"Как мы всё это терпим?": Макаревич заявил, что «с трудом терпит» жизнь в России

"Внезапно" на своей личной странице Андрей Макаревич решил поделиться с подписчиками своим недовольством. "И вот что я не могу понять - как мы всё это терпим?", - заявил музыкант и телеведущий.
В Facebook Андрей Макаревич опубликовал пост, где заявил, что жизнь в России терпит "с колоссальным трудом". Артист недоволен тем, что россиян поссорили с другими государствами, поставили на грань войны и хамят от нашего лица миру.
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В комментариях большинство пользователей поддержало Макаревича, но нашлись и те, кто обвинил его в разжигании недовольства.
На днях Андрей Вадимович опубликовал фотографию на своей странице из МДМ. Однако, подписчики обратили внимание на кучу медалей и задались вопросом: "Откуда столько?".
И правда, какие у Макаревича могут быть ордена? Мы знаем о трёх:
- В 1993 году он был удостоен медали "Защитнику свободной России".
- В 1999 году музыканты группы "Машина времени" были награждены орденами Почета.
- В 2003 году Андрей Макаревич был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2003).
А откуда остальные 15 штук? Где эта невидимая война, о которой мы не знаем? В комментариях на Макаревича тут же накинулись подписчики
Певец и телеведущий сильно оскорбился. Он принялся отвечать комментаторам и рассказал, какую войну ведёт. С му*аками! Вот где медали раздают! Похоже, нам всем пора получать за это награды.
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P.S. Читать задом наперед
Ноль конструктива, один плач от поехавшего крышей поэта)
Привыкли.
Трамваями даже более менее нормальными заводы просрались но инфраструктуру под них сделать не могут, много где до сих пор тетка с ломом выходит стрелку переводит АААА РУКАЛИЦО в москве не автоматические стрелки! 22ой год!
ПОУБИВАЛБЫ! Ворье едросное.
Пел бы песни да кулинарную передачу вёл, его б с удовольствием и дальше слушали. Но у нынешних актёров вдруг откуда-то возникло убеждение, что именно они знают, как правильно жить и обязательно надо свои знания до окружающих донести.
А то что гадит словесами где живёт, так на том душа пейсато-картавая и держится.....