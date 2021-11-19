В карьере ей повезло больше, чем в личной жизни: где теперь Патрисия Каас

Для меня эта хрупкая миниатюрная француженка всегда была символом настоящей французской утонченности, шарма и обаяния.
Ее песни, где смешивались джаз, шансон и поп-музыка, никогда не оставляли равнодушными. В нашей стране она вообще одна из самых почитаемых зарубежных певиц. Патрисия Каас сделала потрясающую карьеру, выпустила десять студийных альбомов. Только вот в личной жизни ей не слишком везло.
Мадемуазель, поющая блюз
Биография Патрисии весьма интересная. Будущая звезда родилась в многодетной семье и была седьмым ребенком. Семью обеспечивал отец – трудился в шахтах. Мать занималась воспитанием детей и вела домашнее хозяйство. Музыкальные способности обнаружились у Патрисии в раннем возрасте. Она отлично исполняла хиты Мирей Матье, Лайзы Миннелли. Детства в его привычном понимании, как у большинства сверстниц, у нее не было. В девять лет она уже пела в группе, выступая в клубах да на фестивалях. А спустя четыре года заключила свой первый контракт с одним клубом-кабаре в немецком городе Саарбрюккене. Сотрудничество продлилось целых семь лет. Патрисия придумала себе звучный псевдоним – Pady Pax и под ним выступала в клубе каждые выходные. Благо семья жила неподалеку от германо-французской границы, и девушка хорошо знала немецкий язык.
На работу в Германию Патрисия ездила не только из любви к искусству. У отца дела шли не слишком хорошо. Да и на зарплату шахтера в большой семье особо не разгуляешься. Заработки Патрисии стали основным источником дохода многодетного семейства. Работой в клубе-кабаре девушка не ограничивалась. С 16 лет она стала работать во французском модельном агентстве. Так проходили неделя за неделей, год за годом.
На одном из выступлений в клубе на миниатюрную француженку с выдающимися вокальными данными обратил внимание архитектор Бернар Шварц. Он пригласил девушку в Париж, познакомил с поэтом-песенником Франсуа Бернхеймом. Тот был впечатлен способностями молодой певицы и обратился к своему приятелю – известному актеру Жерару Депардье. Убедил вложить деньги в запись сингла под названием Jalouse. Авторами текста стали сам Бернхейм и тогдашняя супруга Депардье – Элизабет. Однако песню публика не оценила. Сингл с треском провалился.
Но Патрисия не отчаивалась. В 1987 году она подписала контракт с PolyGram Records и выпустила сингл Mademoiselle chante le blues. Песня, написанная французским автором Дидье Барбеливьеном, стала одним из самых больших хитов в ее карьере. Позже вышел дебютный альбом, который произвел фурор в европейских странах. А певица получила самую престижную музыкальную премию Франции в номинации «Открытие года». Это был триумф!
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Патрисия закрепила успех серией концертов в Европе и СССР. А в 1990 году выпустила свой второй альбом – Scène de vie и отправилась в первое мировое турне. Гастроли проходили в 16 странах и длились почти 1,5 года. Самой успешной пластинкой певицы считается третий альбом Je te dis vous. Пик ее творческой формы! Альбом записывался в Лондоне и разошелся двухмиллионным тиражом. В поддержку этой пластинки Каас дала в общей сложности 150 концертов.
Именно на активную концертную деятельность певица делала основной упор в своей работе. Много раз она бывала и у нас в России. Причем, не ограничивалась только концертами в Москве и Петербурге, а выступала и в российской глубинке. Побывала на Юге, в Сибири, на Алтае и много где еще. Как по мне – подобная активность достойна всяческого уважения. Несмотря на интенсивные гастроли, Патрисия Каас регулярно выпускала новые студийные работы. Потрясающая работоспособность для столь хрупкой на вид женщины!
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Романы заканчивались ничем
Патрисия мечтала, чтобы ее личная жизнь сложилась так же удачно, как и творческая карьера. Идеалом для нее всегда были родители, которые прожили жизнь в любви, взаимопонимании и согласии. Заботились о детях и друг о друге. Но Патрисии хронически не везло с мужчинами. Как признавалась сама певица, в ее жизни было много романов. Но все они заканчивались ничем, и ни один так и не перерос в брак. А однажды она узнала, что не может иметь детей.
По молодости Патрисия была влюблена в Бернара Шварца и даже сама предлагала на ней жениться. Но архитектор отверг ее предложение. Отказ она восприняла очень болезненно и из-за этого даже угодила в ДТП. СМИ приписывали ей роман с Аленом Делоном. Но певица утверждала, что они были просто друзьями.
Патрисию связывали романтические отношения с ее менеджером Сирилом Прийером. Она была влюблена в молодого бельгийского композитора по имени Филипп. Ради певицы он переехал во Францию. Дело вроде бы шло к свадьбе. Но в тот момент творчество для Каас было на первом месте. Пара рассталась, а Филипп даже попытался заявить претензии на ее имущество. Позже Патрисия встречалась со своим шеф-поваром. Но их роман тоже быстро сошел «на нет».
Сегодня певица сбавила творческую активность. Ее последний на сегодня альбом вышел шесть лет назад. Каас наслаждается жизнью в одиночестве, в своих парижских апартаментах, для которых она сама придумала дизайн. Она ведет здоровый образ жизни, пребывает в отличной физической форме. Все такая же хрупкая и миниатюрная как в юности. Поддерживать форму ей помогает специальная пятидневная диета – без сладостей, хлеба, крепкого кофе и с минимумом соли. И пусть былая популярность певицы осталась в прошлом. Но для многих Патрисия Каас по-прежнему остается иконой настоящего французского стиля.
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Да и клип неплох