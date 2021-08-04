Психологический тест по картинке: то, что первым бросается в глаза, рассказывает о человеке правду

: кто-то может подумать, что вы слишком скромный человек. Однако дело совсем не в застенчивости, просто вам не нужно чужое одобрение или похвала, чтобы чувствовать себя хорошо. Вы нашли гармонию в самом себе.

: вы из тех людей, которые любят, чтобы все было идеально. Ваш максимализм и перфекционизм похвальны, особенно на профессиональном поприще, однако с людьми стоит быть мягче, чтобы не задевать их критикой.

: лев символ силы. В вашем случае это говорит о том, что вы - сильная личность, которая не готова мириться с неудачами. Тем, кто встанет у вас на пути, лучше отойти в сторону.

: вы - человек мягкий и заботливый. Кто-то может этим воспользоваться и сесть на шею. Поэтому не позволяйте воспринимать вашу доброту, как должное, ведь нужно оставить ресурс и для себя.