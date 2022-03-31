«Увидим ужасающий распад общества»: Лазарева из Испании предсказала жуткую судьбу России

После Лазарева вовсе заявила, что у неё очень сильно развита интуиция и она "видит" тёмное будущее России.

«Не рассчитываю, что там это так быстро все закончится. Сейчас только начинается разворачиваться маховик репрессий внутри мозга людей. Это же аналог того что было — доноси. Хочешь получить комнату соседа? Напиши, что он поддерживает террористов», — делилась рассуждениями телеведущая.

Кроме того, Лазарева уверена, что уже к осени нас ждёт моральное разложение общества: