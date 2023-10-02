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Тест на внимательность: найдите скрытые объекты на картинках

Тест на внимательность: найдите скрытые объекты на картинках

Автор:
02 октября 2023 15:07
Метки: интересно   картинки   разминка для мозга   тест   тест на внимательность   фото   
1405
1

Различные тесты - отличная разминка для мозга. Предлагаем посмотреть на красочные рисунки и постараться быстро найти на них скрытые объекты, отличающиеся от других. Получится у всех! Просто у кого-то это займёт пару секунд, а у других процесс затянется. Погнали?

Чтобы увидеть скрытые объекты, нажмите на картинку, она перевернётся - и вы узнаете правильный ответ.

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Метки: интересно   картинки   разминка для мозга   тест   тест на внимательность   фото   
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9k
БарНалей 51 минуту назад
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Наталья Полчаса назад
а что на 10 не так? я не поняла
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1k
Gadova Полчаса назад
А с совами что? Я думала должна быть та, у которой бантик.
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Горожанин Час назад
Манипулятивная чушь для дурачков. К вниманию эта ерунда не имеет никакого отношения.
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Херанука Паибалу Час назад
нажимать необязательно
можно погладить
.
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Спелая кукурузинка

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