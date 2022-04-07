"Татьяну Лазареву, оскорблявшую русский народ, сочли сумасшедшей и не ошиблись"

Актриса Татьяна Лазарева из Италии позволяла себе нелестные высказывания в адрес своих соотечественников. По её словам, в России живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х", а страну ждёт страшное будущее. Коллеги Лазаревой усомнились в её психическом здоровье и оказались правы. Год назад актриса долго сидела на лекарствах.
После того как Лазарева на протяжении нескольких недель поливала грязью россиян, подписчики и коллеги актрисы усомнились в её адекватности и оказались правы. Год назад Лазарева принимала антидепрессанты из-за вспышек гнева и нестабильного душевного здоровья.
«Принимаю антидепрессанты в небольшой дозе, потому что у меня всегда было скачкообразное настроение. Сейчас я стала поспокойнее после работы над собой. Раньше, как только начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем», — откровенничала Татьяна Юрьевна.
Судя по всему, терапия не помогла. Ранее на неё снизошло озарение - оказывается, россиян ждёт страшное будущее. Позже Лазарева решила пройтись по россиянам. По её словам, в стране живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х". В соцсети под постом собралось более тысячи гневных комментариев. Многие сочли Лазареву просто сумасшедшей.
«Господи, вы с ума сошли...» — поделилась звезда сериалов Ольга Сухарева
«Таня, ну до такого опуститься, вы уже совсем»
«Татьяна, что с вами произошло? Вы пьете?!»
«Разочаровалась в вас, Татьяна, считала вас думающей и адекватной актрисой, а вы сумасшедшая! Лечитесь...»
«Вы вообще в своем уме? Вы там одна в Испании? вам нужна помощь!»
При этом в комментариях Лазарева умудрилась устроить холевар с подписчиками, который позже сама же удалила.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ах Таня, Таня, Танечка. С ней случай был такой:
Служила наша Танечка в столовой заводской!
Работница питания, приставлена к борщам!
На Танечку внимания никто не обращал. (c)
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P.S.
Мы жили в полной темноте.
Не зная - те мы, аль не те...
При свете - выяснит народ.
Кто тот из нас, а кто не тот...
да!
" Год назад Лазарева принимала антидепрессанты"
То есть, ты, белая крыса,считаешь, что вторая цитата-это доказательство первой?
Я понимаю, что у тебя цель набрать полный рот говна и плюнуть. Но, делай это качественнее, что-ли. Изящнее. А не так топорно.