Во время вручения "Оскаров" Уилл Смит вступился за жену и ударил Криса Рока

Ведущий церемонии "Оскар" Крис Рок объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм". Во время выступления комик неудачно пошутил о жене Уилла Смита и тут же получил за это по лицу от актёра.
Крис Рок принялся шутить об очень короткой стрижке Джады Пинкетт-Смит - жены Уилла Смита. Всё дело в том, что Джада страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос. Уилл Смит встал и прямо во время прямой трансляции ударил комика по лицу.
Камеры сняли, как Уилл вернулся на своё место и кричал что-то из зала — требовал, чтобы Рок не касался имени Джады.
Впрочем, Крис Рок быстро оправился от удара и продолжил вести церемонию. Многие решили, что этот конфликт был частью сценария - удар не нанёс комику вреда и он никак не отреагировал на то, что Уилл Смит быстро соскочил со своего места.
Уилл Смит стал обладателем "Оскара" в категории "Лучший актёр" за роль в фильме "Король Ричард"
Судя по всему, конфликт звёзд никак не повлиял на проведение церемонии. Возможно, организаторы церемонии рассчитывали на дополнительное внимание к небольшому скандалу.
После вручения "Оскара" Смит принёс свои извинения
"В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально", - объяснил он.
Источник:
АНТИФИШКИ
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