На Елену Ваенгу напала пьяная дебоширка в самолёте

С открытием границ россияне кинулись отдыхать заграницу. В жизнь людей вернулись не только курорты, но и дебоши в самолётах. Певица Елена Ваенга рассказала, как на неё напала пьяная пассажирка в самолёте. Произошёл конфликт на борту рейса Ларнака — Санкт-Петербург.
В своём Instagram Елена Ваенга рассказала о конфликте в самолёте с пьяной русской парой. По словам певицы, она летела с мужем и сыном в бизнес-классе, а прямо перед ними сидела пьяная женщина. В какой-то момент она узнала певицу и начала её оскорблять, а позже подключился и её муж. Он начала задирать других пассажиров, которые были недовольны поведением семейной пары.
«В течение двух часов стоял чудовищный мат. Так женщина решила высказать свое отношение ко мне. Я смысла не поняла. Дама сама не понимала, что она хочет от меня, ей надо было поскандалить. Они реально дебоширили. Это состояние людей, которым все равно, с кем и по какому поводу рамсить. Пилоты, стюардессы, «ваенги», «шмаенги» — все равно с кем», - отметила певица.
Ни стюардессы, ни пассажиры не смогли успокоить дебоширов. Когда самолёт сел, семейную парочку забрала полиция.
Однако, у задержанных своя версия событий. По их словам, именно Ваенга стала виновницей конфликта. Мужчина рассказал, что он вовсе не пил, а скандал устроили именно мужчины из сопровождения певицы. Сама же Елена, как сообщил задержанный, «вела себя агрессивно, ноги поднимала, без носков, без обуви».
«Полный беспредел. Мы вообще в прокуратуру транспортную собираемся идти. Она вела себя агрессивно, ноги поднимала, без носков, в крайний период пандемии это вообще невозможно. Она их на переборку опирала, без носков, без обуви. Мы попросили стюардессу, чтобы она ей сказала. Такие действия неприемлемы. А вообще, что происходит? Я не понимаю. Нас выпустили из аэропорта, мы получили багаж, после этого нас отвели в отделение полиции, задержали. Хотя они нам ничего не предъявили, ни одного заявления мы не видели. Нам отдали наши паспорта и сказали: «Вы свободны». Мы сказали, что никуда не пойдем, нам здесь очень нравится, спасибо за теплый прием!», - рассказал мужчина.
Вопреки его словам, сотрудники транспортной полиции в петербургском аэропорту Пулково составили протоколы на семейную пару.
"Правонарушителями оказались жители Санкт-Петербурга: 63-летний мужчина и 49-летняя женщина, которые были доставлены в дежурную часть. Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство"), наложен административный штраф", - сообщает ТАСС.
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