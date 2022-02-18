FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5556 постов • 711 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Как мы всё это терпим?": Макаревич заявил, что «с трудом терпит» жизнь в России

"Как мы всё это терпим?": Макаревич заявил, что «с трудом терпит» жизнь в России (5 фото)

Автор:
18 февраля 2022 10:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Макаревич   Россия   знаменитости   интересное   мнение   фото   шоу бизнес   
3458
5

"Внезапно" на своей личной странице Андрей Макаревич решил поделиться с подписчиками своим недовольством. "И вот что я не могу понять - как мы всё это терпим?", - заявил музыкант и телеведущий.

В Facebook Андрей Макаревич опубликовал пост, где заявил, что жизнь в России терпит "с колоссальным трудом". Артист недоволен тем, что россиян поссорили с другими государствами, поставили на грань войны и хамят от нашего лица миру.

×
×

В комментариях большинство пользователей поддержало Макаревича, но нашлись и те, кто обвинил его в разжигании недовольства.

На днях Андрей Вадимович опубликовал фотографию на своей странице из МДМ. Однако, подписчики обратили внимание на кучу медалей и задались вопросом: "Откуда столько?".

И правда, какие у Макаревича могут быть ордена? Мы знаем о трёх:

  • В 1993 году он был удостоен медали "Защитнику свободной России".
  • В 1999 году музыканты группы "Машина времени" были награждены орденами Почета.
  • В 2003 году Андрей Макаревич был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2003).

А откуда остальные 15 штук? Где эта невидимая война, о которой мы не знаем? В комментариях на Макаревича тут же накинулись подписчики

Певец и телеведущий сильно оскорбился. Он принялся отвечать комментаторам и рассказал, какую войну ведёт. С му*аками! Вот где медали раздают! Похоже, нам всем пора получать за это награды.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Макаревич   Россия   знаменитости   интересное   мнение   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
76
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
76  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
dima423 2 часа назад
да тут обсуждать даже нечего, всем давно известно - макар гнида конченая...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
313
frenjke Полминуты назад
Скатертью дорога...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
CynepCTepBa 2 минуты назад
"Улыбок тебе дед Макар"
P.S. Читать задом наперед
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий 5 минут назад
Как мы терпим жизнь в одной стране с муд@ками типа Макарки? Ну вот так..зубы сдали и терпим..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
Chuchelo Patamkovoe 7 минут назад
Разжигание недовольства. Какой интересный термин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
549
Andrey 7 минут назад
Смешал и коней и людей в своем опусе) И внешнюю политику, в которой он них*я не понимает, и каких-то "любых заикнувшихся о свободных выборах террористов", это про Навального наверное, об отсутствии законов.
Ноль конструктива, один плач от поехавшего крышей поэта)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Григорий Бабкин 10 минут назад
Так он же замуж вышел за маланку, чтобы свалить в жидостан. Видимо не чистокровный был. Ну дык и тухни, сука, там. Кто тебя в Россию зовёт? Нах ты там нужен? Риторические, конечно, вопросы, но всё-таки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
кашпер кашмар 11 минут назад
Да!да! До коле ! Но простите "не терпеть " значит что-то делать, а делать то что? Кто-нибудь знает ? Или все только попиз....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
856
The Graff 14 минут назад
Как же ты под свой "изменчивый мир" то прогнулся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Антон 15 минут назад
Оригинально, М*дак с м*даками войну ведет! Таблеточку Андрейке, срочно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Владимир 20 минут назад
Да как, как...
Привыкли.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Эрик 20 минут назад
Респект Андрею Вадимовичу, всё правильно сказал. Представляю, как у пригожинской кремлеблевотной мрази затрещали пердаки. По предыдущим комментариям видно, что аж в разнос пошли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Kucher Полчаса назад
Ну Макар то мог бы и согласно национальности место жительства поменять. Или в Израиле ему тоже не нравится?
Пел бы песни да кулинарную передачу вёл, его б с удовольствием и дальше слушали. Но у нынешних актёров вдруг откуда-то возникло убеждение, что именно они знают, как правильно жить и обязательно надо свои знания до окружающих донести.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
284
kolobok263 Полчаса назад
пускай купит собачий ошейник для своих висюлек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Erorist Полчаса назад
Конкретно он что именно терпит? Ему есть нечего или лишён каких-то продуктов/товаров? Вряд ли. Его не выпускают из страны? Сомневаюсь. Что он там терпит я не понял?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
sssss3 Полчаса назад
Ну хоть на шпагат не садится как Волочкова и на том спасибо, и бобиков не насильничает как Панин....
А то что гадит словесами где живёт, так на том душа пейсато-картавая и держится.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Robot Terminatorovich Полчаса назад
Товарищи сатанисты, сходите на Даниловское кладбище, разбудите Лаврентия Павловича, скажите пора Кобу будить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Димыч Полчаса назад
Аэропорты открыты, вроде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vovan Petroff Полчаса назад
Так давай к нам. Типа в Ивропу. Но... придётся печенье и варенье отрабатывать. Вместе с Чичиковой. Она вчера опять приходила под двери русского посольства сеить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Yow Полчаса назад
Где-то на перекрёстке семи дорог Макаревич свернул не туда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16
Robot Terminatorovich Полчаса назад
Ну так в чём проблема то? Чемодан, вокзал и катись куда хочется. Пиндосы такого соловья с радостью примут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 30 комментариев (из 53)
Показать ещё
“КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали “КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали «Ошибка земли!»: Ягудин высказался о транссексуалах «Ошибка земли!»: Ягудин высказался о транссексуалах Наталья Орейро заявила, что получает российское гражданство после шутки Урганта Наталья Орейро заявила, что получает российское гражданство после шутки Урганта "Это оно! Это не человек!": Распутина сравнила Моргенштерна с Сатаной "Это оно! Это не человек!": Распутина сравнила Моргенштерна с Сатаной 10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники 10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники Слепаков назвал сибирских чиновников обкакавшимися школьниками Слепаков назвал сибирских чиновников обкакавшимися школьниками
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32383



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
2
305
"Можно уже посмотреть весь календарь вторжений?": реакция на ситуацию с Украиной
Двойного угара пост о близнецах
1
55
Двойного угара пост о близнецах
Набирающие популярность в сообществах
FSO Polonez: польская версия «Жигулей», которая оказалась лучше во всем
0
4
FSO Polonez: польская версия «Жигулей», которая оказалась лучше во всем
Неудачные татуировки, которые можно было не делать
0
11
Неудачные татуировки, которые можно было не делать
“КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали
“КамАЗ” - не просто грузовики. Факты, о которых вы не знали
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
3

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#история#в мире#забавно#автомир#девушки#Ynews#Москва
#Юмор#ватермарк#интересное#люди#автомобили#картинки#подборка#дети#мигранты#фильм
#интересно#животные#Россия#Приколы#дтп#кино#аварии#авто аварии#Спорт#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться