Тест на внимательность: найдите скрытые объекты на картинках

Различные тесты - отличная разминка для мозга. Предлагаем посмотреть на красочные рисунки и постараться быстро найти на них скрытые объекты, отличающиеся от других. Получится у всех! Просто у кого-то это займёт пару секунд, а у других процесс затянется. Погнали?