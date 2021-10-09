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Сергей Минаев. Чем сегодня занимается первый поющий диск-жокей СССР

Сергей Минаев. Чем сегодня занимается первый поющий диск-жокей СССР (3 фото + 3 видео)

Автор:
09 октября 2021 10:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   диск-жокей СССР   знаменитости   интересно   сергей минаев   факты   фото   шоу бизнес   
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В конце 80-х годов этот талантливый шоумен с пышной шевелюрой прославился песенкой про «двадцать два притопа». Он настолько здорово переиначивал песни других исполнителей, что многие вещи в его трактовке звучали даже круче оригиналов.

А потом он подпортил себе репутацию рекламой инвестиционных компаний и политиков. Былая его популярность давно канула в прошлое. Но шоумен востребован и сегодня.


Сергей Минаев – коренной москвич. Парень с детства отличался весьма своеобразным чувством юмора. Он мог очень смешно рассказывать о серьезных вещах, обращать в шутку скучные разговоры взрослых. Этим полезным навыкам он научился у своего отца. Говорят, в их семье это был «фирменный» стиль общения.

Шутки – шутками, но Сергей действительно рос творчески одаренным ребенком. Занимался углубленным изучением английского языка, посещал музыкальную школу по классу скрипки. По окончании средней школы поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а потом продолжил обучение на эстрадном факультете ГИТИСа.

Экспериментировать с музыкой Минаев начала еще в цирковом училище –вместе с однокурсниками создал рок-группу «Город». Новоиспеченная команда вначале баловалась чисто инструментальной музыкой. Но позже Сергей попробовал себя как вокалист. И у него получилось! В начале 80-х годов группа даже участвовала в рок-фестивале МФТИ в Долгопрудном.

Параллельно Минаев стал подрабатывать на танцах в качестве диск-жокея. Вел дискотеки в институтах, гостиницах, летних студенческих лагерях. На студенческую стипендию даже в советские времена особо было не разгуляться. А работа диджея хорошо оплачивалась. К тому же Минаев получил доступ к записям лучших зарубежных артистов. Хорошая импортная музыка в те годы была на вес золота.



Но просто вести дискотеки Минаеву быстро наскучило. И Сергей придумал гениальный ход – переделывать советские и зарубежные хиты на свой лад. Мелодию использовать оригинальную, а тексты и аранжировку придумывать свои. Так из обычного ведущего он превратился в поющего шоумена.

В 1983 году Минаева даже признали «первым профессиональным поющим диск-жокеем Советского Союза». Более того, личные вкусы шоумена оказали значительное влияние на отечественную эстраду того времени. Помните его «Карнавал», «Вояж, вояж», «Двадцать два притопа»? На ретро-вечеринках эти треки время от времени крутят до сих пор.


Плодами своей популярности на рубеже 80-90-х годов Минаев пользовался на полную катушку. Записывал альбомы, вел музыкальные телепередачи вроде «Утренней почты», «Двух роялей», «50 на 50». И даже снимался в кино. До сих пор помню фильмы с его участием «Наш человек в Сан-Ремо», «Карнавальная ночь 2». Случались и зарубежные гастроли. С перепевками чужих хитов Минаев побывал в Германии, Венгрии, Франции, Ирландии и других странах.


Талантливый шоумен и диджей превратился в полноценного поп-исполнителя. На фоне эстрадных однодневок тех лет его репертуар выглядел вполне прилично и заходил «на ура». Но и этого Минаеву показалось мало. Артист не брезговал сниматься в рекламе и даже стал лицом одной финансово-инвестиционной компании, оказавшейся пустышкой-однодневкой. А позже принял участие в приснопамятной предвыборной компании «Голосуй или проиграешь». И даже выпустил целый альбом «Вы готовы пойти за мной?» в поддержку «кандидата от партии власти», как бы сказали сегодня.



Понятно, что времена тогда были сложные, а деньги – всего лишь бумага и стерпят все. Но репутация артиста тогда упала ниже плинтуса. Шоумен вышел в тираж, его стало слишком много. Однако смутные времена закончились. А вместе с ними сошла «на нет» и популярность Минаева. Сегодня шоумен участвует в качестве гостя в ностальгических «дискотеках 80-х». Мелькает по телевизору в различных телешоу. Иногда ведет программы. Последний на сегодня телепроект 59-летнего ведущего – шоу талантов «Я почти знаменит». Но особого интереса ни сам Минаев, ни его проекты уже не вызывают. И тем более – не оказывают никакого влияния на эстрадный мейнстрим.


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Метки: видео   диск-жокей СССР   знаменитости   интересно   сергей минаев   факты   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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767
олег Полчаса назад
да,под спирт рояль его плагиат заходил.
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Голосмордора Минуту назад
Очередной без вести канувший в информационное небытие noname.Так-то всем похер , чем он там занимается.
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5k
schmubu 21 минуту назад
я с ним водку пил в лагере МЭИ, в Алуште, ещё в те времена, когда его особо никто и не знал. но он и в самом деле был крут. тогда.
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4k
Nicole White 23 минуты назад
В русской версии Иисус Христос Суперзвезда отлично исполнил партию Иуды. Прям не ожидала!
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247
Djawdet Полчаса назад
-Убили Джоела
-Ой какой кошмар
-Да нет же, у Били Джоела гастроли в СССР
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21k
Андрей Иванов 43 минуты назад
До той же Пугачёвой или Кобзона ему как до Парижа раком, но в сравнении с нынешними звездулями он всё равно на голову выше. Был у него шарм, да и не позиционировал он себя настоящим певцом. Оригинальный вариант пародиста.
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