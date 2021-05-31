Хрустальные черепа ацтеков: оригиналы или подделки?

Их можно найти также и в коллекциях музеев по всему миру, в т.ч. и в таких уважаемых как Британский музей и Национальный музей естественной истории Смитсоновского института. Тем не менее, все эти предметы не более чем подделки, имитация археологических находок, фантазии на тему ацтекского искусства.

Хрустальные черепа очень долгое время выставлялись на обозрение как вполне себе аутентичные объекты, несмотря на то, что многие профессиональные археологи и специалисты по Мезоамерике считали их подделками уже очень давно. Окончательную точку в этом вопросе поставило исследование специалиста Национального музея естественной истории Смитсоновского института Джейн МакЛарен Уолш, которое она начала после того, как музей получил один из таких черепов в качестве анонимного дара в 1992 году.