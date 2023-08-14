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Межпланетная российская станция "Луна-25" передала первые снимки

Межпланетная российская станция "Луна-25" передала первые снимки

Автор:
14 августа 2023 20:00
Сообщество : Космос
Метки: Луна-25   исследование   межпланетная станция   роскосмос   тест   фото   
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Все системы аппарата, включая телеметрию, работают в штатном режиме.

Направляющаяся к естественному спутнику Земли станция "Луна-25" передала первые снимки, сделанные в космосе. Их всего три штуки и сделаны они, чтобы проверить работоспособность систем телеметрии, сообщили на сайте Института космических исследований.



В Институте космических исследований Российской академии наук завершен экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту автоматической станции "Луна-25", выполненных 13 августа 2023 года в двух сеансах первых включений на расстоянии от Земли около 310 тысяч километров. Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса

На двух представленных кадрах видны элементы конструкции станции "Луны-25" на фоне Земли и Луны, а на третьем — ковш бортового манипулятора с эмблемой миссии. Отмечается, что снимки Земли и Луны были сделаны камерой СТС-Л комплекса на борту "Луна-25" 13 августа во время перелета к Луне с расстояния около 310 тыс. км от Земли.

Напомним, что миссия "Луна-25" стартовала к спутнику Земли с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Этот аппарат (будем надеяться) станет первой станцией, совершившей мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. И первой лунной станцией в истории современной России. Её предшественница "Луна-24", была запущена к спутнику Земли в далёком 1976-м году. Главная цель сегодняшней миссии — исследование лунного грунта на наличие льда. Предполагается, что межпланетная станция совершит посадку 21-24 августа.

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Метки: Луна-25   исследование   межпланетная станция   роскосмос   тест   фото   
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4k
Alex Полчаса назад
Ништяк!
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117
Радист 17 минут назад
Отлично

Так держать!
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410
orsker 22 минуты назад
Снимали на тапочки?
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