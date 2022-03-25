"Сейчас надо всем нам нести позитив": Виктория Боня улетает в Америку

Виктория Боня - телеведущая, модель, бизнес-вумен и бог знает кто ещё, улетает в Америку. На фоне других российских актрис и певиц получение визы в настоящее время - не самая лучшая идея. Но чего ждать от человека, который верил в излучение 5G и чипирование?
Виктория Боня в своём Telegram-канале рассказала о том, что получила американскую визу. Модель рассказала, что визу получила в Черногории и совсем скоро отправится в США.
«Я ездила в Черногорию, чтобы поставить американскую визу. Пришла в посольство и получила паспорт. Визы даются, но довольно-таки сложно. Я улетаю из Черногории, хотя мне здесь очень понравилось. Все складывается просто божественно».
По словам Бони, из Москвы в Европу ей удалось улететь ещё месяц назад, за день до закрытия воздушного пространства. Судя по всему, русофобии модель не боится и готова "нести позитив всем".
«Для меня важно, с какими мыслями я иду. Я уже давно не расстраиваюсь. Я рада, что получила американскую визу. Лечу в Америку. Не была там несколько лет. Сейчас надо всем нам нести позитив», — заявила Виктория Боня.
Насчёт позитива не известно, не вот нести бред Виктория Боня умеет знатно. Чего только стоят её заявления о том, что вакцинация - на самом деле чипирование и нами будут управлять с помощью 5G-вышек. Шапочки из фольги только не хватает!
Удивительно, как люди с большой аудиторией легко разбрасываются словами. Сначала бывшая участница "Дома-2" говорила, что коронавирус полезен, потом утверждала, что все происходящее - мировой заговор.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пусть там по самое горло наедятся негатива от собственных санкционных мер))
Вот пусть в Америке и несет , причем пожизненно .