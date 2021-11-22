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10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники

10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники (13 фото)

Автор:
22 ноября 2021 17:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   Россия   звёзды   знаменитости   интересное   ориентация   фото   шоу бизнес   
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В жизни этих звёзд есть дамы, жёны и дети. Однако несмотря на это, многие всё равно подозревают их в нетрадиционных взглядах на отношения. Некоторые даже откровенно демонстрируют свою распущенность, чем только подогревают слухи.

Люди любят поковыряться в чужом грязном белье. Особенно их интересует вопрос кто с кем спит. Ничто так не разжигает недоверие и неприязнь, как слухи о нетрадиционной ориентации. Звёзды из нашего списка дали повод (а иногда и не один) подозревать их в гомосексуальности.

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Король эстрады, любитель перьев и горячо любимый женщинами "за пятьдесят" Филипп Киркоров после развода с Аллой Пугачёвой в 2005 году ещё ни разу не заявлял о своей второй половинке. Он обзавёлся двумя детьми от суррогатной матери, но свою любовь так и не нашёл. При этом всё чаще всплывают слухи о том, что Филипп ездит на отдых в компании накачанных красавцев танцора и фотографа. А его тесные отношения с Давой (который есть в нашем списке) заставили многих задуматься.

Поп-певец, кумир миллионов девчонок в конце 2000-х годов тоже не обзавёлся возлюбленной. После Евровидения в сети стали появляться фотографии, где Дима целуется с певцом Русланом Алехно. Этот скандал дал повод задуматься над ориентацией артиста, а он только отнекивался. Также ему приписывали отношения с продюсером Айзеншписом, который якобы продвигает молодого любовника. Почти во всех интервью Билан утверждает, что любит девушек, но ему уже никто не верит.

Золотой голос России, закадычный друг Киркорова Николай Басков тоже не завёл жены. Николай несколько раз катался с Волочковой на Мальдивы, где парочка купалась голышом в океане, но дальше их отношения не зашли. В отличие от первых двух знаменитостей, Баскова несколько раз называли геем публично. Экс-продюсер певца Рашид Дайрабаев и вовсе называл Баскова "самым закомплексованным геем, которого когда-то встречал в жизни".

Сергей Лазарев, пожалуй, самый знаменитый "подозреваемый гей" в нашем списке. С 2008 по 2012 год артист встречался с ведущей Лерой Кудрявцевой. После этих отношений Сергей долго был один, как вдруг появилась новость, что суррогатная мать родила ему двоих детей. Но матери у мальчика и девочки нет. Личная жизнь Сергея Лазарева сплошная загадка. У него нет девушки, зато он водит тесную дружбу с парнями. Его ни раз видели на отдыхе с Алексом Малиновским, которому приписывали роман с Басковым. Также его видели в столичном гей-клубе. Пазл сложился.

Максим Аверин - звезда сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" очень видный мужчина и нравится многим женщинам. Однако, свою даму сердца он не нашёл. Многие сомневаются, нужна ли ему вообще дама. В сети ходили слухи о том, что Максим много времени проводит с мужчинами. К тому же 40-летие Максим отметил в сочинском гей-клубе, где на сцене его поздравляли травести-артисты, а в 2019 году Аверин отжёг в том же гей-клубе.

Лидер группы Hi-Fi Митя Фомин так и не обзавёлся женой и детьми. Поэтому многие поклонники (и не только) ставят по сомнение его ориентацию. Ходят слухи, что Митя стал знаменит благодаря роману с продюсером и композитором Hi-Fi Павлом Есениным. Однако, это только слухи. Фомин - самый неочевидный гей в нашем списке.

Артист балета, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе тоже не спешит заводить семью. Кто-то списывает это на то, что у Николая просто не было времени на это. Однако, несколько лет назад кто-то якобы слил в сеть, где Цискаридзе занимается сексом с мужчиной. Позже выяснилось, что это был вовсе не Николай. Это было видно даже невооружённым взглядом. Николай прокомментировал слухи так: "Мне неинтересно вообще говорить об ориентации. Что бы кто у меня ни спросил, я ничего не скажу".

Эффектный красавчик Данила Козловский когда-то ухаживал за Елизаветой Боярской, но её отец был против такого союза. Вскоре актёр женился на Уршуле Малке, но брак быстро распался. После этого Данила встречался с Юлией Снигирь и Ольгой Зуевой, которая родила Козловскому дочь. Несмотря на большое количество девушек, актёра всё равно считают гомосексуалом. Масла в огонь подлила блогерша Вероника Степанова, которая открыто назвала Данилу геем.

"Я уверен, что фильмы о геях никому ничего плохого не сделают. Часто люди, которые ратуют за нравственность нации и её чистоту, сами совершают безнравственные поступки, навязывая агрессию и злобу", — заявлял сам Козловский.

Давид Манукян - молодёжный блогер, который стал знаменит после своих отношений с Ольгой Бузовой. Несмотря на то, что Давид якобы любит девушек, его не раз видели в обществе Филлипа Киркорова и его "дружков". Также Давид водит дружбу с Басковым, который тоже один из подозреваемых в гомосексуальности. После Ольги Бузовой Давид ни с кем не встречался, зато появился на премии Муз-ТВ в обществе Киркорова и целой толпы обнажённых мужчин.

Надо ли говорить, что после этого Давида тут же записали в геи.

Даня Милохин - популярный блогер, тиктокер, а теперь ещё и певец. Даня выглядит также вызывающе, как и ведёт себя. После выхода Дани на красную дорожку Муз-ТВ, где уже отличился Киркоров с Давой, зрители уверились в том, что Милохин явно "голубок". Блогер надел розовое платье, которое было сшито к чёрным костюмом. За несколько недель до этого Милохин вовсе появился в ролике, где он одет в платье.

Все звёзды из нашего списка так или иначе дали повод подозревать себя в отношении к ЛГБТ-сообществу. Однако, ни один из них заявлял о своей ориентации открыто. К счастью, до Запада и его каминг-аутов нам ещё далеко.

Источник:

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Метки: young stars   Россия   звёзды   знаменитости   интересное   ориентация   фото   шоу бизнес   
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13k
Пук 2 часа назад
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116
Vad 5 минут назад
кто все эти люди?
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26k
Григорий 10 минут назад
Пенкин жил в 9-ти этажке. Корреспондент подошел к бабушкам на лавочке и вопросы стал задавать:
- А как вам рядом с педиком?
- Можа и педик, ба-а-аб во-одит...
Но их жизнь вне сцены - это другая жизнь.
Ссылка www.youtube.com
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12k
Великий Кормчий 10 минут назад
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6k
sumrаknn 22 минуты назад
моргенштерн не из этих? по виду - главарь
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589
zenon Полчаса назад
Как из старой песни - если нет тебя, я придумаю, встань таким, как я хочу.
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38k
Сергей 41 минуту назад
филя самый одиозный.
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1k
BAMBRA 50 минут назад
Изя, а ты знаешь, что Яша гей!
Что, деньги не отдает?
Да нет, в хорошем смысле слова!
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891
Murych 56 минут назад
Это всё геи, а в думе тридварасы!
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10k
booz223 56 минут назад
Да проехать по левой полосе оживлённого проспекта со скоростью 15км\ч и всё - общепризнанный гей
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10k
Шурум-бурум 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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523
Сигизмунд Лазаревич Час назад
кроме Цискаридзе все из этого списка [мат] однозначно
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53k
Похабыч Час назад
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870
Evgeniy Час назад
А с чего это автор взял, что все люди любят покопаться в чужом белье? Лично мне вообще похрену с кем там спят басковы-милохины.пусть хоть с инопланетянами спят. Это их дело. Лишь бы это было добровольно и не напоказ обществу этих отношений.
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386
Mixan Час назад
Не дай Бог эти пидрильи (особенно филя после этого дефиле ) будут на экране в НГ ..Падлы ,засели в Российских сми и как специально злят народ ,особенно провинцию ..
Дождутся ,что с вилами пойдем ,на зачистку Нашей Москвы ! Тьфу блин эмоции выплеснул и сердце застучало ..
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1k
Alex Xela Час назад
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22
Колька Час назад
10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонникиПосмотреть
10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники
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2k
Sergius SPb Час назад
Милохин сладенький такой....

Да, а вдруг случится страшное и кому-то из них придется заехать на зону?
Вот будет шум, мол ему нельзя сидеть на зоне ибо там.....

И хрен с ними, насильно в чужие трусы не лезут, с лозунгами о правах не маршируют.....
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298
Flexx U Час назад
Зачем это тут???
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37k
Лесли 🥰 Час назад
Баба замуж не вышла - никому не нужная дура. Мужик не женился - гей! Вот это логика))) наш друг воспитывает один троих детей, жена бросила. Он уже кучу лет один. Это не говорит о том, что он гей)) ну, а Митя Фомин сам говорил, что он би. Басков был женат и имеет сына Бронислава. У Лазарева двое детей. Почему когда женщина одна воспитывает детей, про неё не говорят, что она лесбиянка?)
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1k
Педигри Час назад
Ещё Шура и Борис Моисеев. Но по крайней мере никто из них свою ориентацию не афиширует и пропагандой секс-меньшинств не занимается, в отличие от западных коллег. Мадонна, Элтон Джон и прочие уже реально с катушек съехали.
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