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Психологический тест по картинке: то, что первым бросается в глаза, рассказывает о человеке правду

Психологический тест по картинке: то, что первым бросается в глаза, рассказывает о человеке правду (6 фото)

Автор:
04 августа 2021 18:31
Сообщество : Психология
Метки: забавно   интересно   оптическая иллюзия   прикольно   психологический тест   тест   увидел первым   что видишь на картинке   
3756
6
Тест, основанный на оптической иллюзии, распространенный способ, чтобы узнать немного о себе в игровой форме. Несмотря на то, что можно относиться к подобного рода описаниям предвзято, в них все равно есть доля правды. Ведь образы, которые приходят первыми, и правда подсказывает нам наше подсознание. Каждый сначала увидит на картинке то, что его волнует. Задумайтесь, что же это значит? Запоминайте первое впечатление и читайте описание под картинками!
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Метки: забавно   интересно   оптическая иллюзия   прикольно   психологический тест   тест   увидел первым   что видишь на картинке   
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13  комментариев
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27k
Антон Час назад
Тест неправильно в пост собрали - сначала видишь пояснение, потом картинку. И в итоге теста не происходит. Только по заглавной (лев) смог сначала увидеть картинку, и потом разъяснение.
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74
Rom 19 минут назад
тест говно
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1k
Sam Полчаса назад
Смотрю на первую картинку и вижу дерево, образующее ветвями профиль гориллы и ЛЬВИЦЫ(а не льва), в корнях рыбки... И чо? Глаза так пристрелявши, что вижу сразу много.
Скажите, доктор, я жить буду?
А смысл?
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7k
old.fishki.net 41 минуту назад
гениальнейший ход - сначала дать ответы, а потом картинку... что прочитал то первым и увидел... пришлось листать снизу вверх
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28k
LEPA 58 минут назад
Да вот вообще мимо! Хня какая то.
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36k
Андрей 58 минут назад
Прочитал все увиденные вещи - вообще про меня в точку. Потом прочитал другие ответы - коже всё про меня один в один. А потом дочитал оставшиеся варианты ответов - опять всё про меня! Крутой тест, надо сохранить.
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67k
Фома Час назад
Херня какая то, то что я вижу на разных картинках противоречит друг другу
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3k
Горожанин Час назад
А астрологией автор сего тест-опуса не пробовал заниматься? Знаю, что сочинителей подобных опусов массово учат на факультетах психологии. Потом, после получения дипломов и понимания, что никому не нужны, они массово начинают заниматься астрологией. Данный автор, видать, еще не дорос до высокой науки))
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9k
Александр Час назад
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