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Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов, посвятив им песню "Выхода нет"

Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов, посвятив им песню "Выхода нет"

Автор:
22 августа 2022 08:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   выхода нет   знаменитости   интересное   песня   позиция   сплин   фото   шоу бизнес   
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Лидер рок-группы "Сплин" Александр Васильев на фестивале в Воронеже поддержал артистов, которые покинули Россию и выступили против СВО. Певец посвятил им свою песню и этим поступком разгневал зрителей.

Лидер "Сплин", выступающий против конфликта России и Украины, начал со слов о зрителях, в которых "сохранилось милосердие, сострадание и человеколюбие".

Приятно видеть столько людей, которые не приемлют жестокости, насилия и убийства. В эти чёрные ночи даже мажорные песни звучат печально.

Затем Васильев посвятил свою песню "Выхода нет" артистам, которые покинули Россию и из-за границы поливают грязью коллег и страну.

"Машина времени", "Аквариум", Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся. Мы сыграем для вас здесь в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода.

На заднем плане слышны крики зрителей "Россия!!". Некоторые зрители не смирились с позицией Васильева и покинули концерт. Многие высказали своё недовольство в соцсетях.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   выхода нет   знаменитости   интересное   песня   позиция   сплин   фото   шоу бизнес   
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81  комментарий
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61k
google.ru 2 часа назад
Как можно выступать против войны? Убийства мирных граждан соседнего государства - Это ведь основа русского патриотизма... не хотят быть за нас? Тогда просто сдохните..
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1k
Дмитрий 2 минуты назад
Эх Саша..... Я понимаю, что многих интеллигентов смущает, что Россия напала первой. И их, вроде, можно даже понять... НО! Все знают историю и все знают о 4 млн задушенных евреях, о сгоревших деревнях в Белоруссии, о 27 млн советских солдат и граждан... И вот если спросить у тех погибших, будь у них возможность напасть первыми, чтобы не допустить таких жертв? Что бы они ответили?
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49k
Олег 3 минуты назад
Был 4 августа на концерте сплина. Первые полчаса я вообще не понимал что за песни. Полный зал дыма и контровой свет в глаза. Только тени. Звук ужасный. Но тогда ума хватило молчать о политике. Видимо либеральный нарыв прорвало позже..... ехай накуй!
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58k
Александр 4 минуты назад
Был раньше Сплин,
Отныне - нафталин..
(
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18k
Александр 6 минут назад
А давайте найдём высказывания этого певца ртом про то, что нельзя убивать людей за предыдущие 8 лет? И вот странность - их нет. То есть 8 лет убивали людей на Донбассе - это значит "приемлемо" для этого полупокерса? Убивали без разбора всех, в том числе и детей. И ничего. И почему сейчас вылезла его натура? Кто-то денег занёс ему?
На будущее считаю, что не стоит из скоморохов делать "интеллигенцию". Интеллигенция - это учёные, бизнесмены, и просто умные и успешные люди. А нынешняя "интеллигенция" уныла, глупа, имеет кучу долгов, срёт там где и кормится - даже свиньи стараются не срать в свою кормушку.
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868
Nick 8 минут назад
Любому "артисту" такой скандал - за счастье. Главное, чтобы он был на слуху. А "Сплюнь" уже все забыли, по большому счету.
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−19
гжехош цыбульский 9 минут назад
а в чем он не прав?
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17k
Valiko 16 минут назад
Пацифист зал#поголовый. Когда мериканцы совали свой длинный нос в любые страны, где есть нефть и мало демократии, этот безвыходный певец молчал чего-то. Когда 8 лет открытый геноцид русских процветал, тоже свое оральное отверстие не разевал. А тут очнулся...
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1k
Гремлин 19 минут назад
Скоморох заговорил о политике.

Твоё дело, сука, развлекать толпу.
Так развлекай и не лезь туда где ты никуя не смыслишь.
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114
Guilty Pleasure Гремлин 9 минут назад
он и раньше говорил на концертах о политике, только мягче. Например, его ироничный стих "Мы пилим бюджет", который он часто читал только на концертах. А поддержка уехавших может быть не от политики, а от отношения (скорее сочувствия) к коллегам по цеху
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5k
Наталья 19 минут назад
Ждали что-то подобное, поэтому решили не ехать, хотя, изначально планировали рвануть на все три концертных дня
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16k
Роберт Шекли 22 минуты назад
Вот почему у либероты призывы к миру начинаются только после получения ответочки?
Типа мы такие белые и пушистые, за все хорошее и против всего плохого
А как на протяжении 20 лет гнобили русских на Украине, а в последние так вообще озвучивали и поощряли прямые угрозы с телеэкранов в наш адрес, то это... "да этого вообще не было", "отвали", "пошел н*й", "я в политику не лезу"
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−113
Erton 24 минуты назад
Рад, что не все россияне одурачены еврейскими и армянскими пропагандистами.
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70k
Доктор Джонс Полчаса назад
Вот такой вот очередной "каминг-аут"...
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−96
Enter Полчаса назад
Ага, ага, «некоторые» и «многие» - в фантазиях авторов таких постов - это главные персонажи. И ссылка аж на 2 «настоящих» коммента, ого, вот это они, мощно! Хоть бы ещё парочку написал.
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−19
гжехош цыбульский Полчаса назад
вата хорошо сегодня отрабатывает
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7k
Trenzel2003 Полчаса назад
Да! Похоже нужно запасаться тухлыми яйцами и помидорами идя на концерт. Так, на всякий случай.
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9k
Михаил Полчаса назад
задолбали артисты, которые из себя строят политологов или ЛОМов. Пойте свои хорошие и не очень песни и не лезьте в политику. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
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6k
Zhora Полчаса назад
Интересно. А почему все эти "противники войны" молчали 8 лет начиная с 2014 года, когда ежедневно укры обстреливали Донецк ? Покажите им Аллею ангелов в Донецке. Что они скажут, интересно ? Что те дети "сами себя" обстреляли ?

Или почему сейчас тот же Макаревич, сидя в Израиле, не ругает Израиль за обстрелы палестинских территорий ? И не уезжает оттуда, например, в Малайзию ?

А я знаю почему. Потому что ЛИЦЕМЕРИЕ и ДВУЛИЧИЕ - вот основные качества всех этих "противников войны".
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83
Jack Ketch 38 минут назад
браво Саша
и не обращай внимание на этих убогих "патриотов" - любителей родины
они и есть враги матушки
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9k
Dabus 44 минуты назад
Кто эти его депрессивные песни слушает вообще?
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−19
гжехош цыбульский 48 минут назад
респект и уважуха
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