Археологи нашли затопленное каноэ майя, которому 1100 лет

Тем не менее, программа дала исследователям Instituto Nacional de Antropologia e Historia возможность сохранить часть истории, обнаруженной на маршруте Трен-Майя - с уже найденными сотнями захоронений и керамических сосудов.



После завершения первоначального исследования команда ученых проведет совместное исследование со специалистами из Университета Сорбонны в Париже, чтобы более точно датировать и проанализировать древесину, из которой изготовлено каноэ.