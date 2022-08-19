Власти Украины поблагодарили сбежавших российских знаменитостей

С начала спецоперации Россию покинуло много артистов, певцов и актёров. Теперь они зарабатывают деньги за рубежом и периодически поливают грязью Россию. Кому это казалось выгодно?
Главное управление разведки Минобороны Украины выразило благодарность российским звёздам, которые покинули страну. По словам властей, артисты, уехавшие за границу и критикующие родную страну, помогают украинской разведке.
Благодарность получили музыканты Юрий Шевчук, Земфира, Андрей Макаревич и другие. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ГУР, сообщает "Царьград".
Украинские разведчики высоко оценили "заслуги" переехавших артистов. Кроме того, горе-разведчики заявили, что в России преследуют несогласных.
С весны 2022 года российские знаменитости разделились на два лагеря: те, кто поддерживает политику Россию и те, кто выступает против СВО. Последние бегут заграницу, подгоняемые жёсткими высказываниями тех, кто остался на родине. Экстравагантный актёр Никита Джигурда вовсе предположил, что сбежавшие в Европу знаменитости получают деньги за очернение России.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну в целом так оно и есть, выступают же они не бесплатно, а кто им даст сейчас выступать за границей без осуждения действий России?
Нет хуже оскорбления и опущения, если выяснится, что тебя "поблагодарила" разведка Украины.
Это прям зашквар-зашквар!
Поблагодарили, призвали лишить "привилегий" жить в "цивилизованном мире", посадили, или дали бочку варенья - безразлично.
Хватит уже постить всякую чушь.