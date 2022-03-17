«Сами уезжайте!»: Нагиев опроверг слухи и ответил всем, кто призывал его покинуть страну

На днях Дмитрий Нагиев опубликовал неоднозначный ролик под песню группы «Аквариум» «Поезд в огне». Многие пользователи сети тут же решили, что артист собирается покинуть страну и прощается с поклонниками.
Нагиев опубликовал видео, на котором беется бритвой под песню группы «Аквариум» «Поезд в огне».
«До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: «Что ж я старый натворил?»
Подписчики решили, что Нагиев покидает Россию и теперь со всеми прощается. В комментариях появились люди, назвавшие её крысой и другоими словами.
Спустя 4 дня Нагиев записал видеообращение к подписчикам и рассказал, что никуда уезжать не собирается.
«Для тех, кто спрашивает, где я — здесь я. Тем, кто говорит: «Уезжай отсюда», — сам уезжай отсюда. Дима дома», — сообщил известный ведущий.
Судя по всему, прощание было адресовано сети Instagram, которую 14 марта запретили в России. Как ни странно, но своё обращение Нагиев опубликовал в этой запрещённой сети.
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АНТИФИШКИ
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