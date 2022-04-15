"Не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините": Лазарева боится возвращаться на родину, но собирается

Вот и извинения подъехали. Татьяна Лазарева уже столько наговорила, сидя в Испании. По её словам, в России живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х", а страну ждёт страшное будущее. После этого Лазарева осталась без работы и теперь подумывает вернуться в Россию. Однако в страну ей путь заказан.
Телеведущая живёт в Испании, но уже осталась без работы. Она заявила, что потеряла все рабочие контракты, а теперь просто мечтает вернуться обратно.
«Я еще в Испании посижу. В Россию в ближайшее время не приеду — не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините. Тут побуду, но при первой возможности, конечно, вернусь. Когда это произойдет — не знаю. Если бы я сразу понимала, чем это все обернется: что меня выключат из профессии, что я больше никогда не буду востребована, то, может, еще бы подумала, что говорить», — цитирует Лазареву «СтарХит».
Однако, путь в Россию ей заказан. Этого она добилась сама своими нелестными высказываниями в адрес россиян.
Татьяна очень переживает по поводу политических событий и её страдания принимают очень странный оборот.
«Я не рыдаю! Я просто в ярости! Я в злости на всех нас! — заявила 55-летняя актриса, много лет строившая карьеру в России. — Мы с вами не замечаем нищету. Не замечаем матерящихся матерей, их детей родом из 90-х, которые никому не нужны. Сами-то мы живем в Москве, дети наши учатся за границей. Мы не замечаем взрослых, которые пьют и не видят никакого выхода. Да, мы все видели это, но не могли с этим ничего сделать. Я вот, например, ездила по стране и видела нищету деревень, этот упадок духа...», - заявила Лазарева.
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. Западным хозяевам они на Западе нахрен не нужны. Своим хозяевам они нужны в России, в качестве 5-й колонны, или жертвы: режима, или сакральной,- это уже по обстоятельствам.
3. Эти личности только и ждут, чтобы тут их ждали реальные гонения, чтобы поднять вой на болотах: "А-а-а-а!!! Запрет на профессию за политические взгляды!!!" И окончательно свалить на запад, но уже в статусе беженца.
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Посиди, Танюш, посиди. И да, не приезжай!
Ты нам очень дорогА, мы ценим и тебя, и твою никчемную жизнь, так что не рискуй собой ради нас, сиди там и не высовывайся. Так всем нам будет лучше.