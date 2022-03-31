«Увидим ужасающий распад общества»: Лазарева из Испании предсказала жуткую судьбу России

В конце февраля Татьяна Лазарева оказалась в Киеве, куда приезжала по работе. Прятавшись в гостинице, Лазарева поняла, что ни Россия, ни Украина ей не подходят и уехала в Испанию. А уже там на неё снизошло озарение - оказывается, россиян ждёт страшное будущее.
Татьяна Лазарева заметила, что ей закрыта дорога и в Россию и на Украину. Сейчас 55-летняя ведущая обосновалась в Испании и речи о возвращении на Родину не идет.
«Меня отовсюду поперли, думаете, мои дети довольны, что перестали летать бизнес-классом и кидать деньги направо и налево?» — высказалась Татьяна.
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После Лазарева вовсе заявила, что у неё очень сильно развита интуиция и она "видит" тёмное будущее России.
«Не рассчитываю, что там это так быстро все закончится. Сейчас только начинается разворачиваться маховик репрессий внутри мозга людей. Это же аналог того что было — доноси. Хочешь получить комнату соседа? Напиши, что он поддерживает террористов», — делилась рассуждениями телеведущая.
Кроме того, Лазарева уверена, что уже к осени нас ждёт моральное разложение общества:
«До осени мы будем видеть ужасающий распад общества. Бедность, нищета, голод и плюс гражданская война в головах. Я не очень горю желанием возвращаться. Простите, но у меня есть возможность. Очень сочувствую тем людям, которые там будут жить. Именно их я хочу каким-то образом поддерживать. Это гражданская в***на. Хаос».
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АНТИФИШКИ
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А что до ее высказываний, так что она могла "увидеть" со своей интуицией в осажденном Киеве в конце февраля? Только конец киевского режима. Думаю, там и без развитой интуиции очевиден распад общества и скорый конец хунты.
А за будущее России она может быть спокойна. Многое наша страна пережила за свою историю, и сейчас выдержим. У нас народ удивительный. Мы можем ругаться между собой, но когда у нас общий враг, забываем все передряги. Цель у нас одна, не дать всяким гнидам лапать нашу страну своими вонючими потными лапами!
Нашли себе другую МАТЬ,на здоровье!
Ту что вас выкормила,не хайте!
ПОЗОРНИКИ!!!
Теперь вот она уже бабкой вангой пытается заделаться.
Конечно, каждый волен иметь свое мнение, но у таких как она, мнение покупается и продается в любой момент.
Так, что, как говорится, поговорила только воздух поколыхала
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Зопесал, подождем