Достопримечательности Казани

Кремлевский комплекс на площади Тысячелетия — первое, что стоит посетить в Казани в случае, если вы приехали в город впервые. В состав комплекса входят такие знаковые исторические достопримечательности, как башня Сююмбике, Губернаторский дворец, Благовещенский собор, Спасо-Преображенский монастырь, Дворцовая (Введенская) церковь, Президентский дворец, мавзолей казанских ханов и многие другие здания ушедших эпох. Фрагменты каменного пилона в Казани относятся к домонгольскому периоду и хранят в себе древнейшую историю Кремля.



На территории Кремля также находятся несколько музейно-выставочных экспозиций, повествующих об истории и становлении религии в городе, в число которых входит центр «Эрмитаж-Казань», музей естественной истории Татарстана, музей истории государственности Татарстана, выставочный зал «Манеж», музей оружия «Дух война», музей исламской культуры и музей истории Благовещенского собора. В «историческом сердце» возле Кремля расположена площадь 1 мая — старейшая в городе. В шаговой доступности от площади находится фонтан на Кремлевской, памятник Благотворителю и памятник Мусе Джалилю.