FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5609 постов • 715 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
«Сами уезжайте!»: Нагиев опроверг слухи и ответил всем, кто призывал его покинуть страну

«Сами уезжайте!»: Нагиев опроверг слухи и ответил всем, кто призывал его покинуть страну (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 07:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   видео   интересное   нагиев   ответ   слухи   фото   шоу бизнес   
1208
2
1

На днях Дмитрий Нагиев опубликовал неоднозначный ролик под песню группы «Аквариум» «Поезд в огне». Многие пользователи сети тут же решили, что артист собирается покинуть страну и прощается с поклонниками.

Нагиев опубликовал видео, на котором беется бритвой под песню группы «Аквариум» «Поезд в огне».
«До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: «Что ж я старый натворил?»

Подписчики решили, что Нагиев покидает Россию и теперь со всеми прощается. В комментариях появились люди, назвавшие её крысой и другоими словами.

Спустя 4 дня Нагиев записал видеообращение к подписчикам и рассказал, что никуда уезжать не собирается.

«Для тех, кто спрашивает, где я — здесь я. Тем, кто говорит: «Уезжай отсюда», — сам уезжай отсюда. Дима дома», — сообщил известный ведущий.

Судя по всему, прощание было адресовано сети Instagram, которую 14 марта запретили в России. Как ни странно, но своё обращение Нагиев опубликовал в этой запрещённой сети.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Россия   видео   интересное   нагиев   ответ   слухи   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Росомаха Час назад
Мужик!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр Полчаса назад
Вполне обдуманное решение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 51 минуту назад
боготворит видать пиндоских ветеранов..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163k
☭Cheкаво☭ZV☭ 55 минут назад
Он в рекламах снимается со всякими Бузихами, Ивлеевихами и им подобных..это уже говорит о многом..)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Сибиряк Час назад
Да если бы и уехал, не велика потеря была бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
456
imho Час назад
Правильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы" Заслуженный тиран: дирижёр и педагог побил старшую дочь во время "воспитательной беседы" На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми "Как мы всё это терпим?": Макаревич заявил, что "с трудом терпит" жизнь в России "Как мы всё это терпим?": Макаревич заявил, что "с трудом терпит" жизнь в России 10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники 10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники В Орле бабульки буквально смели сахар с полок В Орле бабульки буквально смели сахар с полок
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38111



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Последний вождь нацистской Германии умирал на виселице почти полчаса
1
111
Последний вождь нацистской Германии умирал на виселице почти полчаса
Набирающие популярность в сообществах
Народное образование в Петербурге начала хх века
1
0
Народное образование в Петербурге начала хх века
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 13 марта
0
0
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 13 марта
И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг
И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кошачья рапсодия
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#факты#Россия#картинки#США#дети#подборка#космос
#Юмор#ватермарк#интересно#автомобили#в мире#аварии#Ynews#Приколы#забавно#путешествия
#прикол#история#люди#автомир#дтп#позитив#Украина#авто аварии#кино#санкции

На что жалуетесь?

Вернуться