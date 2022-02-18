"Как мы всё это терпим?": Макаревич заявил, что «с трудом терпит» жизнь в России

В комментариях большинство пользователей поддержало Макаревича, но нашлись и те, кто обвинил его в разжигании недовольства.

На днях Андрей Вадимович опубликовал фотографию на своей странице из МДМ. Однако, подписчики обратили внимание на кучу медалей и задались вопросом: "Откуда столько?".