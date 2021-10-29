Первое увиденное на этих 6 картинках-тестах расскажет о том, что происходит в вашей жизни

Девочка



Если первый взгляд упал на малышку, то это говорит о том, что у вас остались подавленные еще во младенчестве эмоции или, возможно, есть бессознательная травма. Страхи прошли с вами через всю жизнь, оставив отпечаток на взрослом.

Бабочка

Вы когда-нибудь чувствовали связь с потусторонним миром? Вероятно, ваш взгляд направлен на прошлое, а не настоящее, вы все время стараетесь найти потерянную частичку себя или человека, давно покинувшего вас.

Клубника

Когда внимание привлекает клубника, это в первую очередь говорит о страхе отношений или ране безответной любви. Отсутствие любви в детском возрасте тоже ведет к такому состоянию. С одной стороны вы хотите близких отношений, а с другой - все время их отрицаете или намеренно прерываете.

Череп

Страх смерти - это нормальное чувство любого человека. Если вы увидели череп сначала, то, вероятно, это чувство беспокоит и вас. Главное, чтобы он не вырос внутри вас и не заполнил все ваши мысли.

Деревья

Деревья на рисунке символизируют двойственную натуру. У вас часто меняется настроение, мнение, вы не можете определиться и сделать выбор. Все это проекция ваших эмоций и подавленных страхов.