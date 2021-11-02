Археологи нашли затопленное каноэ майя, которому 1100 лет

404
9
На полуострове Юкатан, на юге Мексики, была обнаружена древняя лодка индейцев майя. Ее нашли в пресноводном бассейне, или "сеноте", недалеко от Чичен-Ицы, священного города майя. Возраст деревянного артефакта, по оценкам специалистов, составляет 1100 лет. Рядом с ним также нашли человеческий скелет, ритуальный нож и фреску.
Деревянный артефакт - 160 см в длину и 80 см в ширину - был обнаружен специалистами Instituto Nacional de Antropologia e Historia недалеко от разрушенного древнего города Чичен-Ица.
Археологи полагают, что каноэ, вероятно, использовалось либо для извлечения воды из сенота, либо для внесения туда подношений во время ритуалов.
×
Помимо каноэ, в сеноте и прилегающих водоемах были обнаружены и другие находки, в том числе человеческий скелет, а также ручная роспись на каменном потолке.
Найденная на потолке фреска, кажется, значительно старше каноэ и относится к позднему постклассическому периоду майя, который длился с 1200 по 1500 гг.
На снимке: исследователи исследуют подземелье на территории сенотов.
На снимке: исследователи исследуют подземелье на территории сенотов.
Кроме того, как объяснили исследователи, находки скульптурной каменной стелы, ритуального ножа и 40 разбитых сосудов указывают на то, что сенот издавна был местом проведения ритуалов.
Открытия были сделаны в рамках проекта Трен-Майя - инициативы президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по прокладке новой линии высокоскоростных междугородних поездов через центр полуострова Юкатан.
Строительство стоимостью в несколько миллиардов долларов вызвало много споров не только из-за его воздействия на окружающую среду, но и из-за того, как линия проходит через регионы, богатые культурой коренных народов майя, и археологические памятники.
Тем не менее, программа дала исследователям Instituto Nacional de Antropologia e Historia возможность сохранить часть истории, обнаруженной на маршруте Трен-Майя - с уже найденными сотнями захоронений и керамических сосудов.
После завершения первоначального исследования команда ученых проведет совместное исследование со специалистами из Университета Сорбонны в Париже, чтобы более точно датировать и проанализировать древесину, из которой изготовлено каноэ.
После завершения первоначального исследования команда ученых проведет совместное исследование со специалистами из Университета Сорбонны в Париже, чтобы более точно датировать и проанализировать древесину, из которой изготовлено каноэ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Астрономы обнаружили первую планету за пределами нашей галактики
- Археологи нашли древнеримские статуи возрастом 2000 лет
- Дайвер нашел у берегов Израиля меч крестоносца
- Бесплодная Амазония и раскаленная Индия: ученые предсказали, как изменится климат к 2500 году
- Ученые провели серьезное исследование ради спасения судна "Мэри Роуз"
15
Понравилось15
Новости партнёров
Ага. Затопили,чтобы канкистадорам не достался...