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На Елену Ваенгу напала пьяная дебоширка в самолёте

На Елену Ваенгу напала пьяная дебоширка в самолёте (3 фото)

Автор:
08 июля 2021 10:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   Дебоширы   ваенга   видео   самолёт   скандал   фото   шоу бизнес   
1596
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С открытием границ россияне кинулись отдыхать заграницу. В жизнь людей вернулись не только курорты, но и дебоши в самолётах. Певица Елена Ваенга рассказала, как на неё напала пьяная пассажирка в самолёте. Произошёл конфликт на борту рейса Ларнака — Санкт-Петербург.

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Метки: ynews   Дебоширы   ваенга   видео   самолёт   скандал   фото   шоу бизнес   
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16  комментариев
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577
сеньор Леонсио Час назад
Наконец то важные новости! Держите нас в курсе!
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6k
КОСТЯН 2 минуты назад
Да и пох на неё... наверное пассажирка сказала про её говняные песни а Ваенга обиделась и понеслась
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3k
мемфрид 4 минуты назад
И что, целый самолёт не заснял такое дивное представление бесплатное? Не верю
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11k
Вася 10 минут назад
хрулёва тупая раскрученая борзая дура, её аудитория - тётки с одноглазников и фанаты кривого зеркала.. ваенга бл.ять ху.йенга..
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1k
Горец U 11 минут назад
Чего то задержанным пассажирам мне больше верится чем "шваенгам"
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26k
Notan Blaine 11 минут назад
Для деятеля, что поддерживает и распространяет культуру быдло и бандитизма, очень странно надеяться на полицию, нужно было вызывать братков и переходить на блатной жаргон.
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2k
Хрюн 38 минут назад
А кто певица то ???
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
33k
567
Игорь Меншиков Час назад
Вот это новость!!! интернет взорван???
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1k
Meri Poppins Ufa Час назад
Уже на всех центральных телеканалах страны. Новости 'срочно. Азы. Плохого пиара, кроме некролога, - не бывает.
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11k
Евгений Час назад
Сошлись фан база и артист в одном месте, бгггг
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1k
Fara Zolkin Час назад
Кто-то пистит, и мне почему-то кажется, что певица пистит, ибо зная наших [мат], которые "сияют" на эстраде, скорее всего неуважительно вела именно она. Просто странно, что составили мелкое хулиганство и быстренько отпустили.
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41k
Соломей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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