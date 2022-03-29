Рудольф Абель: что стало с самым известным советским шпионом?

Первые уроки шпионажа и страсть к естественным наукам дал Вильяму именно отец. К 16 годам юноша знал 4 иностранных языка, играл на трех музыкальных инструментах, а также увлекался техникой и живописью.

В 1920 году семья Фишеров вернулась в Россию. Благодаря связям отца и собственным талантам, Вильям нашёл работу переводчиком в Исполкоме Коминтерна. В 1922 году он вступил в комсомол, а потом успешно сдал экзамены в институт востоковедения.

Когда Вильяма призвали в армию, образование и рекомендации от Московского горкома позволили деятелю оказаться в разведке.

Стоит заметить, интеллектуальные способности Фишера признавали все современники. «Схватывает всё на лету, отличный рассказчик, оформлял стенгазету, умел расположить к себе» – такую оценку оставил его соратник, герой СССР Э.Т. Кренкель.

Ненадежный напарник

Рудольф Абель – это имя лучшего друга Фишера, тоже разведчика. Он познакомился с ним годы Великой отечественной войны, когда занимался подготовкой диверсантов в тыл Германии.

В 1948 году Фишера (теперь Рудольфа), наконец, отправили в США. Там, под видом свободного художника и фотографа, агент занимался вербовкой американцев и пытался выведать секреты американской ядерной программы.