"Тупые пьяницы, которым нужна развлекуха и жрачка!": Лазарева снова поливает грязью россиян, сидя в Италии

Как и многие другие, Татьяна Лазарева сбежала в Италию. Обосновавшись там, артистка тут же принялась сыпать смелыми высказываниями в адрес России и россиян. Ранее на неё снизошло озарение - оказывается, россиян ждёт страшное будущее. На этот раз Лазарева решила пройтись по россиянам. По её словам, в стране живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х".
Сидя за границей Лазарева не упускает возможности полить грязью соотечественников. Татьяна очень переживает по поводу политических событий и её страдания принимают очень странный оборот.
«Я не рыдаю! Я просто в ярости! Я в злости на всех нас! — заявила 55-летняя актриса, много лет строившая карьеру в России. — Мы с вами не замечаем нищету. Не замечаем матерящихся матерей, их детей родом из 90-х, которые никому не нужны. Сами-то мы живем в Москве, дети наши учатся за границей. Мы не замечаем взрослых, которые пьют и не видят никакого выхода. Да, мы все видели это, но не могли с этим ничего сделать. Я вот, например, ездила по стране и видела нищету деревень, этот упадок духа...», - заявила Лазарева.
Правда вот актриса не уточняет, кто это "мы" и на кого она так зла.
Лазарева так же прошлась и по Эрнсту, который не уважает зрителей Первого канала.
«Он показывает по телевизору высокоинтеллектуальные фильмы и передачи лишь поздно вечером, потому что люди не поймут. Потому что они тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку! Все это было, видели. Образование в упадке, учителя стали нищими духом. Все системы развалились. И мы все в этом участвуем», — резюмировала артистка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А вот в данном её заявлении я на удивление никакого злопыхательства и пропаганды не увидел. Оно как раз направлено против "культурной элитки", которая окопалась на первом канале.
Она не говорит, что в России "алкаши и мамашки..." Она как раз говорит. что наша "телевизионная культурка" по каким-то причинам направлена именно на потребу самых низких свойств общества. Вместо того, чтобы поднимать наш культурный уровень.
Совершенно правильно говорит! И совершенно правильно замечает, что "они (лазаревы, рнсты и пр. рукопожатные фамилии) все в этом участвуют"!
У Вас есть что возразить?
Тупой автор сего высера пишет:
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По её словам, в стране живут только алкаши, мамашки и "дети 90-х".
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Но в тут же приводимой цитате:
==========
Мы с вами не замечаем нищету. Не замечаем матерящихся матерей, их детей родом из 90-х, которые никому не нужны. Сами-то мы живем в Москве, дети наши учатся за границей. Мы не замечаем взрослых, которые пьют и не видят никакого выхода. Да, мы все видели это, но не могли с этим ничего сделать. Я вот, например, ездила по стране и видела нищету деревень, этот упадок духа...»
==========
нет слова "только" а всё остальное абсолютная правда.
Чего она сказала такого, чего противоречит объективной картине мира?!
Источник: https://m.fishki.net/comment/mobile/4115747/0https://m.fishki.net/comment/mobile/4115747/0 © M.fishki.net
Как думаете, на такой район хватает одной школы и одного детского сада?