Хрустальные черепа ацтеков: оригиналы или подделки?

О хрустальных ацтекских черепах слышали, пожалуй, все, что неудивительно. Эти артефакты можно увидеть, например, в фильме "Индиана Джонс и королевство хрустальных черепов", вышедшем на экраны в 2008 году.
Их можно найти также и в коллекциях музеев по всему миру, в т.ч. и в таких уважаемых как Британский музей и Национальный музей естественной истории Смитсоновского института. Тем не менее, все эти предметы не более чем подделки, имитация археологических находок, фантазии на тему ацтекского искусства.
Хрустальные черепа очень долгое время выставлялись на обозрение как вполне себе аутентичные объекты, несмотря на то, что многие профессиональные археологи и специалисты по Мезоамерике считали их подделками уже очень давно. Окончательную точку в этом вопросе поставило исследование специалиста Национального музея естественной истории Смитсоновского института Джейн МакЛарен Уолш, которое она начала после того, как музей получил один из таких черепов в качестве анонимного дара в 1992 году.
Осмотрев артефакт под микроскопом, Джейн Уолш пришла к однозначному выводу: он был изготовлен с использованием современного оборудования.
После этого она решила внимательно изучить информацию о другом черепе, ранее находившемся в коллекции музея и тоже появившемся из ниоткуда. В карточке из музейного каталога она обнаружила заключение геолога и специалиста по каменным мезоамериканским артефактам Вильяма Фошага, написанное еще в 1950-хх гг. Вильям называет череп "очевидной подделкой", созданной с использованием современных инструментов. Интересно, что поддельный артефакт бесследно исчезает из музея после 1973 года, и далее его судьба неизвестна.
Погрузившись в историю происхождения подобных предметов, Джейн Уолш находит упоминание о неудачной попытке продажи хрустального черепа: в 1886 году Мексиканский национальный музей отказывается покупать и обвиняет в попытке продать поддельный артефакт французского антиквара Эжена Бобана. Джейн обращает внимание на то, что это имя постоянно встречается в рамках ее расследования.
Французский антиквар Эжен Бобан.
Хрустальный череп из коллекции Британского музея был приобретен у компании Tiffany & Co., получившей его от своего партнера, который в свою очередь купил предмет на аукционе Эжена Бобана в 1897 году.
В 1867 году в Париже на выставке "Exposition Universelle" (Всемирная выставка) Эжен Бобан демонстрирует свою коллекцию артефактов из Мезоамерики. Среди множества различных предметов присутствуют также и два хрустальных черепа.
Другие два черепа, ныне находящиеся в коллекции Парижского музея естествознания, происходят из собрания Альфонса Пинарта, который приобрел большую часть артефактов у Эжена Бобана.
Один из хрустальных черепов у Альфонса Пинарта выкупил сам Бобан. В настоящее время этот предмет находится в собрании Музея на набережной Бранли в Париже.
Хрустальный череп
История с неудачной продажей черепа в 1886 году говорит о том, что Бобан активно продавал подобные предметы и в другие, как частные, так и музейные, коллекции. При этом он, вероятнее всего, знал, что продает подделки. Тот самый "ацтекский" череп, от которого Мексиканский национальный музей отказался в 1886 году, Бобан продавал и в 1881 году в своем магазине в Париже. Однако в то время он не называл его ацтекским, описывая его просто как уникальный предмет и шедевр гранильной технологии.
В одном из интервью в 1900 году Эжен Бобан говорит следующее:
Множество так называемых черепов из горного хрусталя, доколумбовых черепов, были изготовлены настолько искусно, что подделку почти невозможно выявить. Они были подсунуты экспертам некоторых главных музеев Европы как подлинные.
Интересно, что расследование Джейн Уолш позволило выявить и другие подделки в музейных коллекциях. В качестве примера можно привести статуэтку богини Тласольтеотль из собрания музея Дамбартон-Окс в Вашингтоне. Ранее этот предмет находился в коллекции француза Огюстина Дамуры, который купил его у китайского торговца. Вы спросите, к чему здесь упоминается эта история, и как она связана с хрустальными черепами... Консультантом Дамуры в рамках этой сделки был Эжен Бобан. И да, она оказалась поддельной, что также было доказано в рамках расследования Джейн Уолш.
Стоит отметить, что все эти предметы имеют недочеты, которые возможно выявить не только техническими методами исследования. Все они несколько не укладываются в иконографию ацтеков, немного отличаются стилистически, чрезмерно детализированы в одних местах и чересчур упрощены в других. Тот факт, что крупнейшие музеи мира так долго не могли распознать подделки, объясняется недостатком эталонного материала. В то время предметы, добытые в рамках официальных документируемых археологических раскопок, практически отсутствовали. Музейные эксперты имели очень слабое представление о том, как мезоамериканские артефакты должны выглядеть, на какие моменты стоит обращать внимание в первую очередь. Недостаток собственной экспертизы привел к появлению внешних специалистов, на мнение которых и опирались кураторы музейных коллекций. Эжен Бобан сумел пробиться в ряды таких внешних экспертов.
Источник:
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