45 главных достопримечательностей Калининграда

Национальный парк «Куршская коса»

Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Одна из самых крупных песчаных насыпей в мире расположена в 50 км от Калининграда и является популярным местом у эко-туристов. Длина полуострова Куршской косы составляет чуть меньше 100 км, ширина не превышает 4 км. Главной особенностью национального парка является разнообразие его природного ландшафта, уникальные экосистемы.

«Рыбная деревня»

Городской квартал, примечательный необычной архитектурой. Этот район стилизован под немецкую старину и своим обликом напоминает довоенный Кёнигсберг. Его строительство началось в начале 2000-ых годов, и за это время «Рыбная деревня» стала популярным местом для прогулок как у гостей, так и у жителей города. При постройке зданий использовали стиль «фахверк», и своим видом они похожи на постройки Орденской архитектуры.

Дом Советов

Это здание называют одним из символов ушедшей эпохи СССР в Калининграде. Также Дом Советов считается главным долгостроем города – его строительство началось в 1970 году и не закончено до сих пор. В первоначальном проекте здание должно было быть 28-этажным. В настоящее время здание Дома Советов представляет собой монументальное строение из двух прямоугольных 21-этажных башен в центре города, построенных на 95 %.

Исторический район Амалиенау

Ранее на этой территории размещалось дворянское имение. Сейчас это район с нетрадиционной для города формой застройки. Его отличают множество извилистых улочек, круговых площадей и аллей с редкими кустарниками. Большинство малоэтажных построек квартала выполнены в стиле «югендстиль» с элементами неоклассицизма и романтизма. Многие здания построены по индивидуальным проектам известных городских архитекторов.

Музей Мирового океана

Образован в 1990 году и хранит в своих фондах более 50 000 уникальных экспонатов. Его экспозиции посвящены геологии и гидрологии Мирового океана, судоходству, морской фауне и флоре. Выставки размещены не только в основном здании музея, но и в судах и подводной лодке, пришвартованных у причала музея. Также на набережной расположены некоторые экспонаты музея – маяк «Ирбенский», гидросамолет, соляной батискаф.

Кёнигсбергский собор

Недействующий в настоящее время кафедральный собор, основанный в 1333 году. Кирпичное здание возведено в стиле балтийской готики. Является памятником архитектуры и объектом культурного наследия. У стен собора захоронен философ Кант. От первоначального внутреннего убранства сохранилось только несколько каменных эпитафий. Здание собора используется для проведения концертов, а также для размещения музейных экспозиций.

Калининградский зоопарк

Один из самых старых зоопарков в стране – работает уже более 100 лет. Расположен в центре города и известен своими старинными скульптурами и памятниками довоенной архитектуры. В одной их таких построек сейчас живут слоны. В зоопарке содержатся около 300 видов животных. Общее число обитателей зоопарка – более 3000. В дендропарке на территории растут уникальные и редкие растения.

Центральный парк Калининграда

Общая площадь парка – 47 га. На его территории до сих пор растут деревья и растения, высаженные еще в довоенные годы. Среди лесопарковой зоны расположены фонтаны, аттракционы, концертная площадка, кафе и значимые достопримечательности города – Кирха в память королевы Луизы, декоративная колоннада, императорский охотничий дом. Необычным памятником является скульптура барона Мюнхгаузена. В зимнее время в парке заливают каток.

Храм Христа Спасителя

Кафедральный собор, основанный в 2006 году по проекту архитектора Копылова. Его называют самым новаторским и молодым храмом города. Стиль храма напоминает стиль Владимиро-Суздальского храмового зодчества. Необычным решением стало масштабное остекление храма, кажется, что лучи солнца пронизывают его со всех сторон. Расположен на площади Победы. Высота храма – 51 метр. Вмещает около 3000 человек.

Калининградский порт

Порт Балтийского моря в устье реки Преголя. Он представляет из себя огромный комплекс, состоящий из нескольких портов разного назначения – торгового, речного, рыбного. Всего в Калининградском порту около 50 причалов, общей протяженностью более 20 км. Началом истории порта принято считать 1339 год. Быстрому развитию способствовало небольшое расстояние до крупных городов Европы – от 400 до 600 километров.

Исторические места и достопримечательности

Памятные исторические места Калининграда.

Форт № 5 — Король Фридрих Вильгельм III

Возведен в конце XIX века и являлся одним из оборонительных элементов при защите Кенигсберга во время Второй Мировой Войны. Представляет собой сооружение длиной 215 метров, шириной 105 метров. В советское время у стен форта основали мемориальный комплекс с открытой экспозицией, а казематах крепости открыли музей военной техники и фортификации. Его экспозиции являются одними из самых посещаемых в Калининграде.

Мемориальный комплекс «Памятник 1200 гвардейцам»

Мемориал является братской могилой для 1200 воинов, погибших во время штурма Кёнигсберга в 1945 году. Он расположен на Гвардейском проспекте, где традиционно проходят военные парады. Доминантой памятника является обелиск в виде пятиконечной звезды. С 1960-ого года перед обелиском горит вечный огонь. Комплекс окружают бетонные плиты с высеченными именами погибших солдат. Недалеко от комплекса возведена часовня.

Могила Иммануила Канта

Расположена на острове Канта среди реки Преголя. Могилу философа у стен Кафедрального собора ежегодно посещают тысячи туристов и поклонников его учения. Кант был последним человеком, похороненном в «профессорской усыпальнице» собора в 1804 году. В 1996 году во время реставрации собора восстановили и могилу Канта. В колонной усыпальнице выбиты даты жизни ученого, а также установлен кенотаф – каменный гроб.

Памятники архитектуры и градостроительства

Красивые архитектурные достопримечательности и объекты инфраструктуры.

Здание кёнигсбергской биржи

Построено в конце XIX века на набережной реки Преголя недалеко от Эстакадного моста. Построена в стиле итальянского неоренессанса, имеет элементы классицизма. Состоит из двух частей – большого зала и крытой галереи, ведущей к реке. Украшением здания биржи являются скульптуры львов работы Хундризера. Строение имеет статус памятника архитектуры. В настоящее время в нем размещается музей изобразительного искусства.

Башня Врангеля

Построена в качестве элемента единого оборонительного комплекса в XIX веке. Разработкой проекта башни занимались архитектор и военный инженер фон Хайль и Ирфюгельбрехт. Диаметр башни – 34 метра, высота – 12 метров. Назначение башни – оборона слабо защищенного Верхнего пруда. Во время Второй Мировой Войны башню использовали в качестве военного госпиталя, а затем опорного пункта. Башня можно осмотреть только снаружи.

Футбольный стадион «Калининград»

Построен во время подготовки к чемпионату миру по футболу 2018 года. Имеет вместимость более 35 000 человек и внушительные размеры. Общая площадь всей территории более 24 га. Размеры поля – 105*68 метров. На престижной спортивной площадке часто проводят соревнования международного уровня. Стадион Калининграда называют одним из самых безопасных на ЧМ-2018 – на нем установлено более 1000 камер видеонаблюдения.

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Площадь Победы

Главная площадь города, расположенная в его историческом центре. Название ей дано после окончания Второй Мировой Войны. На площади находится главный храм Калининграда – Храм Христа Спасителя. После реконструкции на площади Победы появились фонтаны, Триумфальная колонна, железнодорожный тоннель. Площадь является важным транспортным узлом и местом сосредоточения крупных торговых и административных зданий.

Эстакадный мост

Крупная транспортная артерия города, которая проходит через реку Преголя и пересекает остров Канта. Помимо этого, для туристов мост является отличной смотровой панорамной площадкой. С него прекрасно видно речной порт и Кафедральный собор. Построен в 1972 году. Его протяженность – 546 метров, ширина – 28 метров. По нему проходит трамвайная линия, полосы для автомобилей, а также пешеходные тротуары со спусками в парковую зону.

Храмы Калининграда

Кирхи и церкви города – религиозные места и красивые архитектурные памятники.

Юдиттен-кирха

Одно из самых старинных зданий в городе – построено в 1288 году. Строительством кирхи занимался Тевтонский орден. Основание кирхи сложено из грубых булыжников, а верхняя часть – из обработанных камней. В годы советской власти старинное здание частично разрушили, восстановлением занимались в 80-ых годах XX века. Сейчас в кирхе размещается Свято-Никольский храм, являющийся одним из самых посещаемых приходов Калининграда.

Кирха Святого Адальберта

Ранее – католическая часовня. Построена в 1904 году под руководством немецкого архитектора Хайтманна. Представляет собой капеллу в готическом стиле. С северной ее стороны расположена узкая башня, с остальных трех сторон – контрфорсы. В витраже оконной ниши с восточной стороны на золотом фоне изображен святой Адальберт. Изготовлением витража занимались лучшие мастера Чехии. Алтарь украшен двухметровой статуей девы Марии.

Кирха памяти королевы Луизы

Историческое здание, в прошлом являющееся зданием лютеранской церкви. Кирха построена в 1899-1901 годы. В настоящее время в ней размещен Калининградский театр кукол. Архитектура имеет черты стиля романса с элементами модерна. Длина строения – 47 метров, ширина – 22 метра, высота среднего нефа – 12 метров. Имеет две башни разной высоты, одна из них с часами. Внутренний интерьер изменили для современного назначения.

Кирха Святого Семейства

Католическая кирха Святого Семейства является одним из самых внушительных сооружений, возведенных по проекту архитектора Хайтманна. В строительстве использовался красный кирпич, а основы планировки здания взяты у сооружений Тевтонского ордена. Построена в 1907 году, реконструирована в 1980 году. После восстановления в здании кирхи разместилась Калининградская областная филармония. Установлен орган с 3600 трубами.

Крестовоздвиженский собор

Дата основания – 1930 год. Ранее – лютеранско-евангелический храм, ныне – православный собор. Здание имеет форму греческого креста. Основной деталью постройки является ниша-портал огромных размеров. Ее поверхность украшена панно кадинской майолики. Над фасадом возвышаются две башни с куполами. Облицовка здания выполнена декоративным кирпичом. Архитектура – смешение стилей готики с модерном и неоклассицизмом.

Городские ворота Калининграда

Популярные городские достопримечательности окружающие исторический центр города.

Фридландские ворота

Фортификационное сооружение из красного кирпича построено в 1862 году. Ворота в неоготическом стиле строились под руководством архитектора Штюлера. Оформлением фасадов занимался скульптор из Берлина Штюрмер. Название воротам дано по прежнему названию города Правдинск – Фридланд, к которому вела дорога, проложенная через это оборонительное сооружение. В здании ворот размещается музей оборонительной истории города.

Бранденбургские ворота

Расположены на границе исторического района Хаберберг и используются по прямому назначению. Построены в 1657 году и изначально были деревянными. Через 100 лет после основания, ворота подверглись обновлению – материал сооружения заменили на кирпич, появились стрельчатые проезды. При реставрации 1843 года ворота украсили цветами из песчаника, декоративными фронтонами, скульптурными портретами.

Королевские ворота

Ворота на этом месте существовали несколько веков – Кальтхофские, Гумбинненские. Современный вид в стиле неоготики ворота получили в начале XIX века во время модернизации городских укреплений. В XX веке утратили свою защитную функцию и стали своеобразной триумфальной аркой. В конце XX века в здании ворот размещались книжный магазин, кафе, склад. Реставрацию Королевских ворот произвели только в 2005 году.

Закхаймские ворота

Являются частью внутреннего фортификационного укрепления. Представляют собой массивное и прочное сооружение с аркой для проезда. По бокам возведены башни, увенчанные декоративными коронами. Ворота, построенные в середине XIX века, долгое время выполняли роль контрольно-пропускного пункта. В настоящее время здание занимает арт-пространство «Ворота». Проводятся выставки, кинофестивали, лекции, мастер-классы.

Росгартенские ворота

Построены в середине XIX века и составляют единый архитектурный ансамбль с башней «Дона». В фасаде ворот ярко прослеживаются готические формы. Для проезда через ворота построен проезд в виде стрельчатой арки, обрамленный восьмигранными башенками. Между башнями расположена смотровая площадка. В настоящее время в нем размещается ресторан Солнечный камень, в котором обедал президент РФ во время празднования 75-летия города.

Фридрихсбургские ворота

Единственный сохранившийся элемент крепости Фридрихсбург, построенной в 1657 году. Сами ворота возведены в 1852 году в неоготическом стиле. Для строительства использовался обожжённый кирпич. Реставрация ворот после повреждений во время Второй Мировой Войны и длительного запустения началась только в XXI веке. Планируется, что после ее окончания Фридрихсбургские ворота станут одним из филиалов Музея мирового океана.

Аусфальские ворота

Первый вариант ворот построен в 1626 году. Перестроены в 1866 году, после чего стали частью Второго оборонительного городского вала. Материал постройки – кирпич, стиль – готика. Ворота были пешеходные, однако после потери военной защитной функции в XX веке, пешеходный проход заложили, а сами ворота стали использовать как склад. В 90-ых годах XX века на верхней платформе ворот возвели часовню св. Георгия Победоносца.

Железнодорожные ворота

Расположены рядом с мемориалом 1200 гвардейцев. Через ворота можно пройти в парк рядом с памятником. Ранее через этот проем проходила ветка железной дороги. Одна из полос сохранялась до 90-ых годов XX века, впоследствии поверх нее проложили пешеходную дорожку. Дата основания ворот указана на замковом камне – 1866-1889 годы. С 2017 года в помещениях ворот располагается планетарий им. Бесселя, проходят конференции, выставки.

Природные достопримечательности Калининграда

Сады и парки, интересные и красивые места, где можно погулять в городе.

Ботанический сад БФУ имени И. Канта

В его состав входят как открытые пространства, так и крытые оранжереи. Общая площадь бот.сада – 13 га. Он основан в начале XX века. Сад состоит из нескольких отделений – субтропическое, тропическое, пальмовое, суккулентное. В нем есть клумбы, парники, небольшой пруд. Часть растений внесена в Красную книгу. Самым лучшим временем для посещения сада и фотосессий считается сезон цветения – с апреля по сентябрь.

Река Преголя

Река, протяженностью 132 км, образована слиянием рек Инструча и Анграпа. В ее устье расположен крупный Калининградский порт. На ее берегах находятся множество городских достопримечательностей – стадион Калининград, Рыбная деревня, Дом смотрителя Высокого моста, Кенигсбергская биржа, бастион Прегель, а на набережной – Музей Мирового океана. Река обитаема, помимо разных видов рыб в ней обитают большие северные крабы.

Верхний пруд (Озеро Верхнее)

Искусственный водоем в центре города. Популярное место для прогулок как жителей, так и у гостей города. Основан в 1270 году рыцарями Тевтонского озера. Образован путем перекрытия реки Преголя земляной дамбой. В настоящее время берега озера благоустроены, оборудована красивая набережная, украшенная скульптурами морских животных. Есть кафе, аттракционы, детские площадки, лодочная станция. В озере водятся лебеди и утки.

Нижний пруд

Еще один искусственный водоем, образованный в XIII веке. Какое-то время его воды использовались для наполнения рва у Кёнигсбергского замка. В XX веке вокруг пруда решили основать рекреационную зону. Снесли старые строения, проложили променад, облагородили каскад от Верхнего пруда к Нижнему. Через пруд построено несколько мостов, есть лодочная станция. Рядом расположены Музей янтаря, Росгартенские ворота и башня «Врангель».

Парк культуры и отдыха «Юность»

Расположен на берегу Верхнего озера. Территория парко-развлекательного комплекса составляет 7 га. Здесь можно взять напрокат лодку, прокатиться на аттракционах, насладиться красотой парковых аллей. Есть ресторан и кафе, 5D-кинотеатр, картинг, тир, колесо обозрения, зимний крытый каток. В парке установлен памятник воинам-интернационалистам. Регулярно проводятся театральные представления, концерты, праздники.

Пруд Поплавок

Второе неофициальное название – Хлебное озеро. Также известно название пруда «Близнецы». Состоит из двух частей, соединенных тремя протоками. Между протоками расположены два небольших острова, которые соединены пешеходными мостами. Пруд создан в начале XX века. В начале XXI века проведена его реконструкция – очищено дно, укреплены берега, на набережной установили освещение, оборудовали места для отдыха.

Культурные достопримечательности города

Места культурного просвещения – главные музеи и театры Калининграда.

Калининградский областной музей янтаря

Находится в фортификационном сооружении – в башне Доны. В 70-ых годах XX века в нем основали Музей янтаря. Причиной основания музея в этом месте стало близкое нахождение к месторождению балтийского самоцвета, в котором добывается около 90% мировых запасов. Активное развитие музей получил в начале XXI века – появилось современное оборудование, стали проводить разнообразные тематические выставки с уникальными экспонатами.

Музей «Бункер»

Интерактивный музей, входящий в состав историко-художественного музея. Он расположен в железобетонном здании бывшего немецкого бомбоубежища, построенном в 1945 году. Экспозиции музея рассказывают об событиях, происходящих во время штурма города в военное время. Посетителям представлены схемы, планы, фотографии, документы. Особенным экспонатом являются кованые железные ворота, покрытые руническими символами.

Калининградский историко-художественный музей

Основан в 1946 году. Основной корпус музея – восстановленное здание Штадтхалле, размещено у Нижнего пруда, есть несколько филиалов в разных частях города. Общая площадь выставочных помещений – 3 500 м². Количество экспонатов – более 100 000. Постоянные и временные экспозиции имеют разные тематики – археологическую, историческую, художественную. В музее часто проводят вернисажи, фестивали, творческие встречи.

Калининградский областной драматический театр

Открыт в 1947 году. Является участником различных фестивалей, в том числе международных. Театр располагается в восстановленном после войны по проекту Кухтенкова здании немецкого драматического театра, большой зал рассчитан на 931 посетителя. В разное время художественными руководителями театра становились Народные артисты Петеров, Марчелли, Салес. В современном репертуаре театра числится около 20 спектаклей.

Памятники и скульптуры Калининграда

Самые известные памятники украшающие улицы города.

Скульптура «Борющиеся Зубры»

Создана по проекту скульптора-анималиста Гуаля. Над эскизами проекта поработал и художник Пабло Пикассо – он придал движениям животных натуралистичности. Памятник отлит в бронзе в 1911 году. Планировалось, что его установят в замке архиепископа в городе Мюнстер. Однако установили скульптуру около фонтана у монументального здания Верховного суда. Жители города стали называть памятник «Прокурор и защитник».

Памятник Иммануилу Канту

Установлен в центре города на Университетской площади. Первоначальна бронзовая скульптура философа была изготовлена в Берлине. Автором проекта стал скульптор Христиан Даниэль Раух. Во время войны памятник спрятали в имении графини Фридрихштайне, однако в послевоенное время скульптуру распили и сдали на металлолом. Созданием копии скульптуры занимался Харальд Хааке. Восстановленный памятник установлен в 1992 году.

Памятник Фридриху Шиллеру

Памятник драматургу, поэту и философу создан в 1910 году немецким скульптором Станиславом Кауэром. Изначально он размещался у Городского театра, но в 1934 году его перенесли в сквер у Нового театра. Скульптура пострадала в военное время от осколков снарядов, но в 50-ых годах ее отреставрировали, а на постамент добавили годы жизни Шиллера и надпись на русском языке. В настоящее время расположен на Театральной площади.

Фонтан «Путти»

Расположен в центре города. Дата постройки – 1908 год. Представляет собой композицию из четырех кудрявых ангелов, которые держатся за руки. В 1912 году «Путти» получил первое место на международной выставке фонтанов в городе Позен. Жители этого города хотели приобрести фонтан, однако скульптор Станислав Кауэр, предпочел подарить его Кенигсбергу. Сейчас он расположен на территории парка ландшафтов «Старый порт».