"Три уголник": в сети появились результаты тестирования мигрантов на знание ПДД

Как оказалось, все кандидаты провалили этот тест.
Telegram-канал SHOT сообщил результаты теста мигрантов на знание ПДД. Оказывается, мигрантов хотели взять на работу в подмосковный таксопарк. Для этого распечатали тесты по ПДД и раздали соискателям. Однако выяснилось, что мигранты не только не знают правила дорожного движения, но и даже писать грамотно не умеют.
"Три уголник"; "Мой дарога"; "Если направо эхать напаво"; "Вопрос № 3"; "Конец нет пути"; "3 сторону пайехали"; "Главная или не главная", — вот некоторые из тех ответов, которые экзаменуемые указывали в качестве верных в билетах.
А еще стоит отметить, что многие не знают, где можно высаживать пассажиров и не знают значение знаков на дороге. Конечно же, всем кандидатам отказали.
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Но по городу будет ездить по правилам. Они едины.
По результатам тестирования испытуемые определились в две группы:
1. Тупые;
2. Очень сильные.
Раньше это был анекдот. А теперь суровая реальность ...