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"Сейчас надо всем нам нести позитив": Виктория Боня улетает в Америку

"Сейчас надо всем нам нести позитив": Виктория Боня улетает в Америку (2 фото)

Автор:
25 марта 2022 07:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   Россия   америка   знаменитости   интересное   прикол   фото   шоу бизнес   
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Виктория Боня - телеведущая, модель, бизнес-вумен и бог знает кто ещё, улетает в Америку. На фоне других российских актрис и певиц получение визы в настоящее время - не самая лучшая идея. Но чего ждать от человека, который верил в излучение 5G и чипирование?

Виктория Боня в своём Telegram-канале рассказала о том, что получила американскую визу. Модель рассказала, что визу получила в Черногории и совсем скоро отправится в США.

«Я ездила в Черногорию, чтобы поставить американскую визу. Пришла в посольство и получила паспорт. Визы даются, но довольно-таки сложно. Я улетаю из Черногории, хотя мне здесь очень понравилось. Все складывается просто божественно».

По словам Бони, из Москвы в Европу ей удалось улететь ещё месяц назад, за день до закрытия воздушного пространства. Судя по всему, русофобии модель не боится и готова "нести позитив всем".

«Для меня важно, с какими мыслями я иду. Я уже давно не расстраиваюсь. Я рада, что получила американскую визу. Лечу в Америку. Не была там несколько лет. Сейчас надо всем нам нести позитив», — заявила Виктория Боня.

Насчёт позитива не известно, не вот нести бред Виктория Боня умеет знатно. Чего только стоят её заявления о том, что вакцинация - на самом деле чипирование и нами будут управлять с помощью 5G-вышек. Шапочки из фольги только не хватает!

Удивительно, как люди с большой аудиторией легко разбрасываются словами. Сначала бывшая участница "Дома-2" говорила, что коронавирус полезен, потом утверждала, что все происходящее - мировой заговор.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Боня   Россия   америка   знаменитости   интересное   прикол   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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5k
сеньор Леонсио 39 минут назад
А ещё она в вакцинацию не верила!
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11k
Гуляка Полминуты назад
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122k
DeOrio 2 минуты назад
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988
Leonid 4 минуты назад
Вот блин, а я уж хотел ехать провожать её в Шереметьево...
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9k
Клёст 10 минут назад
Запретить вывозить позитив из России за рубеж!
Пусть там по самое горло наедятся негатива от собственных санкционных мер))
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3k
Frank Borman 10 минут назад
Крысы бегут с корабля. А красивые крыски - впереди всех.
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61k
Опиум для народа 14 минут назад
А можно по обмену? Например Боню туда, Pretty Reckless сюда? Нет? Жаль...
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5k
pilgrimnl 21 минуту назад
она там вступит в блм и будет грабить торговые центры и заправки?
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29k
Е-Лена 21 минуту назад
Хочется пожелать ей ощутить РАЗНИЦУ между туризмом и эмиграцией.
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1k
Тордион 24 минуты назад
Если тетка красивая, то она не обязана быть умной.
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3k
Andy Полчаса назад
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5k
Sanar Полчаса назад
А кто это? У меня коллега заключил контракт с американской АК и соответственно переехал в штаты, может тоже пост запилить.
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394
Виктор Глущенко Полчаса назад
Сейчас надо всем нам нести позитив»,
Вот пусть в Америке и несет , причем пожизненно .
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