Тайный визит во Львов: в кофейне на Украине заметили Анджелину Джоли





А вот политики говорят о более прагматичных целях визита актрисы, который власти Украины непременно используют для своих замыслов. Внештатный советник офиса президента страны Алексей Арестович уверен, что, как только актриса вернется в США, свяжется с каким-нибудь высокопоставленным чиновником, "пустит большую слезу" и объявит, что "видела украинских детей, которые просили прислать гаубицы". Если этот американских политик откажет, то у него начнутся проблемы в карьере.





Просто Джоли ни разу не видели на Донбассе, наверное, потому что по мнению ООН там ничего особенного все эти годы не происходило.