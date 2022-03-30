6 образов, которые вы первыми увидели на картинках, расскажут о вашем характере

Можно сколько угодно говорить, что тексты по картинкам - сущая глупость, но наша психика нас не обманывает. То, что первым бросается в глаза, говорит о том, что на данный момент самое актуальное для вас в жизни. Этот экспресс-тест поможет выделить основные моменты, на которые стоит обратит внимание.
Младенец: если вы сначала увидели ребенка, то вам нравится проводить время с самим собой. Даже если вам не хочется выходить на улицу - это совершенно нормаль. Всем нам нужны дни наедине с собой.
Пара: когда первым делом взгляд падает на пару, это говорит о вас, как о человеке, который ценит близких. Вам чужды шумные компании, вы отдаете предпочтение узкому кругу друзей.
Дерево: вы открыты для новых впечатлений и любите забавы. При этом перемены вас совершенно не пугают, потому что вы их любите и открыты новому.
Профили людей: вы цените детали. Находите их во всем и везде, даже там, где мелкие детали не имеют значения. А еще вы предпочитаете закрывать глаза или убегать от проблем, чтобы не сталкиваться с ними лицом к лицу.
Подсвечник: вы скорее оцениваете ситуацию в целом, для этого даже готовы сделать пару шагов назад, чтобы оценить перспективы. Прежде, чем принять решение, вы тщательно собираете информацию и изучаете проблему.
Череп: вас трудно раскусить, потому что вы - человек-загадка. Обожаете все мистическое и находите таинственное вокруг вас. Непредсказуемый - это про вас.
Дети: вы мечтаете о большой и чистой любви, потому что вы романтик. Несмотря на такой идеалистический взгляд на мир, вы знаете и умеете строить хорошие отношения.
Шарик: если вы сначала увидели шарики, это говорит о том, что вы по натуре мечтатель. Но главное, что вы не только мечтаете, но и воплощаете их в жизнь.
Птицы: для вас важна свобода. Вы любите мир и эту жизнь, но вам важно чувствовать себя независимым.
Растения: если ваш взгляд привлекли растения, то это символизирует мощную энергию, которая скопилась в вас. Причем вы можете ее использовать на свои спонтанные идеи, чтобы исследовать мир.
Лицо: вам нужно, чтобы все было в порядке, все было хорошо. Вы продумываете каждую мелочь, вам нужен план. Вам нужна уверенность в завтрашнем, каждый ваш день расписан так, что вы знаете, что произойдет завтра, через месяц и тд.
Кит: киты пользуются интуицией, но и вы ее слушаете постоянно, она вас не подводит. Несмотря на мощь внутреннюю, вы человек нежный. Особенно с близкими.
Солнце: если вы увидели солнце, то скоро вас ждет какое-то изменение, в хорошем смысле, например, повышение по работе.
Серфингист: символ того, что скоро предстоит выполнять непростую работу, которая еще может и не привести к нужным результатам. Необходимо быть внимательнее, чем обычно, чтобы не прогадать,
Волна: вас ждет прилив эмоциональных сил. Сейчас вы на пике своей физической и духовной активности, только куда волна вас приведет, покажет время.
Собака: если сначала вы увидели собаку, то это говорит о вашей уверенности в себе. Вы чувствуете поддержку близких и верите в свои силы. Вы доверчивы, из-за этого случаются недоразумения, но не стоит прекращать верить людям.
Лев: как и хищник с картинки, вы считаете, что вы великолепны. Такая самооценка прекрасна, но не стоит зазнаваться. Не демонстрируйте окружающим свое превосходство слишком часто.
Лошадь: вам мешает что-то двигаться вперед. Возможно, вы сами. Вы скованы? Зажаты? Проблемы есть у всех, все наладится, если приложить усилия.
Птица: в вашем сердце всегда есть место любви и позитиву. Вы улыбчивы и спокойны. Не поддавайтесь унынию, на которое вас будут толкать окружающие.
Кошка: у вас могут быть напряженные ситуации на работе или вообще отсутствие желания работать. К сожалению, мы не всегда проводим время, как нам хочется, главное, чтобы было время еще и на себя, например, чтобы поваляться с книжкой или посмотреть сериал.
А какие картинки откликнулись вам?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Заброшенное убежище в котором располагался странный бильярдный клуб
- 10 безумно странных научных экспериментов
- Рудольф Абель: что стало с самым известным советским шпионом?
- Удивительные растения с необычными названиями
- Почему в Финляндии ленточные фундаменты утепляют изнутри, а у нас снаружи
Понравилось43
Это как феншуй, главное - придумать на ходу "умное" объяснение какого либо расположения или формы и правильно ОЦЕНИТЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ клиента...
Тут примерно так же.