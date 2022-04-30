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Ацтеки, половцы, инки: известные народы с неизвестным будущим

Ацтеки, половцы, инки: известные народы с неизвестным будущим

Автор:
30 апреля 2022 20:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: Загадочные древние народы   ацтеки   булгары   инки   история народ   майя   половцы   финикийцы   
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На страницах исторических книг и учебников можно встретить такие народы как половцы, ацтеки или финикийцы. И это неудивительно, ведь все они в той или иной степени оставили свой след. Однако сегодня мало кто интересуется тем, что с ними стало: исчезли они или же их потомки всё ещё населяют планету?

И начнём с тех самых ацтеков, чьи храмы дожили до наших дней. Многим этот народ запомнился своими ритуалами и обрядами, но почему-то мало кто обращает внимание на их культурное развитие. А ведь у них высоко ценились поэзия и театральные постановки, в которых участвовали музыканты и акробаты.

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Кроме того, они занимались лепкой скульптур и посуды, а также резали по дереву. Что же с ними стало? В 16 веке на их территорию прибыли испанцы, основавшие город Мехико. Нетрудно догадаться, что сегодня потомками ацтеков являются мексиканцы, пытающиеся сохранить культуру народа, павшего от рук испанских завоевателей.

 Но если это народ жил уже в наше время, то цивилизация майя появилась ещё до нашей эры. Это народ запомнился достижениями в областях математики и астрономии, а их точный календарь не раз наводил шумиху. Возможно, впереди их ждало бы ещё немало открытий, если бы снова не испанцы, которые завезли с собой немало неизвестных индейцам болезней.

Сегодня на территории Мексики и Центральной Америки можно найти около 5 млн человек, говорящих на языках майи. Все они объединились в общины и отправились жить в деревнях, где занимаются сельским хозяйством и продажей своей продукции.

Финикийцы были выдающимся народом, ведь именно их язык лёг в основу многих современных алфавитных систем. Именно среди них были выдающиеся торговцы и мореплаватели, а также мастера по работе со стеклом и керамикой. Вот только нажитые богатства не обеспечили их государству защиту.

Так что ещё в 4 веке до нашей эры финикийцы исчезли, а на их территории сегодня разместились другие страны, например, Ливан и  Сирия.

Помните, как были показаны галлы в серии фильмов про «Астерикса и Обеликса»? Так вот это кельтское племя и, правда, считали варварами, хотя на деле назвать их дикарями нельзя. В их довольно сложном обществе почитали друидов и выступали за равноправие полов.  А ещё, кельты одни из первых среди европейцев стали носить штаны.

Уже в 1 веке до нашей эры большая часть кельтских народов канула в лету. Осталась лишь британская часть, проживающая на территориях Уэльса, Шотландии и Ирландии. Несмотря на то, что полноценно это народ перестал существовать, их культура продолжает жить и активно воспевается людьми со всего мира на различных ежегодных фестивалях.

Наверняка все слышали и про инков, проживавших в 12 веке на территории от Чили до Эквадора. Вот только мало кто знает, что в этой империи не допускалась нищета и безработица, с которыми боролись девизов «не лги, не воруй, не ленись».  Чем же этот народ отметился? Созданием лунного календаря, а также способом передачи секретной информации с помощью кипу (сложное переплетение узлов и верёвок).

И в очередной раз перспективная цивилизация пала из-за испанцев, завёзших на их землю эпидемию оспы.

Известно, что половцы были кочевниками, которые не пытались создать своё государство, а просто перемещались с территории Средней Азии. Однако вряд ли многие слышали мнение, что представители этого народа выглядели как голубоглазые блондины с монголоидными чертами лица.

В 13 веке половцы перестали существовать, слившись с другими народами и переняв их быт.


Ну и закончим булгарами, известными сегодня как болгары. В отличие от половцев они основали своё государство ещё в 7 веке. После принятия религии этот народ сблизился со славянской культурой настолько, что даже гнёт Османской империи не перетянул их на сторону турок за пять столетий.

Правда, известная всем сегодня независимая страна Болгария появилась лишь в начале 20 века.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Загадочные древние народы   ацтеки   булгары   инки   история народ   майя   половцы   финикийцы   
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7  комментариев
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5k
Горожанин Час назад
Такое ощущение, что это взято из какого-то учебника, проспонсированного Джорджем Соросом.
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10k
Трив 18 минут назад
Господи, эту статью писал человек, понятия не имеющий об истории инков, ацтеков и майя.
1. В Гватемале, в Мексике, Гондурасе и Сальвадоре живут сами майя, а не люди, говорящие на языке майя. Только в Гватемале их 8 миллионов. Исчезла лишь их цивилизация, а не сами они.
2. Ни инки, ни ацтеки, ни другие племена народов Америки не исчезли просто так от рук испанцев. Они использовали (как они считали) испанцев и других, чтобы уничтожать конкурирующие соседние племена (чем и занимались всю свою историю), а потом решили загребать каштаны из огня чужими руками. Но когда соседей больше не осталось, испанцы начали их уничтожать. И португальцы, и англичане, и британцы, и голландцы и т.д.
Почему их начали уничтожать: Потому, что индейцы очень плохо работали, именно поэтому, очень быстро стали завозить негров.
В любом случае на территории Америки живут и здравствуют сотни племён индейцев.
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25k
Юрьевич Полчаса назад
Автор, у тебя каша в голове. Ну не разбираешься в вопросе, зачем писать? Твои знания настолько примитивны и поверхностны, что дальше некуда. А местами ты бред написал.
Например, Булгары и Болгары - это разные народы! Потомки Булгар - это казанские татары.
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−16
Мухтар Касымов 39 минут назад
Половцы это кипчаки
Хотя что могут знать потомки лаптежников
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1k
Пошляк Стебаныч 58 минут назад
Булгары это не древние болгары. Это татары.
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Антибиотик
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