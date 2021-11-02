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Археологи нашли затопленное каноэ майя, которому 1100 лет

Археологи нашли затопленное каноэ майя, которому 1100 лет (9 фото)

Автор:
02 ноября 2021 16:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Юкатан   археологическая находка   археология   исследование   каноэ   майя   ритуалы   
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На полуострове Юкатан, на юге Мексики, была обнаружена древняя лодка индейцев майя. Ее нашли в пресноводном бассейне, или "сеноте", недалеко от Чичен-Ицы, священного города майя. Возраст деревянного артефакта, по оценкам специалистов, составляет 1100 лет. Рядом с ним также нашли человеческий скелет, ритуальный нож и фреску.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Юкатан   археологическая находка   археология   исследование   каноэ   майя   ритуалы   
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Лёха 11 минут назад
"затопленное каноэ"
Ага. Затопили,чтобы канкистадорам не достался...
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