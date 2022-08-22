Люди просто уходили с концерта: солист "Сплин" поддержал покинувших Россию артистов, посвятив им песню "Выхода нет"

Лидер рок-группы "Сплин" Александр Васильев на фестивале в Воронеже поддержал артистов, которые покинули Россию и выступили против СВО. Певец посвятил им свою песню и этим поступком разгневал зрителей.
Лидер "Сплин", выступающий против конфликта России и Украины, начал со слов о зрителях, в которых "сохранилось милосердие, сострадание и человеколюбие".
Приятно видеть столько людей, которые не приемлют жестокости, насилия и убийства. В эти чёрные ночи даже мажорные песни звучат печально.
Затем Васильев посвятил свою песню "Выхода нет" артистам, которые покинули Россию и из-за границы поливают грязью коллег и страну.
"Машина времени", "Аквариум", Tequilajazzz и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся. Мы сыграем для вас здесь в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода.
На заднем плане слышны крики зрителей "Россия!!". Некоторые зрители не смирились с позицией Васильева и покинули концерт. Многие высказали своё недовольство в соцсетях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Отныне - нафталин..(
На будущее считаю, что не стоит из скоморохов делать "интеллигенцию". Интеллигенция - это учёные, бизнесмены, и просто умные и успешные люди. А нынешняя "интеллигенция" уныла, глупа, имеет кучу долгов, срёт там где и кормится - даже свиньи стараются не срать в свою кормушку.
Твоё дело, сука, развлекать толпу.
Так развлекай и не лезь туда где ты никуя не смыслишь.
Типа мы такие белые и пушистые, за все хорошее и против всего плохого
А как на протяжении 20 лет гнобили русских на Украине, а в последние так вообще озвучивали и поощряли прямые угрозы с телеэкранов в наш адрес, то это... "да этого вообще не было", "отвали", "пошел н*й", "я в политику не лезу"
Или почему сейчас тот же Макаревич, сидя в Израиле, не ругает Израиль за обстрелы палестинских территорий ? И не уезжает оттуда, например, в Малайзию ?
А я знаю почему. Потому что ЛИЦЕМЕРИЕ и ДВУЛИЧИЕ - вот основные качества всех этих "противников войны".
и не обращай внимание на этих убогих "патриотов" - любителей родины
они и есть враги матушки
Не удивлюсь, если узнаю, что ему Кличко писал эти песни...
С таким названием, тут даже ничего искать и выдумывать не надо. И так всё понятно, что и о чём :)