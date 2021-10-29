Первое увиденное на этих 6 картинках-тестах расскажет о том, что происходит в вашей жизни

Можно не относиться к этим картинках и тесту серьезно, однако рисунки отражают внутреннее состояние на данный момент. Подсознание само подскажет, на что в первую очередь стоит обратить внимание. Например, снизить тревогу или позаботиться о своем самочувствии. Итак, что же первое вы увидели на картинках?
Пройти тест очень просто. Посмотрите на картинку, а затем прочтите описание.
Нота
Если вы сначала заметили ноту, то это говорит о том, что вы любите все прекрасное. Даже обычный пасмурный день приносит вам радость. Вы умеете читать состояния других людей, что нередко помогало в жизни. Обычно смотрите на жизнь с философской точки зрения.
Щенок
Щенки позитивные, да и вы оптимист. Даже трудности, которые встречаются на пути, вы стараетесь преодолевать с улыбкой на лице. Трудности делают вас сильнее, ведь прогибаться под обстоятельствами не для вас. Глубоко в душе вы всегда неудовлетворены собой и своими достижениями и часто чувствуете себя одиноким. Но вокруг есть близкие и родные души, готовые вам помочь.
Девочка
Если первый взгляд упал на малышку, то это говорит о том, что у вас остались подавленные еще во младенчестве эмоции или, возможно, есть бессознательная травма. Страхи прошли с вами через всю жизнь, оставив отпечаток на взрослом.
Бабочка
Вы когда-нибудь чувствовали связь с потусторонним миром? Вероятно, ваш взгляд направлен на прошлое, а не настоящее, вы все время стараетесь найти потерянную частичку себя или человека, давно покинувшего вас.
Клубника
Когда внимание привлекает клубника, это в первую очередь говорит о страхе отношений или ране безответной любви. Отсутствие любви в детском возрасте тоже ведет к такому состоянию. С одной стороны вы хотите близких отношений, а с другой - все время их отрицаете или намеренно прерываете.
Череп
Страх смерти - это нормальное чувство любого человека. Если вы увидели череп сначала, то, вероятно, это чувство беспокоит и вас. Главное, чтобы он не вырос внутри вас и не заполнил все ваши мысли.
Деревья
Деревья на рисунке символизируют двойственную натуру. У вас часто меняется настроение, мнение, вы не можете определиться и сделать выбор. Все это проекция ваших эмоций и подавленных страхов.
Лицо
В вашей жизни уже происходят или скоро произойдут серьезные перемены. Возможно, смена работы, новые знакомства. Примите это и порадуйтесь, а не переживайте. В любом случае грядут положительные эмоции, не пугайтесь, если все будет хорошо.
Мужчина
Если вы увидели мужчину, то это к удаче. Вы притянете ее к себе и что-то очень позитивное произойдет в вашей жизни. Ведь именно этого вам сейчас так не хватает, верно?
Чертенок
Вы всегда надеетесь на лучшее, но ожидаете худшего. Настроение может портиться только от мыслей о плохом исходе, который еще даже не случился и, вероятнее всего, не случится никогда, но мысли все равно роятся в голове. Научитесь отпускать их, не принимайте все близко к сердцу.
Зима
Ожидаете денежный приток? А он вас да. Вы или уже решаете материальные проблемы или они в скором времени исчезнут.
Океан и небо
Вы всегда выступаете за искренность и настоящие эмоции. Если кто-то обманывает, вы перестаете доверять и уходите. Даже обычная прогулка на улице доставляет вам радость. Когда вы находитесь в окружении природы, то чувствуете свою силу, наполняетесь, вам становится хорошо и спокойно.
Дельфин
Сейчас вы сфокусированы на карьере и достижении успеха. То, что дельфин прыгает через обруч, говорит о трудностях, с которыми вы сейчас столкнулись. Пока ваш приоритет - это деньги, но не в них, как говорится, все счастье. Обратите внимание и на другие сферы жизни.
Женский силуэт, небо и океан
Если вы первым делом увидели женский силуэт, небо и океан, то это означает, что вы начали близкое знакомство с собой. Вы узнаете свое внутреннее Я, слышите свои желания и открываете каждый день что-то новое. Психолог или йога вам в этом помогают.
Женщина в красном платье
Вы отбросили на задний план все ненужное. Сейчас все ваше внимание направлено на реально важные вещи, например, семью. Вы стали мягче и добрее, ведь осознали, что ваше счастье зависит только от вас.
Женский силуэт и звезды
Окружающим часто кажется, что вы витаете в облаках. А вы просто прячетесь от проблем и остального внутри себя. Это здорово, изучать себя, но на внешний мир тоже стоит обратить внимание.
Саксофонист
Вы активный человек, вокруг вас всегда много друзей. Вы легко находите новые и полезные контакты, но на это уходит много времени и сил. Порой нужно дать себе передышку и побыть наедине с собой. Не убегаете ли вы так от себя, окружая себя толпой?
Лицо
Вы не любите шумные вечеринки. Самый лучший вечер для вас - это уютные посиделки. разговоры по душам. После больших компаний вы чувствуете себя выжатым, как лимон, и вам требуется время, что восстановить силы.
Пара
Вам очень важны отношения. Вы всегда заботитесь и думаете о своем партнере. Но он не должен занимать все ваше пространство, ведь в противном случае человек просто подумает, что вы навязчивы. Уделите время себе и своей жизни.
Взрыв
Вы не любите спонтанность и риск. Вас легко напугать чем-то смелым.
Женщина
Вы более одиноки, чем думаете. Вы стараетесь вести активную жизнь, но на самом деле в душе есть пустота.
Что-нибудь совпало с вашей жизненной ситуацией и мыслями в данный момент?
Источник:
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Муйня а не тест.
ни одного совпадения...
Доктор: Любопытно, сейчас проверим.
Достает листок, на котором нарисован квадрат. Что здесь нарисовано?
Пациент: Это просто. Это кровать. На ней сексом занимаются!
Доктор достает следующий листок, с треугольником: Ну а тут что нарисовано?
Пациент (хихикая): Ну, доктор, тут же это… Мне даже говорить неудобно.
Доктор показывает листок с кругом: А это что?
Пациент: Ну это же вообще… Я стесняюсь произнести это вслух!
Доктор: Что ж, все понятно. Вы действительно маньяк.
Пациент: Нет, это Вы маньяк!
Доктор: С чего вы взяли?
Пациент: Это же Вы мне эти похабные картинки показываете!
па пара пара пам пам
Е
па пара пара пам пам
ТА!!!
па пара пара пам пам
ХУ-Е-ТА