На Елену Ваенгу напала пьяная дебоширка в самолёте

В своём Instagram Елена Ваенга рассказала о конфликте в самолёте с пьяной русской парой. По словам певицы, она летела с мужем и сыном в бизнес-классе, а прямо перед ними сидела пьяная женщина. В какой-то момент она узнала певицу и начала её оскорблять, а позже подключился и её муж. Он начала задирать других пассажиров, которые были недовольны поведением семейной пары.

«В течение двух часов стоял чудовищный мат. Так женщина решила высказать свое отношение ко мне. Я смысла не поняла. Дама сама не понимала, что она хочет от меня, ей надо было поскандалить. Они реально дебоширили. Это состояние людей, которым все равно, с кем и по какому поводу рамсить. Пилоты, стюардессы, «ваенги», «шмаенги» — все равно с кем», - отметила певица.

Ни стюардессы, ни пассажиры не смогли успокоить дебоширов. Когда самолёт сел, семейную парочку забрала полиция.