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Первое увиденное на этих 6 картинках-тестах расскажет о том, что происходит в вашей жизни

Первое увиденное на этих 6 картинках-тестах расскажет о том, что происходит в вашей жизни (7 фото)

Автор:
29 октября 2021 11:52
Сообщество : Психология
Метки: психологический тест   психология   тест   тест по картинке   фото   
2432
7

Можно не относиться к этим картинках и тесту серьезно, однако рисунки отражают внутреннее состояние на данный момент. Подсознание само подскажет, на что в первую очередь стоит обратить внимание. Например, снизить тревогу или позаботиться о своем самочувствии. Итак, что же первое вы увидели на картинках?


Пройти тест очень просто. Посмотрите на картинку, а затем прочтите описание.

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Нота


Если вы сначала заметили ноту, то это говорит о том, что вы любите все прекрасное. Даже обычный пасмурный день приносит вам радость. Вы умеете читать состояния других людей, что нередко помогало в жизни. Обычно смотрите на жизнь с философской точки зрения.


Щенок


Щенки позитивные, да и вы оптимист. Даже трудности, которые встречаются на пути, вы стараетесь преодолевать с улыбкой на лице. Трудности делают вас сильнее, ведь прогибаться под обстоятельствами не для вас. Глубоко в душе вы всегда неудовлетворены собой и своими достижениями и часто чувствуете себя одиноким. Но вокруг есть близкие и родные души, готовые вам помочь.

Девочка


Если первый взгляд упал на малышку, то это говорит о том, что у вас остались подавленные еще во младенчестве эмоции или, возможно, есть бессознательная травма. Страхи прошли с вами через всю жизнь, оставив отпечаток на взрослом.


Бабочка


Вы когда-нибудь чувствовали связь с потусторонним миром? Вероятно, ваш взгляд направлен на прошлое, а не настоящее, вы все время стараетесь найти потерянную частичку себя или человека, давно покинувшего вас.

Клубника


Когда внимание привлекает клубника, это в первую очередь говорит о страхе отношений или ране безответной любви. Отсутствие любви в детском возрасте тоже ведет к такому состоянию. С одной стороны вы хотите близких отношений, а с другой - все время их отрицаете или намеренно прерываете.


Череп


Страх смерти - это нормальное чувство любого человека. Если вы увидели череп сначала, то, вероятно, это чувство беспокоит и вас. Главное, чтобы он не вырос внутри вас и не заполнил все ваши мысли.


Деревья


Деревья на рисунке символизируют двойственную натуру. У вас часто меняется настроение, мнение, вы не можете определиться и сделать выбор. Все это проекция ваших эмоций и подавленных страхов.


Лицо


В вашей жизни уже происходят или скоро произойдут серьезные перемены. Возможно, смена работы, новые знакомства. Примите это и порадуйтесь, а не переживайте. В любом случае грядут положительные эмоции, не пугайтесь, если все будет хорошо.


Мужчина


Если вы увидели мужчину, то это к удаче. Вы притянете ее к себе и что-то очень позитивное произойдет в вашей жизни. Ведь именно этого вам сейчас так не хватает, верно?


Чертенок


Вы всегда надеетесь на лучшее, но ожидаете худшего. Настроение может портиться только от мыслей о плохом исходе, который еще даже не случился и, вероятнее всего, не случится никогда, но мысли все равно роятся в голове. Научитесь отпускать их, не принимайте все близко к сердцу.


Зима


Ожидаете денежный приток? А он вас да. Вы или уже решаете материальные проблемы или они в скором времени исчезнут.

Океан и небо


Вы всегда выступаете за искренность и настоящие эмоции. Если кто-то обманывает, вы перестаете доверять и уходите. Даже обычная прогулка на улице доставляет вам радость. Когда вы находитесь в окружении природы, то чувствуете свою силу, наполняетесь, вам становится хорошо и спокойно.


Дельфин


Сейчас вы сфокусированы на карьере и достижении успеха. То, что дельфин прыгает через обруч, говорит о трудностях, с которыми вы сейчас столкнулись. Пока ваш приоритет - это деньги, но не в них, как говорится, все счастье. Обратите внимание и на другие сферы жизни.


Женский силуэт, небо и океан


Если вы первым делом увидели женский силуэт, небо и океан, то это означает, что вы начали близкое знакомство с собой. Вы узнаете свое внутреннее Я, слышите свои желания и открываете каждый день что-то новое. Психолог или йога вам в этом помогают.


Женщина в красном платье


Вы отбросили на задний план все ненужное. Сейчас все ваше внимание направлено на реально важные вещи, например, семью. Вы стали мягче и добрее, ведь осознали, что ваше счастье зависит только от вас.


Женский силуэт и звезды


Окружающим часто кажется, что вы витаете в облаках. А вы просто прячетесь от проблем и остального внутри себя. Это здорово, изучать себя, но на внешний мир тоже стоит обратить внимание.

Саксофонист


Вы активный человек, вокруг вас всегда много друзей. Вы легко находите новые и полезные контакты, но на это уходит много времени и сил. Порой нужно дать себе передышку и побыть наедине с собой. Не убегаете ли вы так от себя, окружая себя толпой?


Лицо


Вы не любите шумные вечеринки. Самый лучший вечер для вас - это уютные посиделки. разговоры по душам. После больших компаний вы чувствуете себя выжатым, как лимон, и вам требуется время, что восстановить силы.


Пара


Вам очень важны отношения. Вы всегда заботитесь и думаете о своем партнере. Но он не должен занимать все ваше пространство, ведь в противном случае человек просто подумает, что вы навязчивы. Уделите время себе и своей жизни.


Взрыв


Вы не любите спонтанность и риск. Вас легко напугать чем-то смелым.


Женщина


Вы более одиноки, чем думаете. Вы стараетесь вести активную жизнь, но на самом деле в душе есть пустота.


Что-нибудь совпало с вашей жизненной ситуацией и мыслями в данный момент?


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Метки: психологический тест   психология   тест   тест по картинке   фото   
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18  комментариев
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5k
newegg 2 часа назад
На 3-й сразу Гоголя увидел, а его даже в списке вариантов нет.
Муйня а не тест.
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33k
Aleksandr 59 секунд назад
полная херня
ни одного совпадения...
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8k
Перст Указующий 7 минут назад
девушка в объятьях взрыва, мужик, у которого в жопе глаз... подождите, доктор, не убирайте картинки
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3k
Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
Я везде вижу сиськи
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61
Bendix Полчаса назад
Вторая картинка - огонь! И клубника с глазами, и одноглазые зайчик, мишка и бабочка прекрасны (видимо, с клубничкой поделились). Психотерапевт и сам принимает разноцветные таблеточки и вам пропишет.
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13k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
Х_ета гороскопная
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70k
Иван Полчаса назад
Доктор, все говорят, что я сексуальный маньяк.
Доктор: Любопытно, сейчас проверим.
Достает листок, на котором нарисован квадрат. Что здесь нарисовано?
Пациент: Это просто. Это кровать. На ней сексом занимаются!
Доктор достает следующий листок, с треугольником: Ну а тут что нарисовано?
Пациент (хихикая): Ну, доктор, тут же это… Мне даже говорить неудобно.
Доктор показывает листок с кругом: А это что?
Пациент: Ну это же вообще… Я стесняюсь произнести это вслух!
Доктор: Что ж, все понятно. Вы действительно маньяк.
Пациент: Нет, это Вы маньяк!
Доктор: С чего вы взяли?
Пациент: Это же Вы мне эти похабные картинки показываете!
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14k
seller-k 44 минуты назад
Вот там совпало...

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7k
Garpia121 48 минут назад
Сложно проходить такие тесты, я вижу все сразу.
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23k
SerGProS 51 минуту назад
На первой я вообще увидел брюнетку
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914
Ольга 57 минут назад
Картинки на экране прокручиваются сверху вниз. Разумеется вначале бросается в глаза то, что сверху. Тест абсолютная фигня.
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14k
Patmaz Час назад
При прокрутке страницы сначала видишь то, что находится сверху рисунка. Т.е. тест некорректен.
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57k
Парагвайский шпион Час назад
Да уж... От автора с таким идиотским НИКом, не стоило ждать чего-то интересного...
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57k
pynh Час назад
ХУ
па пара пара пам пам
Е
па пара пара пам пам
ТА!!!
па пара пара пам пам
ХУ-Е-ТА
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24k
Владимир 2 часа назад
Ну похоже, правда такие картинки надо не листать, а распечатывать, что бы сразу полностью их видеть.
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4k
Leonid 2 часа назад
Череп еле нашел
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