Межпланетная российская станция "Луна-25" передала первые снимки

Все системы аппарата, включая телеметрию, работают в штатном режиме.
Направляющаяся к естественному спутнику Земли станция "Луна-25" передала первые снимки, сделанные в космосе. Их всего три штуки и сделаны они, чтобы проверить работоспособность систем телеметрии, сообщили на сайте Института космических исследований.
В Институте космических исследований Российской академии наук завершен экспресс-анализ телеметрии и данных измерений научных приборов на борту автоматической станции "Луна-25", выполненных 13 августа 2023 года в двух сеансах первых включений на расстоянии от Земли около 310 тысяч километров. Камерами бортового телевидения СТС-Л были получены первые снимки из космоса
На двух представленных кадрах видны элементы конструкции станции "Луны-25" на фоне Земли и Луны, а на третьем — ковш бортового манипулятора с эмблемой миссии. Отмечается, что снимки Земли и Луны были сделаны камерой СТС-Л комплекса на борту "Луна-25" 13 августа во время перелета к Луне с расстояния около 310 тыс. км от Земли.
Напомним, что миссия "Луна-25" стартовала к спутнику Земли с космодрома Восточный 11 августа в 2:11 мск. Этот аппарат (будем надеяться) станет первой станцией, совершившей мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. И первой лунной станцией в истории современной России. Её предшественница "Луна-24", была запущена к спутнику Земли в далёком 1976-м году. Главная цель сегодняшней миссии — исследование лунного грунта на наличие льда. Предполагается, что межпланетная станция совершит посадку 21-24 августа.
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Так держать!