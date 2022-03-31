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«Увидим ужасающий распад общества»: Лазарева из Испании предсказала жуткую судьбу России

«Увидим ужасающий распад общества»: Лазарева из Испании предсказала жуткую судьбу России (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 10:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   интересное   мнение   нищие   татьяна лазарева   фото   шоу бизсне   
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В конце февраля Татьяна Лазарева оказалась в Киеве, куда приезжала по работе. Прятавшись в гостинице, Лазарева поняла, что ни Россия, ни Украина ей не подходят и уехала в Испанию. А уже там на неё снизошло озарение - оказывается, россиян ждёт страшное будущее.

Татьяна Лазарева заметила, что ей закрыта дорога и в Россию и на Украину. Сейчас 55-летняя ведущая обосновалась в Испании и речи о возвращении на Родину не идет.

«Меня отовсюду поперли, думаете, мои дети довольны, что перестали летать бизнес-классом и кидать деньги направо и налево?» — высказалась Татьяна.

После Лазарева вовсе заявила, что у неё очень сильно развита интуиция и она "видит" тёмное будущее России.

«Не рассчитываю, что там это так быстро все закончится. Сейчас только начинается разворачиваться маховик репрессий внутри мозга людей. Это же аналог того что было — доноси. Хочешь получить комнату соседа? Напиши, что он поддерживает террористов», — делилась рассуждениями телеведущая.

Кроме того, Лазарева уверена, что уже к осени нас ждёт моральное разложение общества:

«До осени мы будем видеть ужасающий распад общества. Бедность, нищета, голод и плюс гражданская война в головах. Я не очень горю желанием возвращаться. Простите, но у меня есть возможность. Очень сочувствую тем людям, которые там будут жить. Именно их я хочу каким-то образом поддерживать. Это гражданская в***на. Хаос».


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   интересное   мнение   нищие   татьяна лазарева   фото   шоу бизсне   
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31  комментарий
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6k
сеньор Леонсио Час назад
Заткнулась бы и не воняла!
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7k
a_komolow 2 минуты назад
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24k
Ваня 2 минуты назад
танюха!!!
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43k
Максим Т. 3 минуты назад
"До осени мы будем видеть ужасающий распад общества. Бедность, нищета, голод и плюс гражданская война в головах." - бедная Европа!
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2k
Дмитрий 6 минут назад
Меня всегда умиляло, как люди всей душой ненавидящие Россию, рассуждают о её судьбе сидя в Испании.. Алле, услышьте россиян!! Нам на вас с вашими мнениями тьфу и растереть! Ладно если ты была великим конструктором, математиком, академиком наук. Обычная жалкая клоунесса, которых у нас как у дурака махорки..
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6k
Alex 13 минут назад
Во дура-то.
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12k
кира 18 минут назад
Никогда не любила ни Лазареву, ни ее экс-супруга. Шутки натянутые, вымученные. Говорят, есть белые клоуны, а есть рыжие. Белый как бы ни старался из кожи вон лезть, чтобы быть смешным, все впустую. А рыжий только появится, а весь зал уже хохочет. Так вот, по моему мнению, эта семейка - семейка белых клоунов. По-человечески мне ее жаль, как жаль всех тяжело больных людей, а по творчеству, так они не стоили тех денег, которые им платили.
А что до ее высказываний, так что она могла "увидеть" со своей интуицией в осажденном Киеве в конце февраля? Только конец киевского режима. Думаю, там и без развитой интуиции очевиден распад общества и скорый конец хунты.
А за будущее России она может быть спокойна. Многое наша страна пережила за свою историю, и сейчас выдержим. У нас народ удивительный. Мы можем ругаться между собой, но когда у нас общий враг, забываем все передряги. Цель у нас одна, не дать всяким гнидам лапать нашу страну своими вонючими потными лапами!
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5k
ГГалка 24 минуты назад
вот изза таких... недограждан, у которых непонятно за какие особые заслуги доход месячный больше чем у шахтёра за год, страна и разваливается. предсказательница. тьву.
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32
Степан Полчаса назад
Овца проснулась. Сиди ГНИДА в Испании и не возвращайся!!!
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2k
crownanniversury Полчаса назад
Все эти уехавшие из России,ЗАТКНИТЕ СВОИ РТЫ УЖЕ!
Нашли себе другую МАТЬ,на здоровье!
Ту что вас выкормила,не хайте!
ПОЗОРНИКИ!!!
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30k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 37 минут назад
идиотка
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56
Uganda 48 минут назад
Все будет хорошо с русской культурой. При отсутствии Лазоревой культура росссии ничего не потеряла, даже наоборот :)
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−7
HalloFreeSpace 52 минуты назад
Блин , кто эти люди , что они сделали хорошего ? Почему их мнение хоть сколько важно ?
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20k
KOSTELLO 54 минуты назад
Недавно где-то, может даже здесь, читал, что она мол последний х@й без соли доедает, а бывшего мужа михрютку, поперли со всех программ.
Теперь вот она уже бабкой вангой пытается заделаться.
Конечно, каждый волен иметь свое мнение, но у таких как она, мнение покупается и продается в любой момент.
Так, что, как говорится, поговорила только воздух поколыхала
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23k
Андрей 56 минут назад
Предсказательница куева!
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36k
Антон 56 минут назад
Фекалии у нее в голове, хорошо что свалила, общество очистится от этой либераствы.
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3k
Frank Borman Час назад
Попутного ветра в горбатую жопу. Главное, не возвращайся обратно в Россию.
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13k
Александр Час назад
Ну да, интуиция развита, поехала в куев в конце февраля.
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27k
Владимир Час назад
"После Лазарева вовсе заявила, что у неё очень сильно развита интуиция и она "видит" тёмное будущее России."

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11k
Kostick Час назад
опустив политику, сколько же эта "танюська", за свои кривляния бабла нарубила, что вот так спокойно стала жить на испании?
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5k
Mowgley Час назад
"и речи о возвращении на Родину не идет"
----------
Зопесал, подождем
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