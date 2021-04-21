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В данной статье вы найдете обзор основных достопримечательностей Казани с фото, видео и описанием, местоположением на карте и узнаете, куда сходить и что посмотреть в Казани за 2 — 3 дня.
Казань летом и зимой привлекает путешественников из многих стран. Открыть Казань для детей — превосходная идея, так как именно в столице Татарстана сконцентрированы лучшие аквапарки, музеи, развлекательные центры, детские театры и парки развлечений.
Достопримечательности Казани разнообразны по количеству и содержанию настолько, что едва ли удастся тщательно изучить их за короткий промежуток времени.
Кажется, что Казань может претендовать на звание столицы целой страны уже хотя бы по тому, что имеет свой собственный Казанский Кремль, где сконцентрированы достопримечательности, ставшие туристическими символами Казани.
Достопримечательности Казани разнообразны по количеству и содержанию настолько, что едва ли удастся тщательно изучить их за короткий промежуток времени.
Кажется, что Казань может претендовать на звание столицы целой страны уже хотя бы по тому, что имеет свой собственный Казанский Кремль, где сконцентрированы достопримечательности, ставшие туристическими символами Казани.
Казанский кремль
Кремлевский комплекс на площади Тысячелетия — первое, что стоит посетить в Казани в случае, если вы приехали в город впервые. В состав комплекса входят такие знаковые исторические достопримечательности, как башня Сююмбике, Губернаторский дворец, Благовещенский собор, Спасо-Преображенский монастырь, Дворцовая (Введенская) церковь, Президентский дворец, мавзолей казанских ханов и многие другие здания ушедших эпох. Фрагменты каменного пилона в Казани относятся к домонгольскому периоду и хранят в себе древнейшую историю Кремля.
На территории Кремля также находятся несколько музейно-выставочных экспозиций, повествующих об истории и становлении религии в городе, в число которых входит центр «Эрмитаж-Казань», музей естественной истории Татарстана, музей истории государственности Татарстана, выставочный зал «Манеж», музей оружия «Дух война», музей исламской культуры и музей истории Благовещенского собора. В «историческом сердце» возле Кремля расположена площадь 1 мая — старейшая в городе. В шаговой доступности от площади находится фонтан на Кремлевской, памятник Благотворителю и памятник Мусе Джалилю.
На территории Кремля также находятся несколько музейно-выставочных экспозиций, повествующих об истории и становлении религии в городе, в число которых входит центр «Эрмитаж-Казань», музей естественной истории Татарстана, музей истории государственности Татарстана, выставочный зал «Манеж», музей оружия «Дух война», музей исламской культуры и музей истории Благовещенского собора. В «историческом сердце» возле Кремля расположена площадь 1 мая — старейшая в городе. В шаговой доступности от площади находится фонтан на Кремлевской, памятник Благотворителю и памятник Мусе Джалилю.
Мечеть Кул Шариф
Джума-мечеть Татарстана, одна из самых узнаваемых достопримечательностей Казани, располагается на территории Казанского кремля и вмещает до полутора тысяч человек. Многоминаретное здание облицовано белым мрамором, купол и шпили минаретов — бирюзового цвета. Удачных видов на мечеть несколько: с территории кремля, с площади Тысячелетия, с реки Казанка и смотровых точек на противоположном берегу (особенно ночью).
Кремлевская набережная Казани
Набережная является относительно новой, но очень популярной достопримечательностью. Полностью оборудованная пешеходная зона превосходно подходит для долгих прогулок и семейного отдыха. Зимой на Кремлевской набережной заливают самый длинный в городе каток, много подсветки, аттракционов и уличных кафе.
Центр семьи «Казан»
Главный казанский ЗАГС стал достопримечательностью неслучайно. С виду этот дворец бракосочетаний действительно дворец, но необычный — выполнен в символичной форме традиционного азиатского котла-казана.
Наверху Казана, на высоте 32 метров, располагается просторная открытая смотровая площадка — с видом на реку Казанку и комплекс Кремля. Территория возле центра семьи благоустроена для прогулок и фотосессий, рядом располагаются символизирующие союз пары зилантов (символы Казани) и барсов (символика Татарстана).
Наверху Казана, на высоте 32 метров, располагается просторная открытая смотровая площадка — с видом на реку Казанку и комплекс Кремля. Территория возле центра семьи благоустроена для прогулок и фотосессий, рядом располагаются символизирующие союз пары зилантов (символы Казани) и барсов (символика Татарстана).
Дворец земледельцев
Дворец земледельцев у набережной Казани в пышном архитектурном стиле бозар — новодел, принявший немало критики. Бесспорно одно — внимание здание привлекает сразу, еще со смотровой площадки кремля. Название объясняется просто: здание находится на Дворцовой площади, а размещается в нем министерство земледелия.
Посмотреть дворец ночью будет гораздо интереснее, чем днем — и всё благодаря насыщенной архитектурной подсветке. В темное время суток центральный декоративный элемент фасада — 20-метровое бронзовое дерево — окружено зеленым светом, имитирующем листву. С 2011 года центральный вход дворца вместе с площадью перед ним становится сценой яркого фестиваля «Казанская осень».
Посмотреть дворец ночью будет гораздо интереснее, чем днем — и всё благодаря насыщенной архитектурной подсветке. В темное время суток центральный декоративный элемент фасада — 20-метровое бронзовое дерево — окружено зеленым светом, имитирующем листву. С 2011 года центральный вход дворца вместе с площадью перед ним становится сценой яркого фестиваля «Казанская осень».
Улица Баумана
Центральная пешеходная улица протянулась почти от стен кремля — площади Тысячелетия — до площади Тукая. Это всегда оживленный казанский арбат с уличной музыкой и отличным стрит-артом, исторической застройкой и даже смотровой площадкой — на колокольне Богоявленского собора.
На Баумана располагается несколько интерактивно-развлекательных музеев, а еще здесь можно попробовать настоящую татарскую еду и купить сувениры. Зимой вся улица празднично подсвечивается.
На Баумана располагается несколько интерактивно-развлекательных музеев, а еще здесь можно попробовать настоящую татарскую еду и купить сувениры. Зимой вся улица празднично подсвечивается.
Ривьера — аквапарк и колесо обозрения
Развлекательный комплекс на берегу Казанки — главный пункт большинства семейных поездок в Казань. Большой аквапарк с аттракционами от детских до экстремальных горок работает круглый год, в том числе искупаться можно и в открытом бассейне — его подогрев достаточный даже зимой.
Рядом с аквапарком — 65-метровое колесо обозрения «Вокруг света», самое высокое в Казани. Кабинки теплые, всесезонные, а панорамные стекла обеспечивают хорошую видимость: посмотреть можно не только аквапарк с высоты, но достопримечательности окрестностей и даже кремлевский комплекс на противоположном, историческом берегу. И снова отличная подсветка вечером: колесо переливается всеми цветами и хорошо заметно с Кремлевской набережной.
Рядом с аквапарком — 65-метровое колесо обозрения «Вокруг света», самое высокое в Казани. Кабинки теплые, всесезонные, а панорамные стекла обеспечивают хорошую видимость: посмотреть можно не только аквапарк с высоты, но достопримечательности окрестностей и даже кремлевский комплекс на противоположном, историческом берегу. И снова отличная подсветка вечером: колесо переливается всеми цветами и хорошо заметно с Кремлевской набережной.
Старо-Татарская слобода
Исторический район Старо-Татарская слобода отражает уклад жизни прошлых поколений. Территория слободы включает ансамбль исторических зданий и архитектурных шедевров.
Мост Миллениум
Самый высокий городской мост стал достопримечательностью благодаря 45-метровой букве «М», в виде которой выполнен пилон. Ее видно с большинства мест на набережной Казанки, с колес обозрения и других смотровых площадок, а ночью возведенный в честь 1000-летия города мост и вовсе становится одной из световых доминант.
Через арки буквы «М» проезжают машины, но пройти по мосту Миллениум можно и пешком — есть выделенная пешеходная дорожка. Общая протяженность моста — 835 метров.
Через арки буквы «М» проезжают машины, но пройти по мосту Миллениум можно и пешком — есть выделенная пешеходная дорожка. Общая протяженность моста — 835 метров.
Площадь Тукая
Центральная площадь Казани названа в честь народного татарского поэта Габдуллы Тукая, но горожане привыкли именовать ее коротко — Кольцо. И здесь же находится популярный торговый центр — тоже «Кольцо».
Архитектурный ансамбль площади Тукая максимально эклектичный и полностью сложился лишь в последние годы. В итоге и получилось, что на центральной площади одновременно сочетаются типовая архитектура, модерн, сталинский ампир и хай-тек.
Архитектурный ансамбль площади Тукая максимально эклектичный и полностью сложился лишь в последние годы. В итоге и получилось, что на центральной площади одновременно сочетаются типовая архитектура, модерн, сталинский ампир и хай-тек.
Театр кукол Экият
Вычурное здание сказочного замка-театра видно издалека. И хотя оно диссонирует с застройкой, сам театр, его интернациональные постановки — настоящая культурная достопримечательность Казани.
Сейчас в репертуаре казанского театра кукол Экият около 40 спектаклей, и билеты нужно покупать заранее — зал практически всегда полный. В афише указано, на каком языке идет спектакль — на русском или татарском.
Сейчас в репертуаре казанского театра кукол Экият около 40 спектаклей, и билеты нужно покупать заранее — зал практически всегда полный. В афише указано, на каком языке идет спектакль — на русском или татарском.
Национальный музей республики Татарстан
Учрежденный более ста лет назад музей размещается в здании-памятнике Гостиного двора. В коллекции музея — более 910 тысяч единиц хранения. Экспозиция посвящена истории Татарстана от древности до наших дней, охватывает уникальное собрание национальной одежды, исторических монет и кладов, предметов быта, оружия, драгоценные металлы, редкие книги, археологические находки и многое другое.
Парк Горького
Главный казанский парк культуры и отдыха расположился в Вахитовском районе. И посетить его стоит в первую очередь летом, когда работает светомузыкальный фонтан.
А еще в парке Горького обитает много белок — на радость фотографам и всем отдыхающим. В праздничные дни в парке можно присоединиться к массовым гуляниям, игротекам и другим активностям.
А еще в парке Горького обитает много белок — на радость фотографам и всем отдыхающим. В праздничные дни в парке можно присоединиться к массовым гуляниям, игротекам и другим активностям.
Парк Победы и музей военной техники
Большой парк в Ново-Савиновском районе, на площади 50 га, интересен для туристов (особенно иностранцев) в первую очередь экспозицией военной техники — танков и гаубиц, самолетов и вертолетов. По экспонатам лазают дети, но масштаб экспозиции удивляет и взрослых.
Есть и другие причины отдохнуть именно в парке Победы: на территории есть пруд, а по дорожкам парка можно кататься на роликах и велосипедах, заниматься спортом на природе.
Есть и другие причины отдохнуть именно в парке Победы: на территории есть пруд, а по дорожкам парка можно кататься на роликах и велосипедах, заниматься спортом на природе.
Парк Кырлай
Парк отдыха Кырлай на правом берегу Казанки — это в первую очередь яркие летние аттракционы, в основном детские, но есть и семейные, а еще колесо обозрения — правда оно на 10 метров ниже колеса у «Ривьеры», но находится ближе к кремлю, и вид с него отличается.
Парк Тысячелетия
Еще одна достопримечательность, появившаяся к юбилею Казани, парк Миллениум, или парк Тысячелетия, находится на берегу озера Кабан. Летом здесь цветут клумбы, работает фонтан в виде казана.
Петропавловский собор
Пышный памятник архитектуры в стиле русского барокко. За всю историю казанского собора в нем непременно бывали российские императоры, начиная с Екатерины II и заканчивая Александром III.
Татарская деревня
Ближе познакомиться с традициями и укладом жизни народа, а также как следует отдохнуть и весело провести время с детьми поможет музей-деревня «Туган Авылым». На детских площадках деревни, как правило, многолюдно, так как плата за вход на территорию комплекса не взимается.
Храм всех религий
Самостоятельно и ненадолго можно съездить в Старое Аракчино в черте Казани — посмотреть Храм Всех Религий, но объект настолько неоднозначный, что лучше заранее уточнить о нем информацию.
Служб в храме не проводится, он работает как музей разных религий. В архитектурном плане в комплексе, инициатором строительства которого с 1994 года был архитектор Ильдар Ханов, сочетаются традиционные элементы 16 мировых религий.
Служб в храме не проводится, он работает как музей разных религий. В архитектурном плане в комплексе, инициатором строительства которого с 1994 года был архитектор Ильдар Ханов, сочетаются традиционные элементы 16 мировых религий.
Раифский Богородицкий монастырь
Крупнейший мужской православный монастырь Казанской епархии в местечке Раифа — место паломничества и объект культурного наследия, основан в XVII веке.
Поездку в Раифский монастырь удобно объединять в один день с экскурсией по Свияжску, это одни из лучших маршрутов экспресс-путешествий из Казани к ключевым достопримечательностям Татарстана.
Поездку в Раифский монастырь удобно объединять в один день с экскурсией по Свияжску, это одни из лучших маршрутов экспресс-путешествий из Казани к ключевым достопримечательностям Татарстана.
Видео о достопримечательностях Казани:
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