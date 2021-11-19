В карьере ей повезло больше, чем в личной жизни: где теперь Патрисия Каас

На работу в Германию Патрисия ездила не только из любви к искусству. У отца дела шли не слишком хорошо. Да и на зарплату шахтера в большой семье особо не разгуляешься. Заработки Патрисии стали основным источником дохода многодетного семейства. Работой в клубе-кабаре девушка не ограничивалась. С 16 лет она стала работать во французском модельном агентстве. Так проходили неделя за неделей, год за годом.

На одном из выступлений в клубе на миниатюрную француженку с выдающимися вокальными данными обратил внимание архитектор Бернар Шварц. Он пригласил девушку в Париж, познакомил с поэтом-песенником Франсуа Бернхеймом. Тот был впечатлен способностями молодой певицы и обратился к своему приятелю – известному актеру Жерару Депардье. Убедил вложить деньги в запись сингла под названием Jalouse. Авторами текста стали сам Бернхейм и тогдашняя супруга Депардье – Элизабет. Однако песню публика не оценила. Сингл с треском провалился.