревоги в бомбоубежище.
Потом Джоли видели и на вокзале, где она общалась с беженцами, покидающими Украину, и с помогающими им волонтёрами.
Побывала актриса и в мэрии Львова.
СМИ сообщают, что это был не официальный визит Джоли, организованный ООН, а ее частная поездка. В соцсетях спорят: для чего голливудская звезда приехала на Украину? Вряд ли, чтобы выпить "кавы" и съесть львовский круассан.
Раньше Джоли посещала самые разные страны как посол ООН, привозя туда гуманитарную помощь. Часто эти визиты заканчивались усыновлением ребенка. В одной из таких поездок — в Камбоджу, Джоли решила усыновить своего старшего ребенка Мэддокса. Тогда она была в браке с актером Билли Бобом Торнтоном, но после развода оформила единоличную опеку над мальчиком. Как посол ООН она также бывала в Эфиопии и во Вьетнаме. После этих визитов у Джоли появились еще двое усыновленных детей.
В соцсетях шутят, что, похоже, старшие дети Джоли выросли и она решила, что пора обзаводиться новым ребёнком. И, кстати, предсказывают, что может получиться из этой затеи.
А вот политики говорят о более прагматичных целях визита актрисы, который власти Украины непременно используют для своих замыслов. Внештатный советник офиса президента страны Алексей Арестович уверен, что, как только актриса вернется в США, свяжется с каким-нибудь высокопоставленным чиновником, "пустит большую слезу" и объявит, что "видела украинских детей, которые просили прислать гаубицы". Если этот американских политик откажет, то у него начнутся проблемы в карьере.
Просто Джоли ни разу не видели на Донбассе, наверное, потому что по мнению ООН там ничего особенного все эти годы не происходило.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я так понимаю разрабатывается один из сценариев побега наркомана?
Я не помню поездки звезд США в Ирак, в Югославию, в Афганистан и т.д. и т.п., имеется в виду поездки не к своим солдатам, а к жителям этих стран. Может и было что.