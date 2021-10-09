Сергей Минаев. Чем сегодня занимается первый поющий диск-жокей СССР

Но просто вести дискотеки Минаеву быстро наскучило. И Сергей придумал гениальный ход – переделывать советские и зарубежные хиты на свой лад. Мелодию использовать оригинальную, а тексты и аранжировку придумывать свои. Так из обычного ведущего он превратился в поющего шоумена.

В 1983 году Минаева даже признали «первым профессиональным поющим диск-жокеем Советского Союза». Более того, личные вкусы шоумена оказали значительное влияние на отечественную эстраду того времени. Помните его «Карнавал», «Вояж, вояж», «Двадцать два притопа»? На ретро-вечеринках эти треки время от времени крутят до сих пор.





Плодами своей популярности на рубеже 80-90-х годов Минаев пользовался на полную катушку. Записывал альбомы, вел музыкальные телепередачи вроде «Утренней почты», «Двух роялей», «50 на 50». И даже снимался в кино. До сих пор помню фильмы с его участием «Наш человек в Сан-Ремо», «Карнавальная ночь 2». Случались и зарубежные гастроли. С перепевками чужих хитов Минаев побывал в Германии, Венгрии, Франции, Ирландии и других странах.



