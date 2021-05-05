На стенах пещеры в Мексике нашли отпечатки детских ладоней

Мальчики отправлялись на свою первую охоту и проводили ритуал кровопускания, чтобы подтвердить, что их можно рассматривать как мужчин. После завершения ритуала они получали белую бусину для ношения в волосах, и до свадьбы перебирались в район общины, известный как "дом неженатых мужчин".