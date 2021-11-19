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В карьере ей повезло больше, чем в личной жизни: где теперь Патрисия Каас

В карьере ей повезло больше, чем в личной жизни: где теперь Патрисия Каас (6 фото + 3 видео)

Автор:
19 ноября 2021 10:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   Патрисия Каас   видео   музыка   певица   судьба   фото   шоу бизнес   
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Для меня эта хрупкая миниатюрная француженка всегда была символом настоящей французской утонченности, шарма и обаяния.

Ее песни, где смешивались джаз, шансон и поп-музыка, никогда не оставляли равнодушными. В нашей стране она вообще одна из самых почитаемых зарубежных певиц. Патрисия Каас сделала потрясающую карьеру, выпустила десять студийных альбомов. Только вот в личной жизни ей не слишком везло.

Мадемуазель, поющая блюз

Биография Патрисии весьма интересная. Будущая звезда родилась в многодетной семье и была седьмым ребенком. Семью обеспечивал отец – трудился в шахтах. Мать занималась воспитанием детей и вела домашнее хозяйство. Музыкальные способности обнаружились у Патрисии в раннем возрасте. Она отлично исполняла хиты Мирей Матье, Лайзы Миннелли. Детства в его привычном понимании, как у большинства сверстниц, у нее не было. В девять лет она уже пела в группе, выступая в клубах да на фестивалях. А спустя четыре года заключила свой первый контракт с одним клубом-кабаре в немецком городе Саарбрюккене. Сотрудничество продлилось целых семь лет. Патрисия придумала себе звучный псевдоним – Pady Pax и под ним выступала в клубе каждые выходные. Благо семья жила неподалеку от германо-французской границы, и девушка хорошо знала немецкий язык.

На работу в Германию Патрисия ездила не только из любви к искусству. У отца дела шли не слишком хорошо. Да и на зарплату шахтера в большой семье особо не разгуляешься. Заработки Патрисии стали основным источником дохода многодетного семейства. Работой в клубе-кабаре девушка не ограничивалась. С 16 лет она стала работать во французском модельном агентстве. Так проходили неделя за неделей, год за годом.

На одном из выступлений в клубе на миниатюрную француженку с выдающимися вокальными данными обратил внимание архитектор Бернар Шварц. Он пригласил девушку в Париж, познакомил с поэтом-песенником Франсуа Бернхеймом. Тот был впечатлен способностями молодой певицы и обратился к своему приятелю – известному актеру Жерару Депардье. Убедил вложить деньги в запись сингла под названием Jalouse. Авторами текста стали сам Бернхейм и тогдашняя супруга Депардье – Элизабет. Однако песню публика не оценила. Сингл с треском провалился.

Но Патрисия не отчаивалась. В 1987 году она подписала контракт с PolyGram Records и выпустила сингл Mademoiselle chante le blues. Песня, написанная французским автором Дидье Барбеливьеном, стала одним из самых больших хитов в ее карьере. Позже вышел дебютный альбом, который произвел фурор в европейских странах. А певица получила самую престижную музыкальную премию Франции в номинации «Открытие года». Это был триумф!


Патрисия закрепила успех серией концертов в Европе и СССР. А в 1990 году выпустила свой второй альбом – Scène de vie и отправилась в первое мировое турне. Гастроли проходили в 16 странах и длились почти 1,5 года. Самой успешной пластинкой певицы считается третий альбом Je te dis vous. Пик ее творческой формы! Альбом записывался в Лондоне и разошелся двухмиллионным тиражом. В поддержку этой пластинки Каас дала в общей сложности 150 концертов.

Именно на активную концертную деятельность певица делала основной упор в своей работе. Много раз она бывала и у нас в России. Причем, не ограничивалась только концертами в Москве и Петербурге, а выступала и в российской глубинке. Побывала на Юге, в Сибири, на Алтае и много где еще. Как по мне – подобная активность достойна всяческого уважения. Несмотря на интенсивные гастроли, Патрисия Каас регулярно выпускала новые студийные работы. Потрясающая работоспособность для столь хрупкой на вид женщины!


Романы заканчивались ничем

Патрисия мечтала, чтобы ее личная жизнь сложилась так же удачно, как и творческая карьера. Идеалом для нее всегда были родители, которые прожили жизнь в любви, взаимопонимании и согласии. Заботились о детях и друг о друге. Но Патрисии хронически не везло с мужчинами. Как признавалась сама певица, в ее жизни было много романов. Но все они заканчивались ничем, и ни один так и не перерос в брак. А однажды она узнала, что не может иметь детей.

По молодости Патрисия была влюблена в Бернара Шварца и даже сама предлагала на ней жениться. Но архитектор отверг ее предложение. Отказ она восприняла очень болезненно и из-за этого даже угодила в ДТП. СМИ приписывали ей роман с Аленом Делоном. Но певица утверждала, что они были просто друзьями.

Патрисию связывали романтические отношения с ее менеджером Сирилом Прийером. Она была влюблена в молодого бельгийского композитора по имени Филипп. Ради певицы он переехал во Францию. Дело вроде бы шло к свадьбе. Но в тот момент творчество для Каас было на первом месте. Пара рассталась, а Филипп даже попытался заявить претензии на ее имущество. Позже Патрисия встречалась со своим шеф-поваром. Но их роман тоже быстро сошел «на нет».

Сегодня певица сбавила творческую активность. Ее последний на сегодня альбом вышел шесть лет назад. Каас наслаждается жизнью в одиночестве, в своих парижских апартаментах, для которых она сама придумала дизайн. Она ведет здоровый образ жизни, пребывает в отличной физической форме. Все такая же хрупкая и миниатюрная как в юности. Поддерживать форму ей помогает специальная пятидневная диета – без сладостей, хлеба, крепкого кофе и с минимумом соли. И пусть былая популярность певицы осталась в прошлом. Но для многих Патрисия Каас по-прежнему остается иконой настоящего французского стиля.


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Метки: Жизнь   Патрисия Каас   видео   музыка   певица   судьба   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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42k
Крайт 2 часа назад
Да уж. Для меня тоже Патрисия- это олицетворение настоящей француженки. Милая, добрая, ласковая... Открытая и хорошая Женщина!!!
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6k
workmen77 5 минут назад
Каас - как правило ассоциируется у нас с "классической Францией" 50-х-90-х годов, без арабов, и негров. С той Францией, которой уже нет.
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64k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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57k
Парагвайский шпион Час назад
Я восхищаюсь Патрисией Каас. А голос у нее волшебный. По мне так она очень далеко от Пиаф и Матье... В смысле лучше.
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18k
KOSTELLO Час назад
Вот эта песня очень нравится.
Да и клип неплох
Ссылка youtu.be
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