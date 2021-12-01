Две тысячи лет назад майя табак не курили, а употребляли ректально

Древний народ майя считал табак божественной субстанцией с душой. По их мнению, табак был воплощением грома и молний. По каким-то сакральным законам сначала майя табак не курили, а употребляли ректально. Никогда ещё фраза "В *опу ваше курение" не звучала так прямо.
Две с половиной тысячи дет назад майя выращивали табак. Они выводили новые сорта, намеренно делая табак крепким. Он был настолько ядерным, что современный человек от него упал бы в обморок. Впрочем, майя это не волновало, так как курить его они не собирались. Народец был странный, и ждя него ректальное потребление наркотических веществ считалось нормой. То же самое они проделывали с алкоголем.
Инквизитор Диего де Ланда писал:
«Индейцы были очень распущены в питье и пьянстве, и у них от этого случалось много дурного; так, они убивали друг друга, насиловали в кроватях бедных женщин, ожидавших встретить своих мужей, [вели себя] даже с отцами и матерями, как в доме своих врагов, и поджигали их дома. Кроме всего этого, они разорялись от пьянства.
Когда оргия была общей и с жертвоприношениями, ее оплачивали все; когда же она была частной, издержки нес тот, кто ее устраивал, с помощью своих родичей. Они делали вино из меда и воды и определенного корня одного дерева, выращиваемого для этого, который делал вино крепким и очень вонючим».
На майя история не закончилась. В XVII и XVIII веке европейцы переняли обычаи народов майя и тоже принялись делать табачные клизмы. С подачи британского медика Томаса Сайденхама врачи Западной Европы поверили в то, что клизма с табачным дымом способна спасти утопающего.
Так что тонуть в то время было опасно вдвойне: мало того, что ты мёртв. Тебя начнут надувать дымом с помощью мехов, как лягушку.Спустя десятилетия от идеи с великой неохотой отказались, признав ее бесперспективной.
Источник:
- Поющий колокольчик (А. Азимов)
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Пошел, посоветовался к профессору.
Профессор говорит:
- Вы засуньте себе трубку в задницу на некоторое время...
Ватсон так и сделал.
Холмс пришел, закурил трубку и глазом не моргнул.
В следующий раз Ватсон засунул трубку поглубже и на более долгий срок.
Холмс опять невозмутимо курил.
Прошел еще месяц.
Холмс так и не бросил курить, а вот Ватсон без трубки уже не мог.
В статье говорят про Майя - они жили в центральной Америке, там кока исторически не выращивалась, там как раз растёт табак. Майя на коке не сидели - нет подтверждений исторических (а вот инки во всю, это было)