Вляпался: мерседес Аллы Пугачёвой врезался в ассенизаторскую машину

После аварии водитель минивена выскочил из машины и подбежал к Мерседесу. Мужчина подбежал к месту ДТП, и, убедившись, что все живы и здоровы, вызвал сотрудников ДПС. Иномарку увезли на эвакуаторе, а водителю ассенизаторской машины выписали штраф. Игорь, водитель Пугачёвой, сначала заявил, что его не было на месте ДТП. Позднее выяснилось, что водитель был в машине и даже пострадал в аварии. Вместе с адвокатом и со справкой о телесных повреждениях он приезжал в отдел ГИБДД.