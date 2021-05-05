На стенах пещеры в Мексике нашли отпечатки детских ладоней

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Археологи обнаружили более 100 отпечатков детских ладоней на стене пещеры, расположенной на севере полуострова Юкатан. Пещера окружена руинами пирамид, а рядом находится дерево Сейба, которое майя считали священным. Ученые полагают, что отпечатки сделаны во время древнего ритуала церемонии совершеннолетия.
В общей сложности на стенах пещеры найдено 137 отпечатков рук. Они были сделаны с использованием красного и черного пигмента. Черные олицетворяли смерть, красные - жизнь или войну.
Все эти отпечатки сделаны детьми около 1200 лет назад. По мнению исследователей, это было частью обряда инициации, когда дети вступали в период полового созревания.
Обряд посвящения майя был предназначен как для мальчиков, так и для девочек.
Девочки из племени получали ракушку для ношения на талии: это указывало на то, что они достигли совершеннолетия и могут иметь детей.
Мальчики отправлялись на свою первую охоту и проводили ритуал кровопускания, чтобы подтвердить, что их можно рассматривать как мужчин. После завершения ритуала они получали белую бусину для ношения в волосах, и до свадьбы перебирались в район общины, известный как "дом неженатых мужчин".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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