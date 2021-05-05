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На стенах пещеры в Мексике нашли отпечатки детских ладоней

На стенах пещеры в Мексике нашли отпечатки детских ладоней (5 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 14:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Юкатан   археология   интересно   майя   мексика   находка археологов   пещера   цивилизации   
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Археологи обнаружили более 100 отпечатков детских ладоней на стене пещеры, расположенной на севере полуострова Юкатан. Пещера окружена руинами пирамид, а рядом находится дерево Сейба, которое майя считали священным. Ученые полагают, что отпечатки сделаны во время древнего ритуала церемонии совершеннолетия.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юкатан   археология   интересно   майя   мексика   находка археологов   пещера   цивилизации   
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1  комментарий
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Corvus Corax 2 часа назад
Это ладно... а я вот читал (как, думаю, и многие тут), что в одной пещере археологи обнаружили человеческие следы, которые оставили предположительно много тысячелетий назад. А в центре один след от ботинка, причем поверх него все тот же старинный след ступни... Потом, правда, нашли и второй след...
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