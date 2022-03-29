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Вляпался: мерседес Аллы Пугачёвой врезался в ассенизаторскую машину

Вляпался: мерседес Аллы Пугачёвой врезался в ассенизаторскую машину (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2022 08:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мерседес   Пугачёва   авария   ассенизаторская машина   видео   фото   шоу бизнес   
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В Одинцовском городском округе Мерседес S-500 Аллы Пугачёвой попал в аварию. Ассенизаторский автомобиль начал поворот без поворотных сигналов, в этот момент иномарка в него влетела.

Уже давно Пугачёва с семьёй живёт в деревне Грязь. Примадонна не скрывает, что у нее есть несколько дорогостоящих автомобилей. Среди них есть белый Мерседес S-500.

Уже месяц Пугачёва с мужем и детьми находится в Израиле. А ещё Мерседес попал в аварию в Одинцовском городском округе. Как выяснилось, автомобиль примадонны врезался в ассенизаторскую машину «ГАЗ», которая начала поворот без сигнала. Свидетелем аварии стал водитель минивена. Он показал агентству МК запись с видеорегистратора. Прямо за ним двигается Мерседес.

После аварии водитель минивена выскочил из машины и подбежал к Мерседесу. Мужчина подбежал к месту ДТП, и, убедившись, что все живы и здоровы, вызвал сотрудников ДПС. Иномарку увезли на эвакуаторе, а водителю ассенизаторской машины выписали штраф. Игорь, водитель Пугачёвой, сначала заявил, что его не было на месте ДТП. Позднее выяснилось, что водитель был в машине и даже пострадал в аварии. Вместе с адвокатом и со справкой о телесных повреждениях он приезжал в отдел ГИБДД.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мерседес   Пугачёва   авария   ассенизаторская машина   видео   фото   шоу бизнес   
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9  комментариев
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5k
Roman Час назад
Херасе. Кто-то кроме меня на знак "стоп" реагирует.
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9k
Uron 22 минуты назад
"Позднее выяснилось, что водитель был в машине и даже пострадал в аварии. Вместе с адвокатом и со справкой о телесных повреждениях он приезжал в отдел ГИБДД."
напоминает -
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3k
Frank Borman Полчаса назад
Два говновоза встретились.
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2k
Лёха 49 минут назад
Подобное к подобному ...
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702
Шурман 55 минут назад
А где минивэн ? и где пострадавшие и как это случилось :) на видео видно что ушел от столкновения но С500 это не минивэн :)
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