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Хрустальные черепа ацтеков: оригиналы или подделки?

Хрустальные черепа ацтеков: оригиналы или подделки? (5 фото)

Автор:
31 мая 2021 12:19
Сообщество : Исторические факты
Метки: Хрустальные черепа ацтеков   Черепа   ацтеки   факты   фото   
492
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О хрустальных ацтекских черепах слышали, пожалуй, все, что неудивительно. Эти артефакты можно увидеть, например, в фильме "Индиана Джонс и королевство хрустальных черепов", вышедшем на экраны в 2008 году.

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Метки: Хрустальные черепа ацтеков   Черепа   ацтеки   факты   фото   
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2  комментария
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иванов дмитрий 59 минут назад
Хотелось бы уточнений, что это за такие инструменты, современные и в середине 19века и в конце 20го.
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