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Тайный визит во Львов: в кофейне на Украине заметили Анджелину Джоли

Тайный визит во Львов: в кофейне на Украине заметили Анджелину Джоли

Автор:
01 мая 2022 07:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Украина   анджелина джоли   видео   визит   кофейня   львов   политика   посол ООН   шоу бизнес   
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Её визит не анонсировался, впрочем, знающие люди утверждают, что Джоли могла прилететь на Украину под эгидой ООН. Обычно после таких визитов в семье актрисы появляется новый приёмный ребенок. В соцсетях спорят о цели приезда и выдвигают разные предположения.

Голливудскую актрису заметили в одной из львовских кофеен. Джоли в сопровождении мужчины сделала заказ и была совершенно спокойна: улыбалась и приветствовала снимавших ее посетителей. Автор ролика, появившегося в Сети, удивляется: пришла выпить "кавы", а тут - Анджелина собственной персоной.


Позже появилось и второе видео из Львова, где Джоли в сопровождении людей спешит под звуки воздушной тревоги в бомбоубежище.


Потом Джоли видели и на вокзале, где она общалась с беженцами, покидающими Украину, и с помогающими им волонтёрами.


Побывала актриса и в мэрии Львова.


СМИ сообщают, что это был не официальный визит Джоли, организованный ООН, а ее частная поездка. В соцсетях спорят: для чего голливудская звезда приехала на Украину? Вряд ли, чтобы выпить "кавы" и съесть львовский круассан.



Раньше Джоли посещала самые разные страны как посол ООН, привозя туда гуманитарную помощь. Часто эти визиты заканчивались усыновлением ребенка. В одной из таких поездок — в Камбоджу, Джоли решила усыновить своего старшего ребенка Мэддокса. Тогда она была в браке с актером Билли Бобом Торнтоном, но после развода оформила единоличную опеку над мальчиком. Как посол ООН она также бывала в Эфиопии и во Вьетнаме. После этих визитов у Джоли появились еще двое усыновленных детей.


В соцсетях шутят, что, похоже, старшие дети Джоли выросли и она решила, что пора обзаводиться новым ребёнком. И, кстати, предсказывают, что может получиться из этой затеи.



А вот политики говорят о более прагматичных целях визита актрисы, который власти Украины непременно используют для своих замыслов. Внештатный советник офиса президента страны Алексей Арестович уверен, что, как только актриса вернется в США, свяжется с каким-нибудь высокопоставленным чиновником, "пустит большую слезу" и  объявит, что "видела украинских детей, которые просили прислать гаубицы". Если этот американских политик откажет, то у него начнутся проблемы в карьере.


Просто Джоли ни разу не видели на Донбассе, наверное, потому что по мнению ООН там ничего особенного все эти годы не происходило.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Украина   анджелина джоли   видео   визит   кофейня   львов   политика   посол ООН   шоу бизнес   
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8  комментариев
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2k
Radugananebe Час назад
А чё в Марицполь не поехала? Толку -то со львовскими общаться.
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31k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 минуты назад
ндя...швабра приехала..
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5k
Denis Cudreacov 5 минут назад
Фу, срамота... Моника Белуччи, это да. А это... и внешне страшная и на голову еб...ая
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22k
Fat boy slim is * in a heaven 5 минут назад
Такой "тайный" визит, что хохлы распиарили изо всех щелей. Детишек на "усыновление" присматривает, старая ведьма, вот и приперлась
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2k
kappaneed 18 минут назад
Вот еслибы Стивен Сигал приехал, это был бы номер, а так ниочем, прихала посол от ООН, вполне ожидаемо))
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277
GROMOZEKA 42 минуты назад
Приехала усыновить мальчика володю?
Я так понимаю разрабатывается один из сценариев побега наркомана?

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4k
EvgeniySAN 42 минуты назад
Пиар конечно, показное, как бы неофициальное, но явная игра на публику. Но все это стоит денег, не бесплатно, кто бы что не говорил.
Я не помню поездки звезд США в Ирак, в Югославию, в Афганистан и т.д. и т.п., имеется в виду поездки не к своим солдатам, а к жителям этих стран. Может и было что.
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