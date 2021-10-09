Сергей Минаев. Чем сегодня занимается первый поющий диск-жокей СССР

В конце 80-х годов этот талантливый шоумен с пышной шевелюрой прославился песенкой про «двадцать два притопа». Он настолько здорово переиначивал песни других исполнителей, что многие вещи в его трактовке звучали даже круче оригиналов.
А потом он подпортил себе репутацию рекламой инвестиционных компаний и политиков. Былая его популярность давно канула в прошлое. Но шоумен востребован и сегодня.
Сергей Минаев – коренной москвич. Парень с детства отличался весьма своеобразным чувством юмора. Он мог очень смешно рассказывать о серьезных вещах, обращать в шутку скучные разговоры взрослых. Этим полезным навыкам он научился у своего отца. Говорят, в их семье это был «фирменный» стиль общения.
Шутки – шутками, но Сергей действительно рос творчески одаренным ребенком. Занимался углубленным изучением английского языка, посещал музыкальную школу по классу скрипки. По окончании средней школы поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а потом продолжил обучение на эстрадном факультете ГИТИСа.
Экспериментировать с музыкой Минаев начала еще в цирковом училище –вместе с однокурсниками создал рок-группу «Город». Новоиспеченная команда вначале баловалась чисто инструментальной музыкой. Но позже Сергей попробовал себя как вокалист. И у него получилось! В начале 80-х годов группа даже участвовала в рок-фестивале МФТИ в Долгопрудном.
Параллельно Минаев стал подрабатывать на танцах в качестве диск-жокея. Вел дискотеки в институтах, гостиницах, летних студенческих лагерях. На студенческую стипендию даже в советские времена особо было не разгуляться. А работа диджея хорошо оплачивалась. К тому же Минаев получил доступ к записям лучших зарубежных артистов. Хорошая импортная музыка в те годы была на вес золота.
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Но просто вести дискотеки Минаеву быстро наскучило. И Сергей придумал гениальный ход – переделывать советские и зарубежные хиты на свой лад. Мелодию использовать оригинальную, а тексты и аранжировку придумывать свои. Так из обычного ведущего он превратился в поющего шоумена.
В 1983 году Минаева даже признали «первым профессиональным поющим диск-жокеем Советского Союза». Более того, личные вкусы шоумена оказали значительное влияние на отечественную эстраду того времени. Помните его «Карнавал», «Вояж, вояж», «Двадцать два притопа»? На ретро-вечеринках эти треки время от времени крутят до сих пор.
Плодами своей популярности на рубеже 80-90-х годов Минаев пользовался на полную катушку. Записывал альбомы, вел музыкальные телепередачи вроде «Утренней почты», «Двух роялей», «50 на 50». И даже снимался в кино. До сих пор помню фильмы с его участием «Наш человек в Сан-Ремо», «Карнавальная ночь 2». Случались и зарубежные гастроли. С перепевками чужих хитов Минаев побывал в Германии, Венгрии, Франции, Ирландии и других странах.
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Талантливый шоумен и диджей превратился в полноценного поп-исполнителя. На фоне эстрадных однодневок тех лет его репертуар выглядел вполне прилично и заходил «на ура». Но и этого Минаеву показалось мало. Артист не брезговал сниматься в рекламе и даже стал лицом одной финансово-инвестиционной компании, оказавшейся пустышкой-однодневкой. А позже принял участие в приснопамятной предвыборной компании «Голосуй или проиграешь». И даже выпустил целый альбом «Вы готовы пойти за мной?» в поддержку «кандидата от партии власти», как бы сказали сегодня.
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Понятно, что времена тогда были сложные, а деньги – всего лишь бумага и стерпят все. Но репутация артиста тогда упала ниже плинтуса. Шоумен вышел в тираж, его стало слишком много. Однако смутные времена закончились. А вместе с ними сошла «на нет» и популярность Минаева. Сегодня шоумен участвует в качестве гостя в ностальгических «дискотеках 80-х». Мелькает по телевизору в различных телешоу. Иногда ведет программы. Последний на сегодня телепроект 59-летнего ведущего – шоу талантов «Я почти знаменит». Но особого интереса ни сам Минаев, ни его проекты уже не вызывают. И тем более – не оказывают никакого влияния на эстрадный мейнстрим.
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-Ой какой кошмар
-Да нет же, у Били Джоела гастроли в СССР