"Тупые пьяницы, которым нужна развлекуха и жрачка!": Лазарева снова поливает грязью россиян, сидя в Италии

Сидя за границей Лазарева не упускает возможности полить грязью соотечественников. Татьяна очень переживает по поводу политических событий и её страдания принимают очень странный оборот.

«Я не рыдаю! Я просто в ярости! Я в злости на всех нас! — заявила 55-летняя актриса, много лет строившая карьеру в России. — Мы с вами не замечаем нищету. Не замечаем матерящихся матерей, их детей родом из 90-х, которые никому не нужны. Сами-то мы живем в Москве, дети наши учатся за границей. Мы не замечаем взрослых, которые пьют и не видят никакого выхода. Да, мы все видели это, но не могли с этим ничего сделать. Я вот, например, ездила по стране и видела нищету деревень, этот упадок духа...», - заявила Лазарева.

Правда вот актриса не уточняет, кто это "мы" и на кого она так зла.