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Во время вручения "Оскаров" Уилл Смит вступился за жену и ударил Криса Рока

Во время вручения "Оскаров" Уилл Смит вступился за жену и ударил Криса Рока (2 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 06:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Крис Рок   Уилл Смит   видео   интересное   оскар   фото   шоу бизнес   
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Ведущий церемонии "Оскар" Крис Рок объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм". Во время выступления комик неудачно пошутил о жене Уилла Смита и тут же получил за это по лицу от актёра.

Крис Рок принялся шутить об очень короткой стрижке Джады Пинкетт-Смит - жены Уилла Смита. Всё дело в том, что Джада страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос. Уилл Смит встал и прямо во время прямой трансляции ударил комика по лицу.

Камеры сняли, как Уилл вернулся на своё место и кричал что-то из зала — требовал, чтобы Рок не касался имени Джады.

Впрочем, Крис Рок быстро оправился от удара и продолжил вести церемонию. Многие решили, что этот конфликт был частью сценария - удар не нанёс комику вреда и он никак не отреагировал на то, что Уилл Смит быстро соскочил со своего места.

Судя по всему, конфликт звёзд никак не повлиял на проведение церемонии. Возможно, организаторы церемонии рассчитывали на дополнительное внимание к небольшому скандалу.

"В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально", - объяснил он.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Крис Рок   Уилл Смит   видео   интересное   оскар   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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5k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Очень современная семья,у жена аутоимунное заболевание,сын-дочь-трансгендер.
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−1
Игорь 2 минуты назад
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Заранее большое человеческое спасибо.
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5k
Бу 12 минут назад
Больше похоже на розыгрыш.
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12k
K7OO Полчаса назад
Обоих привлечь! Одного за оскорбление негра, а другого за драку с негром. И пусть на коленях друг перед другом стоят. Будут знать, как негров обижать, расисты чертовы.
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20k
KOSTELLO 46 минут назад
Трудная ситуация для омериканскаго правосудия.
Негр ударил негра…
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27
Неандерталец 47 минут назад
а че этому дебилу нарколыги Оскара не дали? Ну может с Грэмми повезет
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6k
Roninsamuray Час назад
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3k
Умница-красавица 2 часа назад
А кого, стесняюсь спросить, сыграл Смит в фильме «Король Ричард»?
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11k
Дядя Саша 2 часа назад
Всё правильно сделал.
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22k
Юрий 2 часа назад
Забавы черных такие смешные....

Ссылка www.youtube.com
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