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45 главных достопримечательностей Калининграда

45 главных достопримечательностей Калининграда (1 фото)

Автор:
30 апреля 2021 09:05
Метки: Калининградская область   достопримечательность   калининград   фото   
235
1

Калининград – город с богатой историей, до 1945 года принадлежавший Восточной Пруссии и носивший название Кёнигсберг. Немецкое прошлое не могло не отразится на современном облике города, его достопримечательностях и архитектуре. Сохранились как старинные, многовековые памятники архитектуры – здание Биржи, так и элементы фортификационных укреплений – семь городских ворот, башни Дона и Врангеля.

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Метки: Калининградская область   достопримечательность   калининград   фото   
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512
Шурман Час назад
Красиво хоте побывать но виза была только у меня и тещи :) остальные не смогли бы поехать , мы просто часто отдыхаем в Ниде а от туда до него рукой подать .
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4k
Бу 17 минут назад
Красивые места)!
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