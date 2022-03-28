Во время вручения "Оскаров" Уилл Смит вступился за жену и ударил Криса Рока

Крис Рок принялся шутить об очень короткой стрижке Джады Пинкетт-Смит - жены Уилла Смита. Всё дело в том, что Джада страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос. Уилл Смит встал и прямо во время прямой трансляции ударил комика по лицу.

Камеры сняли, как Уилл вернулся на своё место и кричал что-то из зала — требовал, чтобы Рок не касался имени Джады.