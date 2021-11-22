10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники

Эффектный красавчик Данила Козловский когда-то ухаживал за Елизаветой Боярской, но её отец был против такого союза. Вскоре актёр женился на Уршуле Малке, но брак быстро распался. После этого Данила встречался с Юлией Снигирь и Ольгой Зуевой, которая родила Козловскому дочь. Несмотря на большое количество девушек, актёра всё равно считают гомосексуалом. Масла в огонь подлила блогерша Вероника Степанова, которая открыто назвала Данилу геем.

"Я уверен, что фильмы о геях никому ничего плохого не сделают. Часто люди, которые ратуют за нравственность нации и её чистоту, сами совершают безнравственные поступки, навязывая агрессию и злобу", — заявлял сам Козловский.