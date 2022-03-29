Вляпался: мерседес Аллы Пугачёвой врезался в ассенизаторскую машину

В Одинцовском городском округе Мерседес S-500 Аллы Пугачёвой попал в аварию. Ассенизаторский автомобиль начал поворот без поворотных сигналов, в этот момент иномарка в него влетела.
Уже давно Пугачёва с семьёй живёт в деревне Грязь. Примадонна не скрывает, что у нее есть несколько дорогостоящих автомобилей. Среди них есть белый Мерседес S-500.
Уже месяц Пугачёва с мужем и детьми находится в Израиле. А ещё Мерседес попал в аварию в Одинцовском городском округе. Как выяснилось, автомобиль примадонны врезался в ассенизаторскую машину «ГАЗ», которая начала поворот без сигнала. Свидетелем аварии стал водитель минивена. Он показал агентству МК запись с видеорегистратора. Прямо за ним двигается Мерседес.
После аварии водитель минивена выскочил из машины и подбежал к Мерседесу. Мужчина подбежал к месту ДТП, и, убедившись, что все живы и здоровы, вызвал сотрудников ДПС. Иномарку увезли на эвакуаторе, а водителю ассенизаторской машины выписали штраф. Игорь, водитель Пугачёвой, сначала заявил, что его не было на месте ДТП. Позднее выяснилось, что водитель был в машине и даже пострадал в аварии. Вместе с адвокатом и со справкой о телесных повреждениях он приезжал в отдел ГИБДД.
Источник:
АНТИФИШКИ
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напоминает -
Посмотрев в зеркало заднего вида, водитель заметил, что за ним следует «Мерседес». Встречного движения в этот момент не было, и мужчина решился на обгон грузовика. Практически поравнявшись со спецтранспортом, шофер заметил, что «ГАЗ», не включив поворотник, стал уходить влево. Только какое-то везение помогло автолюбителю уйти от столкновения и не вылететь на обочину. А вот машине Примадонны не повезло. Уже после опасного обгона водитель увидел в зеркале заднего вида, как «Мерседес», следовавший за ним, не снижая скорости, врезался в ассенизатора.