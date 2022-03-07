10 стандартов красоты древних майя, которые приводят в недоумение

Майя поклонялись Юм Каашу — богу дикой природы, чье имя буквально переводится как «повелитель леса». И именно к этому богу многие индейцы обращались, чтобы составить свое представление о красоте. Мужчины и женщины майя использовали свои тела в качестве холста и изменяли свою внешность, чтобы достичь определенных стандартов красоты.

История хранит рассказы о болезненных практиках достижения идеального внешнего вида. Конечно, наша современная одержимость красотой ничем не отличается от того времени — пластическая хирургия, спа-процедуры, ботокс, татуировки и пирсинг. Однако то, что древние майя считали прекрасным, сильно отличается от того, что современные люди могли бы счесть хотя бы приемлемым.

Деформация головы