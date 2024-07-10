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"Три уголник": в сети появились результаты тестирования мигрантов на знание ПДД

"Три уголник": в сети появились результаты тестирования мигрантов на знание ПДД

Автор:
10 июля 2024 17:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   интересное   мигранты   тест   тест для мигрантов   фото   
6478
11

Как оказалось, все кандидаты провалили этот тест.

Telegram-канал SHOT сообщил результаты теста мигрантов на знание ПДД. Оказывается, мигрантов хотели взять на работу в подмосковный таксопарк. Для этого распечатали тесты по ПДД и раздали соискателям. Однако выяснилось, что мигранты не только не знают правила дорожного движения, но и даже писать грамотно не умеют.

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"Три уголник"; "Мой дарога"; "Если направо эхать напаво"; "Вопрос № 3"; "Конец нет пути"; "3 сторону пайехали"; "Главная или не главная", — вот некоторые из тех ответов, которые экзаменуемые указывали в качестве верных в билетах.

А еще стоит отметить, что многие не знают, где можно высаживать пассажиров и не знают значение знаков на дороге. Конечно же, всем кандидатам отказали.

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Метки: Россия   интересное   мигранты   тест   тест для мигрантов   фото   
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72  комментария
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18
Роман 8 часов назад
Не брать этих дегенератов на работу не сдавать им жильё, ничего не покупать у этих скотов пусть домой валят животные. От этих мразей одни проблемы
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−9
1k
Moon24 3 часа назад
Не каждое человекоподобное существо является человеком
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12k
BarOb 3 часа назад
Неужели они ожидали чего-то другого?
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103
vvv 3 часа назад
этих ё.б.а.н.ы.х азиатских скотов не одомашнить
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23k
BiZ 3 часа назад
КОНЕЦ! НЕТ ПУТИ!
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5k
Андрей 4 часа назад
Наказать всех кто им права выдаёт
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17k
_delphin_ 4 часа назад
Я против тестов. Только письменный и устный экзамен. Сразу половина отвалит. потому что тест - это ещё и случайность, а вот писать и отвечать - это сразу провал. Даже мастурбек это понимает.
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287
Алексей Давыдов 4 часа назад
Приятель в 38 лет получил пожизненную хромоту...на такси с узбеком покатался.
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1k
Александр 4 часа назад
А потом оно покупает гражданство и сжирает нашу социалку. Все больницы, детсады и школы уже забиты этим эхать на права и нет дарога!
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18k
Колька Валеркин сын 4 часа назад
А потом они регистрируются в агригаторах берут арендное авто и поехали работу водить. Очень часто пользуюсь яндекс го и всегда заказывают комфорт. Обычно приезжает чистая машина, водитель если не русский, то очень хорошо говорит на отличном русском языке, акцент местами проскакивает, но это бывает редко. А вчера это был полный 3.14здец, смотрю в заказе Тойота Аксио бла бла бла. Я жене говорю: "Слушай, а когда это у нас аксио стали комфортными?". Жена предположила, ну там может комплектация какая жирная че каво. Итог приезжает эта бибика, обычная Аксио, водила мало того что ездит с рывками, как буд-то только вчера с палки на автомат пересел, подвеска убитая, так он еще в конце дороги так перданул, я думал задохнусь. На мой вопрос в поддержку, какого художника аксио делает в комфорте с водятлом который очень плохо говорит по русски и не умеет ездить? Они очень удивились типо да не может быть, бла бла бла, но бабки за поездку вернули.
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739
Сеня 4 часа назад
А потому что все привыкли что за деньги любой документ можно получить, вот и прут сюда без страха и совести. Это подмосковный таксопарк решил перестраховаться, в основном все происходит с закрытыми глазами.
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652
Самуил Маршак 5 часов назад
Ну, если «покоритель Верхнего Ларса» решит устроиться на работу в такси в Германии, он тест провалит так же, как и узбек.
Но по городу будет ездить по правилам. Они едины.
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2k
KE2646 5 часов назад
Ехал как-то в яндекс такси с мастурбеком. Выехали на перекресток с второстепенной дороги, игнорируя остальных. Чудом не случилось ДТП. На мой вопрос: "Что, собственно, происходит?" мастурбек ответил:"Если я виехал перехрестак- значет, я тараплусь, значет, остальной прапускать миня нужна." Теперь, если я вызываю такси и вижу "незаменимого специалиста"- всегда отменяю заказ.
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6k
Сергей Борисов 5 часов назад
Ценных специалистов проверяют тестом - нужно в отверстия разных форм ( треугольники, круги, овалы, квадраты и т.д. ) вставить пробки соответствующие этим отверстиям.

По результатам тестирования испытуемые определились в две группы:
1. Тупые;
2. Очень сильные.

Раньше это был анекдот. А теперь суровая реальность ...
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33k
AzuveR 5 часов назад
"Как оказалось, все кандидаты провалили этот тест. " А могло быть по другому ? Они из кишлаков приехали,там ПДД нах не нужны.
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316
Krrsantan 5 часов назад
Поржал в голос
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1k
DuckTales 5 часов назад
Ценные работники такси и автобусов ... рука//лицо//лицо ...
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100k
Доктор Джонс 5 часов назад
В Таджикистане, наверное, также...

Ссылка www.youtube.com
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3k
Bar 5 часов назад
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6k
grigorenko vladislav 6 часов назад
Этих ох@евших от собственной наглости существ с некоторых пор почему-то принято называть "иностранными специалистами". Вопрос: к какой категории будут относить "специалистов", которые в слове "хуй" три ошибки делают? И какой дебил, причём на полном серьёзе устроил это цирк ишачиный с проверкой знаний ПДД? Кто-нибудь вообще ожидал какой-то другой результат? Как вообще эти мутные персонажи оказались на территории РФ? И особенно погано то, что все эти вопросы - риторические...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
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Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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