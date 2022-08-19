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Власти Украины поблагодарили сбежавших российских знаменитостей

Власти Украины поблагодарили сбежавших российских знаменитостей

Автор:
19 августа 2022 10:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   Украина   власти   знаменитости   интересное   политика   предатели   фото   шоу бизнес   
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С начала спецоперации Россию покинуло много артистов, певцов и актёров. Теперь они зарабатывают деньги за рубежом и периодически поливают грязью Россию. Кому это казалось выгодно?

Главное управление разведки Минобороны Украины выразило благодарность российским звёздам, которые покинули страну. По словам властей, артисты, уехавшие за границу и критикующие родную страну, помогают украинской разведке.

Благодарность получили музыканты Юрий Шевчук, Земфира, Андрей Макаревич и другие. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ГУР, сообщает "Царьград".

Украинские разведчики высоко оценили "заслуги" переехавших артистов. Кроме того, горе-разведчики заявили, что в России преследуют несогласных.

С весны 2022 года российские знаменитости разделились на два лагеря: те, кто поддерживает политику Россию и те, кто выступает против СВО. Последние бегут заграницу, подгоняемые жёсткими высказываниями тех, кто остался на родине. Экстравагантный актёр Никита Джигурда вовсе предположил, что сбежавшие в Европу знаменитости получают деньги за очернение России.

Источник:

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Метки: Россия   Украина   власти   знаменитости   интересное   политика   предатели   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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13k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Выразило благодарность,их не забудут! Но и не вспомнят!
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958
Eric Cartman 16 минут назад
В свою очередь, можно сказать спасибо террористической организации ГУР Уркаины за то, что она так четко и недвусмысленно выдала принадлежность поехавших "в страну, которая не воюет с соседями" к своей латентной агентуре.
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8k
KarabasBarabas Полчаса назад
"Экстравагантный актёр Никита Джигурда вовсе предположил, что сбежавшие в Европу знаменитости получают деньги за очернение России."
Ну в целом так оно и есть, выступают же они не бесплатно, а кто им даст сейчас выступать за границей без осуждения действий России?
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28k
Ashabad 53 минуты назад
Ну, вообще-то, разведка Украины здорово подставила этих "певцов и говорятов ротом".
Нет хуже оскорбления и опущения, если выяснится, что тебя "поблагодарила" разведка Украины.
Это прям зашквар-зашквар!
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2k
Pioner76 58 минут назад
Знаменитости? Не знал...
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94
PsyDoza Frankenschpökel 2 часа назад
А когда и куда сбежал Шевчук?
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12k
Eltiftel 2 часа назад
всёравно они все вернутся на родину.... там, за угром их творчество никому не нужно... а тут они денюжки хорошие получали...
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17k
Наталья 2 часа назад
Честно говоря вся эта информация абсолютно безразлична.
Поблагодарили, призвали лишить "привилегий" жить в "цивилизованном мире", посадили, или дали бочку варенья - безразлично.
Хватит уже постить всякую чушь.
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524
Lexx 2 часа назад
А когда СВО закончится, все эти соболезнующие укронацистам, вернутся обратно, как ни в чём не бывало. И ведь впустят.
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381
ChePaev 2 часа назад
Вот Юра Шевчук и обрел себе поклонников
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6k
Котэ 3 часа назад
есть такое понятие - медвежья услуга
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Киры4 3 часа назад
Пишите правильно, не артисты, а .ляди.
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