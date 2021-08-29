Как ацтеки смогли накормить миллион жителей посреди болота

Столица ацтеков Теночтитлан располагалась посреди соленого озера Тескоко. Берега - болотистые, крайне неудобные для сельского хозяйства. Давайте разбираться, как у ацтеков получилось прокормить 1 миллион населения.
Теночтитлан был основан в 1325 году, бурно развивался и население быстро росло. Первая часть города располагалась на болотистой почве на берегу. Затем возникла вторая - на острове посреди озера. Островной город и стал впоследствии основным.
В XVI веке Теночтитлан был самым большим городом на планете. По данным испанцев, в городе и прилегающих территориях проживало около 1 млн жителей.
Остро стоял вопрос пищи для такого гигантского средневекового мегаполиса. Дичь и рыба здесь водились, но чтобы прокормить столько народа их было явно недостаточно. К тому же, основная часть пищи, которую употребляют люди, приходится на углеводы. Углеводы - это все растительные продукты: крупы, хлеб, кукуруза, бобовые, фрукты и т д. Но земли здесь были скудными, болотистыми, и на берегу почти ничего не росло.
Как у ацтеков получилось прокормить такое гигантское население в месте, где ничего не росло?
Плавучие фермы ацтеков
Голь на выдумки хитра. Пословица русская, но в полной мере применима именно к ацтекам. В месте, где ничего не росло они создали самую эффективную систему сельского хозяйства.
Здесь ацтеки реализовали то, что сейчас только находится в планах у современных агрономов. Плавучие фермы - чинампы.
Сперва ацтеки строили сваи на болоте, соединяли плетнем и насыпали земли. При обильных дождях чинампы становились островами.
Территория расширялась и ацтеки стали создавать отдельные плавучие острова. Сплетали каркас из веток и камыша и засыпали илом. Стандартный размер плавучей фермы - 30х3 метров. Засыпали туда ил, органику из водорослей и органические очистки из города (заодно решили проблему мусора). Получались очень эффективные фермы, которые приносили от трех до семи (!) урожаев в год.
Основные культуры - кукуруза нескольких сортов и бобы. Также ацтеки выращивали тыкву, помидоры, перед и кабачки. Очень любили агаву, из сока которой делали слабоалкогольный напиток пульке крепостью до 8%.
Эффективность плавучих ферм ацтеков по сравнению с современным сельским хозяйством
С 1 гектара ацтеки собирали урожай, которого было достаточно, чтобы прокормить 20 человек. Это, как минимум, соответствует современным показателям сельского хозяйства.
Для сравнения, в Китае в среднем на 20 человек приходится 1,5 гектара пахотной земли. При этом Китай не может полностью прокормить свое население урожаем с этих земель. Хватает только риса. А вот зерновые и сою закупает за рубежом.
Звучит фантастически! Ведь в распоряжении ацтеков не было новых технологий, электричества, продвинутых удобрений и средств борьбы с вредителями!
Куда исчезли ацтеки
В 1521 году армия испанцев под предводительством Эрнана Кортеса захватила Теночтитлан. Конкистадоры разграбили город и разрушили здания. На его месте решили построить новый город - Мехико. Империя ацтеков пала.
Ацтеки массово гибли - напрямую, в боях с более продвинутыми в военных технологиях испанцами. И от болезней, занесенных из Европы, включая оспу. Сейчас потомки ацтеков - науа - до сих пор проживают в Латинской Америке, их насчитывается 2,6 млн человек.
Испанцы осушили озеро Тескоко. Сейчас всю бывшую акваторию озера занимает Мехико.
Плавучие фермы будущего
Средневековые технологии создания плавучих ферм используются в Мексике до сих пор, но уже не в таком масштабе.
Испанцы хотят реанимировать эту историю, но в гораздо большем масштабе. Испанские архитекторы из Forward Thinking Agriculture разработали проект по созданию плавучих ферм в океане. По их мнению, плавучие фермы помогут спасти человечества от голода. Ведь плодородные земли заканчиваются, а по прогнозам население планеты к 2050 году может превысить 9 млрд жителей.
Фермы будут состоять из трех уровней. На нижнем уровне фермы будет разводиться рыба, на среднем - растения и животные. Верхний уровень предназначен для добычи энергии за счет солнечных панелей.
Источник:
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С куя ли бы оно было солёное? Ну собственно дальше можно уже и не читать.