Как ацтеки смогли накормить миллион жителей посреди болота

Остро стоял вопрос пищи для такого гигантского средневекового мегаполиса. Дичь и рыба здесь водились, но чтобы прокормить столько народа их было явно недостаточно. К тому же, основная часть пищи, которую употребляют люди, приходится на углеводы. Углеводы - это все растительные продукты: крупы, хлеб, кукуруза, бобовые, фрукты и т д. Но земли здесь были скудными, болотистыми, и на берегу почти ничего не росло.

Как у ацтеков получилось прокормить такое гигантское население в месте, где ничего не росло?

Плавучие фермы ацтеков

Голь на выдумки хитра. Пословица русская, но в полной мере применима именно к ацтекам. В месте, где ничего не росло они создали самую эффективную систему сельского хозяйства.

Здесь ацтеки реализовали то, что сейчас только находится в планах у современных агрономов. Плавучие фермы - чинампы.

Сперва ацтеки строили сваи на болоте, соединяли плетнем и насыпали земли. При обильных дождях чинампы становились островами.

Территория расширялась и ацтеки стали создавать отдельные плавучие острова. Сплетали каркас из веток и камыша и засыпали илом. Стандартный размер плавучей фермы - 30х3 метров. Засыпали туда ил, органику из водорослей и органические очистки из города (заодно решили проблему мусора). Получались очень эффективные фермы, которые приносили от трех до семи (!) урожаев в год.

Основные культуры - кукуруза нескольких сортов и бобы. Также ацтеки выращивали тыкву, помидоры, перед и кабачки. Очень любили агаву, из сока которой делали слабоалкогольный напиток пульке крепостью до 8%.

Эффективность плавучих ферм ацтеков по сравнению с современным сельским хозяйством

С 1 гектара ацтеки собирали урожай, которого было достаточно, чтобы прокормить 20 человек. Это, как минимум, соответствует современным показателям сельского хозяйства.