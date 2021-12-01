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Две тысячи лет назад майя табак не курили, а употребляли ректально

Две тысячи лет назад майя табак не курили, а употребляли ректально (5 фото)

Автор:
01 декабря 2021 12:24
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   история   майя   необычные_факты   табак   табачная клизма   
1477
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Древний народ майя считал табак божественной субстанцией с душой. По их мнению, табак был воплощением грома и молний. По каким-то сакральным законам сначала майя табак не курили, а употребляли ректально. Никогда ещё фраза "В *опу ваше курение" не звучала так прямо.

Две с половиной тысячи дет назад майя выращивали табак. Они выводили новые сорта, намеренно делая табак крепким. Он был настолько ядерным, что современный человек от него упал бы в обморок. Впрочем, майя это не волновало, так как курить его они не собирались. Народец был странный, и ждя него ректальное потребление наркотических веществ считалось нормой. То же самое они проделывали с алкоголем.

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Инквизитор Диего де Ланда писал:

«Индейцы были очень распущены в питье и пьянстве, и у них от этого случалось много дурного; так, они убивали друг друга, насиловали в кроватях бедных женщин, ожидавших встретить своих мужей, [вели себя] даже с отцами и матерями, как в доме своих врагов, и поджигали их дома. Кроме всего этого, они разорялись от пьянства.

Когда оргия была общей и с жертвоприношениями, ее оплачивали все; когда же она была частной, издержки нес тот, кто ее устраивал, с помощью своих родичей. Они делали вино из меда и воды и определенного корня одного дерева, выращиваемого для этого, который делал вино крепким и очень вонючим».

На майя история не закончилась. В XVII и XVIII веке европейцы переняли обычаи народов майя и тоже принялись делать табачные клизмы. С подачи британского медика Томаса Сайденхама врачи Западной Европы поверили в то, что клизма с табачным дымом способна спасти утопающего.

Так что тонуть в то время было опасно вдвойне: мало того, что ты мёртв. Тебя начнут надувать дымом с помощью мехов, как лягушку.Спустя десятилетия от идеи с великой неохотой отказались, признав ее бесперспективной.

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Метки: интересное   история   майя   необычные_факты   табак   табачная клизма   
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15  комментариев
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11k
Александр 2 часа назад
Решил доктор Ватсон как-то отучить Шерлока Холмса курить трубку.
Пошел, посоветовался к профессору.
Профессор говорит:
- Вы засуньте себе трубку в задницу на некоторое время...
Ватсон так и сделал.
Холмс пришел, закурил трубку и глазом не моргнул.
В следующий раз Ватсон засунул трубку поглубже и на более долгий срок.
Холмс опять невозмутимо курил.
Прошел еще месяц.
Холмс так и не бросил курить, а вот Ватсон без трубки уже не мог.
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11k
Krapiv 6 минут назад
все у них через жопу
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5k
TirAn 7 минут назад
Правильно минздрав говорил - курить врдно, особенно задом
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2k
Domax3000 47 минут назад
И пусть подобные картинки обязательно появляются под каждым комментарием "я бы вдул"...
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1k
no_fate 52 минуты назад
Это не табак. Листья коки. Их и нюхали, нося измельченный порошок в табакерках, жевали в виде плиток, пили отвары и ставили клизьмы. Про табак - это вранье из официальной истории.
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2k
Алексей Час назад
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Барт Симпсон 2 часа назад
господа курильщики, не желаете отведать табачку? по канону, так сказать...
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Ыукп 2 часа назад
Вот откуда появилась фраза :" дай в зубы так, чтобы из опы дым пошёл".
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