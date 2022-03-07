10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение

Ривьера-Майя когда-то была родиной майя, и по сей день это популярный регион для посещения руин и знакомства с древней историей.
Стандарты красоты этого народа могут рассказать нам увлекательную историю о том, как они достигли культурной самобытности. Изучать эстетику древней эпохи увлекательно, так что давайте перенесемся назад во времени.
Майя поклонялись Юм Каашу — богу дикой природы, чье имя буквально переводится как «повелитель леса». И именно к этому богу многие индейцы обращались, чтобы составить свое представление о красоте. Мужчины и женщины майя использовали свои тела в качестве холста и изменяли свою внешность, чтобы достичь определенных стандартов красоты.
История хранит рассказы о болезненных практиках достижения идеального внешнего вида. Конечно, наша современная одержимость красотой ничем не отличается от того времени — пластическая хирургия, спа-процедуры, ботокс, татуировки и пирсинг. Однако то, что древние майя считали прекрасным, сильно отличается от того, что современные люди могли бы счесть хотя бы приемлемым.
Деформация головы
Майя ценили удлиненные головы. Это потому, что они напоминали початок кукурузы, которая была основным продуктом их рациона. Они также верили, что все люди были созданы из кукурузы в соответствии с книгой «Пополь Вух», которая рассказывала историю создания их народа. «Процедуру» делали детям при рождении, чтобы добиться гладкого, прямого, элегантного вида, которым восхищались все люди. В течение нескольких дней майя привязывали голову новорожденного между двумя досками. Давление на голову ребенка постепенно увеличивалось, в результате чего лоб был скошен и голова вытянута. Именно так майя добились наклонного вида головы, который в то время считался очень привлекательным.
Головные уборы
Аристократы были обязаны носить красивые головные уборы. У царей и верховных жрецов они достигали настолько фантастических размеров, что были зачастую больше роста своего хозяина. Вся эта красота из перьев и драгоценных камней включала также ленты, из которых были сделаны початки кукурузы, маски ягуаров и даже мифологических существ. Конечно, ходить в них было очень сложно, приходилось делать специальные подпорки, которые прикреплялись к поясу при ношении. Для этих «шляп» как раз пригодилась вытянутая форма головы, ведь на ней они отлично держались, а с обычной головы могли и соскользнуть в самый торжественный момент
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