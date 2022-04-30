Ацтеки, половцы, инки: известные народы с неизвестным будущим

На страницах исторических книг и учебников можно встретить такие народы как половцы, ацтеки или финикийцы. И это неудивительно, ведь все они в той или иной степени оставили свой след. Однако сегодня мало кто интересуется тем, что с ними стало: исчезли они или же их потомки всё ещё населяют планету?