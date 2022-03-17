«Сами уезжайте!»: Нагиев опроверг слухи и ответил всем, кто призывал его покинуть страну

И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг

Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы"

На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми

"Как мы всё это терпим?": Макаревич заявил, что "с трудом терпит" жизнь в России

10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники

В Орле бабульки буквально смели сахар с полок