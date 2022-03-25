"Сейчас надо всем нам нести позитив": Виктория Боня улетает в Америку

Виктория Боня в своём Telegram-канале рассказала о том, что получила американскую визу. Модель рассказала, что визу получила в Черногории и совсем скоро отправится в США.

«Я ездила в Черногорию, чтобы поставить американскую визу. Пришла в посольство и получила паспорт. Визы даются, но довольно-таки сложно. Я улетаю из Черногории, хотя мне здесь очень понравилось. Все складывается просто божественно».

По словам Бони, из Москвы в Европу ей удалось улететь ещё месяц назад, за день до закрытия воздушного пространства. Судя по всему, русофобии модель не боится и готова "нести позитив всем".