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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5682 поста • 719 подписчиков подписаться
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Татьяну Лазареву, оскорблявшую русский народ, сочли сумасшедшей и не ошиблись

Татьяну Лазареву, оскорблявшую русский народ, сочли сумасшедшей и не ошиблись (2 фото)

Автор:
07 апреля 2022 10:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   интересное   лазарева   мнение   сумасшедшая   фото   шоу бизнес   
3126
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Актриса Татьяна Лазарева из Италии позволяла себе нелестные высказывания в адрес своих соотечественников. По её словам, в России живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х", а страну ждёт страшное будущее. Коллеги Лазаревой усомнились в её психическом здоровье и оказались правы. Год назад актриса долго сидела на лекарствах.

После того как Лазарева на протяжении нескольких недель поливала грязью россиян, подписчики и коллеги актрисы усомнились в её адекватности и оказались правы. Год назад Лазарева принимала антидепрессанты из-за вспышек гнева и нестабильного душевного здоровья.

«Принимаю антидепрессанты в небольшой дозе, потому что у меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем», — откровенничала Татьяна Юрьевна.

Судя по всему, терапия не помогла. Ранее на неё снизошло озарение - оказывается, россиян ждёт страшное будущее. Позже Лазарева решила пройтись по россиянам. По её словам, в стране живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х". В соцсети под постом собралось более тысячи гневных комментариев. Многие сочли Лазареву просто сумасшедшей.

«Господи, вы с ума сошли...» — поделилась звезда сериалов Ольга Сухарева

«Таня, ну до такого опуститься, вы уже совсем»

«Татьяна, что с вами произошло? Вы пьете?!»

«Разочаровалась в вас, Татьяна, считала вас думающей и адекватной актрисой, а вы сумасшедшая! Лечитесь...»

«Вы вообще в своем уме? Вы там одна в Испании? вам нужна помощь!»

При этом в комментариях Лазарева умудрилась устроить холевар с подписчиками, который позже сама же удалила.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: знаменитости   интересное   лазарева   мнение   сумасшедшая   фото   шоу бизнес   
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38  комментариев
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8k
Василенко Татьяна Час назад
Пусть лечится. Не понимаю, кто на нее подписан - бывшая КВН-щица, смотавшаяся много лет назад за кордон и периодически подтявкивающая оттуда. Что хорошего, умного, интересного можно узреть из подписки на эту неадекватную даму?
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2k
Дмитрий 3 минуты назад
Всё понятно
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36k
Алексей 4 минуты назад
Слушайте это лично ее дело - человек живет даже не в россии, чтото там тявкает - так ваше же право смотреть, что вам нравится)
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1k
Павел Астахов 7 минут назад
Она просто тупая. За границей столько бомжей, алкашей и просто ущербных, что Россия на их фоне единственный рай на Земле. Но алкоголичке Лазаревой не понять....
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1k
Motorola 8 минут назад
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−55
Sergey 9 минут назад
Вот такие сложные времена являются для некоторых людей лакмусовой бумажкой.
***
Ах Таня, Таня, Танечка. С ней случай был такой:
Служила наша Танечка в столовой заводской!
Работница питания, приставлена к борщам!
На Танечку внимания никто не обращал. (c)
---
P.S.
Мы жили в полной темноте.
Не зная - те мы, аль не те...
При свете - выяснит народ.
Кто тот из нас, а кто не тот...
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−1
Юлия 13 минут назад
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437
sapsanbosh 14 минут назад
Не подпитывать её злость нашими деньгами. Ну а дальше пусть живёт как хочет.
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758
КАКАнгел 18 минут назад
она очень привыкла к славе, деньгам , вниманию. Но она выдохлась и выработалась , опять же возраст и не способность уже вытягивать (отсюда раздражительность и недовольство всеми вокруг ) . Опять же избалованность легкой жизнью. Поскольку она была дружна с Зеленским и его КВН командой то действительно ей на Украине жилось легко и хорошо и нацисты - это были приятные богатые люди которые не акцентировали на тонкостях своего кровавого бизнеса , а европейцы это те кто даёт деньги на всякие несложные слегка скабрёзные и расшатывающие мораль и нравственность проекты (мерзость и пошлость проста в изготовление и пользуется спросом ). Так что чего ей быть патриоткой ??
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210
Кристофер Робин КАКАнгел 5 минут назад
Фактов просто миллион, если бы я мыслил так же как вы, то мог бы назвать вас педофилом, почему нет ? ведь доказывать ничего не нужно. А Вы бы еще сильнее раскрутили историю про лазареву, про то что она из Новосибирска и дороги в Новосибирске в таком состоянии исключительно из-за ее подлости и предательства, ну в общем вы вам лучше знать что писать как хозяину жанра.
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210
Кристофер Робин 18 минут назад
Как быстро в нашей стране в среде кучки диванных экспертов можно превратиться от почитаемого всеми в гонимого всеми, между этими событиями может пройти буквально несколько секунд. Я сейчас не конкретно о Лазаревой, я в принципе о любви местной публики к немотивированным гонениям. Хотя бы вспомнить "обсосы" с темой про роженицу из мариупольского род дома, которая позже "засветилась" по мнению местных форумчан в получении гум помощи от РФ, на поверку оказалась нормальной девушкой, которая не играла на камеру, а действительно была сфотографирована в момент покидания роддома после удара от неизвестной стороны, фото было сделано без ее согласия. Так что господа, просьба к Вам - думайте, прежде чем обвинять или тем более устраивать травлю на кого-либо, оставайтесь человеками, не превращайтесь в гиен.
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41k
Прискорбный Скиталец Полчаса назад
Впечатление, что ВСЕ актеры, певцы и прочие клоуны - это зазвездившиеся слабоадекватные наркоманы.
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0
Игорь Полчаса назад
Дегенератизм по Г. Климову - характерно для данного племени (загуглите).
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1k
Walther Полчаса назад
Как говорится:
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106
Uganda 41 минуту назад
Крысы сбежали. Они-то не знали, что тревога учебная. Обратно не пущайте. Пусть клацают за рубежом зубами.
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12k
K7OO 45 минут назад
Молодец Танюха, подстелила себе соломки на случай возвращения. Если что - была вне себя, сама не знала, что несу. Какие претензии к больному человеку?))
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122k
DeOrio 47 минут назад
Вы решили на главной весь гадюшник перевешать? Вчера Макар, сегодня Лазарева, завтра ещё какой паскудой порадуете?
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37k
Aleksandr 48 минут назад
И что, я ее пожалеть должен? Щас, только шнурки поглажу...
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5k
Shtoppi 49 минут назад
Видимо ей не сказали что нельзя антидепрессанты алкоголем запивать, даже малые дозы, вот ее и понесло.
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343
HalloFreeSpace 51 минуту назад
А, так она ебобо ?
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9k
Rus77 Час назад
У этого племени, психические заболевания через одного, об это еще профессор Чезаре Ломброзо писал.
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27k
Vazari Час назад
"Татьяну Лазареву, оскорблявшую русский народ, сочли сумасшедшей и не ошиблись"
" Год назад Лазарева принимала антидепрессанты"
То есть, ты, белая крыса,считаешь, что вторая цитата-это доказательство первой?
Я понимаю, что у тебя цель набрать полный рот говна и плюнуть. Но, делай это качественнее, что-ли. Изящнее. А не так топорно.
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WhiteRat

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