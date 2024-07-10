"Три уголник": в сети появились результаты тестирования мигрантов на знание ПДД

Фотошпионы заметили прототип обновлённого электромобиля Tesla Model Y

В России предложили ввести обязательный тест на знание русского языка для детей мигрантов

В Санкт-Петербурге силовики задержали более 2 тысяч нелегальных мигрантов и проверили их на...

Межпланетная российская станция "Луна-25" передала первые снимки из космоса

Для детей мигрантов в школах введут тест на владение русским языком

В Питере силовики накрыли компанию, выдававшую мигрантам липовые сертификаты о сдаче тестов для...