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"Не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините": Лазарева боится возвращаться на родину, но собирается

"Не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините": Лазарева боится возвращаться на родину, но собирается (2 фото)

Автор:
15 апреля 2022 09:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Испания   Россия   знаменитости   интересное   лазарева   фото   шоу бизнес   
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Вот и извинения подъехали. Татьяна Лазарева уже столько наговорила, сидя в Испании. По её словам, в России живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х", а страну ждёт страшное будущее. После этого Лазарева осталась без работы и теперь подумывает вернуться в Россию. Однако в страну ей путь заказан.

Телеведущая живёт в Испании, но уже осталась без работы. Она заявила, что потеряла все рабочие контракты, а теперь просто мечтает вернуться обратно.

«Я еще в Испании посижу. В Россию в ближайшее время не приеду — не хочу подвергать себя опасности, я не герой, извините. Тут побуду, но при первой возможности, конечно, вернусь. Когда это произойдет — не знаю. Если бы я сразу понимала, чем это все обернется: что меня выключат из профессии, что я больше никогда не буду востребована, то, может, еще бы подумала, что говорить», — цитирует Лазареву «СтарХит».

Однако, путь в Россию ей заказан. Этого она добилась сама своими нелестными высказываниями в адрес россиян.

Татьяна очень переживает по поводу политических событий и её страдания принимают очень странный оборот.

«Я не рыдаю! Я просто в ярости! Я в злости на всех нас! — заявила 55-летняя актриса, много лет строившая карьеру в России. — Мы с вами не замечаем нищету. Не замечаем матерящихся матерей, их детей родом из 90-х, которые никому не нужны. Сами-то мы живем в Москве, дети наши учатся за границей. Мы не замечаем взрослых, которые пьют и не видят никакого выхода. Да, мы все видели это, но не могли с этим ничего сделать. Я вот, например, ездила по стране и видела нищету деревень, этот упадок духа...», - заявила Лазарева.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Испания   Россия   знаменитости   интересное   лазарева   фото   шоу бизнес   
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61k
Шварц 43 минуты назад
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13k
Пук Минуту назад
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38k
Игорь Минуту назад
1. И вернётся, гражданства-то её тикто не лишал, и обратно на тёплое место пролезет, Песков для подобных персонажей уже информационное прикрытие готовит.

2. Западным хозяевам они на Западе нахрен не нужны. Своим хозяевам они нужны в России, в качестве 5-й колонны, или жертвы: режима, или сакральной,- это уже по обстоятельствам.

3. Эти личности только и ждут, чтобы тут их ждали реальные гонения, чтобы поднять вой на болотах: "А-а-а-а!!! Запрет на профессию за политические взгляды!!!" И окончательно свалить на запад, но уже в статусе беженца.
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1k
perekrestok 13 минут назад
Дети учатся зарубежом, дом зарубежом, муж зарубежом, сама зарубежом. Как при этом можно оставаться россиянкой? Я раньше думал что телевидение плохо влияет на тех, кто его много смотрит. Теперь вижу что еще хуже влияет на тех кто там много работает и много зарабатывает.
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9k
Сергей Попов 19 минут назад
Может быть, есть смысл заселять возвращенцами Север? Пусть там на благо Родины трудятся.
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37k
Aleksandr 23 минуты назад
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691
Vustinii Полчаса назад
Россия гибнет мусье. Надо что то делать.( Корона Российской Империи)
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51k
zloykoyot Полчаса назад
"Если бы я сразу понимала, чем это все обернется: что меня выключат из профессии, что я больше никогда не буду востребована, то, может, еще бы подумала, что говорить" Какие к херам извинения? Никакого признания ошибок или неправоты. Она лишь констатирует факт, что надо было помело своё в жале зажевать хотя бы на время, а она вякать начала. Вот и всё, собственно.
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5k
Бу Полчаса назад
Да и [мат] с ней
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2k
Pill Полчаса назад
Набздела и ссыцца, как сучка пса
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17k
RDen Полчаса назад
не вздумай возвращаться! дурёшка. тут просто ужос как всё плохо..
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5k
ron Полчаса назад
Я еще в Испании посижу. В Россию в ближайшее время не приеду...
===
Посиди, Танюш, посиди. И да, не приезжай!
Ты нам очень дорогА, мы ценим и тебя, и твою никчемную жизнь, так что не рискуй собой ради нас, сиди там и не высовывайся. Так всем нам будет лучше.
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20k
SolomonA Полчаса назад
То есть она сожалеет о том что сказала только потому, что ей кормушку прикрыли? И еще в этом сама же и признается? Она еще тупее, чем я думал...
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624
Чумной Доктор 36 минут назад
Пусть едет в богатую и прогрессивную украину.
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2k
Константин 36 минут назад
а ведь вернутся. все вернутся. и та-же самая либерастня, что осталась у кормушки опять их возьмет на телевидение. Пока всю либеральную шваль с верхних позиций не уберут, ничего не изменится
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7k
сеньор Леонсио 37 минут назад
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5k
Shtoppi 41 минуту назад
У тети, за бугром, на почве наркоты и алкоголя, по ходу крыша протекла на тему ненависти к России. И по законам жанра, когда на западе на болт послали, очень хочется вернуться на "любимую" родину, но там уже никто не ждет.
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4k
Горожанин 43 минуты назад
Почему, как либерал, с либеральным мышлением и идеями - так такой субъект тут же даже сам себя предает ради сладких плюшек. Закономерность. Причем, публичная и мерзская либеральная закономерность.
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10k
Мистер Фикс 43 минуты назад
Не понимаю, с чего все российские актеришки взяли, что они ровня звездам голливуда? Это голливудских знает весь мир, а лазареву я помню только по роли клуши в 33 кв.м.
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