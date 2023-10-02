Тест на внимательность: найдите скрытые объекты на картинках

Различные тесты - отличная разминка для мозга. Предлагаем посмотреть на красочные рисунки и постараться быстро найти на них скрытые объекты, отличающиеся от других. Получится у всех! Просто у кого-то это займёт пару секунд, а у других процесс затянется. Погнали?
Чтобы увидеть скрытые объекты, нажмите на картинку, она перевернётся - и вы узнаете правильный ответ.
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