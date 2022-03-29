Рудольф Абель: что стало с самым известным советским шпионом?

История жизни Рудольфа Абеля легла в основу множества советских и голливудских фильмов. Именно о нём повествовало кино Стивена Спилберга «Шпионский мост» 2015 года, получившее шесть номинаций на премию «Оскар».
Патриотизмом и выдержкой Абеля восхищался весь мир. Он так и не сдал свою агентуру. Впрочем, как всегда, сценаристы всё переврали, оставив многие аспекты его жизни за кадром.
Как сложилась судьба легендарного русского шпиона времён Холодной войны?
Шпион по рождению
«Я бы хотел, чтобы у нас были такие же шпионы, как Абель» (Аллен Даллес, директор ЦРУ)
Настоящее имя Рудольфа – Вильям Генрихович Фишер. Он родился в 1903 году в Англии в семье русских эмигрантов, коммунистов-революционеров. В конце XIX века родители будущего шпиона участвовали в подпольном революционном движении в России, за что и были сосланы за границу.
Первые уроки шпионажа и страсть к естественным наукам дал Вильяму именно отец. К 16 годам юноша знал 4 иностранных языка, играл на трех музыкальных инструментах, а также увлекался техникой и живописью.
В 1920 году семья Фишеров вернулась в Россию. Благодаря связям отца и собственным талантам, Вильям нашёл работу переводчиком в Исполкоме Коминтерна. В 1922 году он вступил в комсомол, а потом успешно сдал экзамены в институт востоковедения.
Когда Вильяма призвали в армию, образование и рекомендации от Московского горкома позволили деятелю оказаться в разведке.
Стоит заметить, интеллектуальные способности Фишера признавали все современники. «Схватывает всё на лету, отличный рассказчик, оформлял стенгазету, умел расположить к себе» – такую оценку оставил его соратник, герой СССР Э.Т. Кренкель.
Ненадежный напарник
Рудольф Абель – это имя лучшего друга Фишера, тоже разведчика. Он познакомился с ним годы Великой отечественной войны, когда занимался подготовкой диверсантов в тыл Германии.
В 1948 году Фишера (теперь Рудольфа), наконец, отправили в США. Там, под видом свободного художника и фотографа, агент занимался вербовкой американцев и пытался выведать секреты американской ядерной программы.
Что именно ему удалось узнать, до сих пор держится в секрете. Однако известно не менее десятка завербованных им агентов. В конце концов, спустя два года за некие подвиги, в Москве Рудольфа наградили орденом Красного Знамени и повысили до полковника.
«Погорел» шпион из-за Рейно Хейханена. Он был связным Абеля. Деятель воровал агентурные деньги и злоупотреблял алкоголем. Когда Рейно потерял полую монету с шифрованным донесением внутри, ему приказали вернуться в СССР. Однако, испугавшись репрессий, Хейханен сдался американцам.
Обманщик Спилберг
Несмотря на все попытки ФБР воздействовать на Абеля, советский шпион не сломался. Он не сказал ничего, хотя был в курсе не только американских секретов, но и лично знал высокопоставленных советских агентов в правительстве Великобритании и Норвегии.
Его осудили на 32 года тюремного заключения. Впрочем, Абелю повезло. В 1960 году в СССР сбили самолёт американского разведчика Френсиса Пауэрса. В 1962 году этого американца обменяли на нашего шпиона.
Марк Райлэнс — британский актёр театра, телевидения и кино, театральный режиссёр и драматург в роли Рудольфа Абеля (кадр из фильма "Шпионский мост")
Надо сказать, в своём фильме Стивен Спилберг умолчал, что менять «голову на голову» они отказались. США кроме Френсиса Пауэрса получили еще одного американского шпиона Фредерика Прайора. Эти пойманные шпионы активно сотрудничали с советскими властями.
В фильме утверждается, что Берлин разбомбил СССР, а потом запретил отстраивать город. На деле, Берлин бомбили и союзники, а к 1962 году советская половина была полностью восстановлена.
В конце концов, Спилберг намекнул, что по возвращению домой Абеля расстреляли. На самом деле, Абель счастливо дожил до 1971 года. Он продолжил работу в разведке и получил несколько государственных наград.
Умер великий шпион в возрасте 68 лет от рака легких.
Источник:
АНТИФИШКИ
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