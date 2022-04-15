"Не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините": Лазарева боится возвращаться на родину, но собирается

Телеведущая живёт в Испании, но уже осталась без работы. Она заявила, что потеряла все рабочие контракты, а теперь просто мечтает вернуться обратно.

«Я еще в Испании посижу. В Россию в ближайшее время не приеду — не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините. Тут побуду, но при первой возможности, конечно, вернусь. Когда это произойдет — не знаю. Если бы я сразу понимала, чем это все обернется: что меня выключат из профессии, что я больше никогда не буду востребована, то, может, еще бы подумала, что говорить», — цитирует Лазареву «СтарХит».

Однако, путь в Россию ей заказан. Этого она добилась сама своими нелестными высказываниями в адрес россиян.