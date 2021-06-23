Как открывали цивилизацию майя

За много лет до того, как европейские исследователи пришли в Новый Свет, ндейцы майя строили огромные города, изучали астрологию, создавали сложную письменность в джунглях и на прибрежных равнинах Мезоамерики - культурного региона, включающего как Мексику, так и некоторые части Центральной Америки. Испанские завоеватели прибыли сюда в 1500-х годах, но к тому времени города майя были уже заброшены. Испанские священники и колониальные чиновники первыми оставили описания руин, которые они посетили на Юкатане и в Центральной Америке.

В 1839 году американский путешественник и писатель Джон Ллойд Стивенс вместе с английским архитектором и художником Фредериком Катервудом отправился посетить исторические места проживания майя. Их иллюстрированные описания руин вызвали большой интерес и привлекли внимание всего мира к майя. В конце XIX века были сделаны первые шаги в расшифровке иероглифов майя. В последние два десятилетия XIX века профессиональные ученые-археологи плотно взялись за цивилизацию майя. Именно такими они увидели руины древней империи.