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"Тупые пьяницы, которым нужна развлекуха и жрачка!": Лазарева снова поливает грязью россиян, сидя в Италии

"Тупые пьяницы, которым нужна развлекуха и жрачка!": Лазарева снова поливает грязью россиян, сидя в Италии (2 фото)

Автор:
06 апреля 2022 08:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   интересное   италия   лазарева   мнение   фото   шоу бизнес   
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Как и многие другие, Татьяна Лазарева сбежала в Италию. Обосновавшись там, артистка тут же принялась сыпать смелыми высказываниями в адрес России и россиян. Ранее на неё снизошло озарение - оказывается, россиян ждёт страшное будущее. На этот раз Лазарева решила пройтись по россиянам. По её словам, в стране живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х".

Сидя за границей Лазарева не упускает возможности полить грязью соотечественников. Татьяна очень переживает по поводу политических событий и её страдания принимают очень странный оборот.

«Я не рыдаю! Я просто в ярости! Я в злости на всех нас! — заявила 55-летняя актриса, много лет строившая карьеру в России. — Мы с вами не замечаем нищету. Не замечаем матерящихся матерей, их детей родом из 90-х, которые никому не нужны. Сами-то мы живем в Москве, дети наши учатся за границей. Мы не замечаем взрослых, которые пьют и не видят никакого выхода. Да, мы все видели это, но не могли с этим ничего сделать. Я вот, например, ездила по стране и видела нищету деревень, этот упадок духа...», - заявила Лазарева.

Правда вот актриса не уточняет, кто это "мы" и на кого она так зла.

Лазарева так же прошлась и по Эрнсту, который не уважает зрителей Первого канала.

«Он показывает по телевизору высокоинтеллектуальные фильмы и передачи лишь поздно вечером, потому что люди не поймут. Потому что они тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку! Все это было, видели. Образование в упадке, учителя стали нищими духом. Все системы развалились. И мы все в этом участвуем», — резюмировала артистка.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   интересное   италия   лазарева   мнение   фото   шоу бизнес   
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5k
Алекс Крайчек 3 часа назад
Ну, во первых, Лазарева "сбежала в Италию" вовсе не "как другие". Она туда уехала не из России, а из УКРАИНЫ. Т.е. она и до февраля была противником российской власти.
А вот в данном её заявлении я на удивление никакого злопыхательства и пропаганды не увидел. Оно как раз направлено против "культурной элитки", которая окопалась на первом канале.
Она не говорит, что в России "алкаши и мамашки..." Она как раз говорит. что наша "телевизионная культурка" по каким-то причинам направлена именно на потребу самых низких свойств общества. Вместо того, чтобы поднимать наш культурный уровень.
Совершенно правильно говорит! И совершенно правильно замечает, что "они (лазаревы, рнсты и пр. рукопожатные фамилии) все в этом участвуют"!
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8k
sivanov1079 19 минут назад
Я ее не люблю. Но автор явно передернул
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27k
lem02 Полчаса назад
К автору сего опуса, все сказанное Татьяной, подходит как нельзя лучше. Один заголовок чего стоит. Вырвал из контекста фразу и сразу вывод - Родину не любит! В чем она не права? Что "высокоинтеллектуальные фильмы и передачи" лишь поздно вечером показывают? Что провинция деградирует? Да и вообще страна. К слову, она как раз, вела множество передач для детей, про семью и т.д. У меня причин её в чем то обвинять нет.
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7k
Владимир Полчаса назад
Почему её мнение, должно быть важным?
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6k
Doomer 2 часа назад
Как? Опять сбежала? Она же с детьми уже давно была на ПМЖ в Испании.
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6k
klop 2 часа назад
Не зря с ней Шац расстался, долго терпел эту дуру.
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115
Дмитрий 2 часа назад
грязна нутром, уродлива лицом - видимо правда бог шельму метит
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24k
Ваня 2 часа назад
дамочка давно вышла в тираж, да фуй с ней... и кстати вот яркий образчик - советское образование и гнилая душонка, результат налицо...
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 2 часа назад
Мерзопакастная жаба.
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5k
VL 2 часа назад
мне большой пох на лазаревых-собчаков-галкиных... очень большой!!!!
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21k
KOSTELLO 3 часа назад
Не передать словами, как мне плевать на ее мнение.
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29k
Игорь 3 часа назад
Ну начнём с того что Лазарева застряла в начала марта в Киеве. Выбралась значит. И если в Италию - ну чтож не исключено что путь прямой из Киева на Москву был невозможен, а через Европу если ехать кто в силах (если есть такая возможность) отказать себе потусоваться в Европе после Киева.
Тупой автор сего высера пишет:
==========
По её словам, в стране живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х".
==========

Но в тут же приводимой цитате:
==========
Мы с вами не замечаем нищету. Не замечаем матерящихся матерей, их детей родом из 90-х, которые никому не нужны. Сами-то мы живем в Москве, дети наши учатся за границей. Мы не замечаем взрослых, которые пьют и не видят никакого выхода. Да, мы все видели это, но не могли с этим ничего сделать. Я вот, например, ездила по стране и видела нищету деревень, этот упадок духа...»
==========
нет слова "только" а всё остальное абсолютная правда.
Чего она сказала такого, чего противоречит объективной картине мира?!
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