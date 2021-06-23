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Как открывали цивилизацию майя

Как открывали цивилизацию майя (22 фото)

Автор:
23 июня 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Открытия   архелогия   древности   история   майя   находки   факты   южная америка   
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Наследию могущественной империи майя человечество поражается с конца XIX века. Именно тогда археологи впервые открыли развалины впечатляющих сооружений и иные остатки когда-то могущественной державы. Какой увидели империю майя первопроходцы?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   архелогия   древности   история   майя   находки   факты   южная америка   
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