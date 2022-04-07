"Татьяну Лазареву, оскорблявшую русский народ, сочли сумасшедшей и не ошиблись"

Судя по всему, терапия не помогла. Ранее на неё снизошло озарение - оказывается, россиян ждёт страшное будущее. Позже Лазарева решила пройтись по россиянам. По её словам, в стране живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х". В соцсети под постом собралось более тысячи гневных комментариев. Многие сочли Лазареву просто сумасшедшей.

«Господи, вы с ума сошли...» — поделилась звезда сериалов Ольга Сухарева

«Таня, ну до такого опуститься, вы уже совсем»

«Татьяна, что с вами произошло? Вы пьете?!»

«Разочаровалась в вас, Татьяна, считала вас думающей и адекватной актрисой, а вы сумасшедшая! Лечитесь...»

«Вы вообще в своем уме? Вы там одна в Испании? вам нужна помощь!»

При этом в комментариях Лазарева умудрилась устроить холевар с подписчиками, который позже сама же удалила.